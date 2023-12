NON CI RESTA CHE RIDERE – PRIME VIDEO SVELA IL CAST DELLA QUARTA STAGIONE DI “LOL-CHI RIDE È FUORI”. CI SONO TRA GLI ALTRI DIEGO ABATANTUONO, ANGELA FINOCCHIARO, MAURIZIO LASTRICO, GIORGIO PANARIELLO, ROCCO TANICA. LA SORPRESA È CLAUDIO SANTAMARIA (MA CHE C'AZZECCA?) – A CONDURRE È ANCORA FEDEZ, AFFIANCATO DA FRANK MATANO, CON LE INCURSIONI DI LILLO… – VIDEO

[…] arriva su Amazon Prime Video la quarta stagione di LOL:Chi ride è fuori. Come per gli show precedenti, anche stavolta saranno dieci i comici a contendersi la vittoria. Il comedy show sarà condotto anche quest'anno da Fedez, affiancato da Frank Matano e ad aiutarli nell'impresa ci sarà anche Lillo Petrolo.

Novità di quest'anno, l'aggiunta di un aspirante comico che ha vinto il LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e che concorrerà con gli altri concorrenti. Obiettivo, come sempre, quello di non ridere.

[…] Ecco i nomi di chi parteciperà alla quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori:

Diego Abatantuono,

Edoardo Ferrario,

Angela Finocchiaro,

Maurizio Lastrico,

Aurora Leone,

Lucia Ocone,

Giorgio Panariello,

Claudio Santamaria,

Rocco Tanica

Il comedy show di Amazon Prime Video sarà trasmesso in streaming nel 2024, anche se non è stata ancora comunicata la data ufficiale. In attesa di sapere quando sarà possibile vedere gli episodi, verosimilmente sei come nelle passate edizioni, non mancherà il modo di divertirsi.

Prime Video, infatti, terrà compagnia al pubblico con LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show targato Prime strutturato in 5 episodi che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video all’inizio del 2024.

Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, che hanno fatto sbellicare il pubblico nelle passate edizioni del comedy show, sono andati in giro per l'Italia cercando un nuovo concorrente da introdurre nel cast della quarta stagione, tra aspiranti comici di talento. Ad accompagnarli in questa sfida, Mago Forest, in veste di presentatore dello show itinerante.

