NON SOLO CALCIOMERCATO: CON IL RITORNO DELLA SERIE A ANCHE LA TV VA NEL PALLONE – TUTTI I COMMENTATORI, GLI OPINIONISTI E TELECRONISTI CHE RACCONTERANNO LA STAGIONE CALCISTICA CHE INIZIA OGGI – SKY ACCOGLIE ZVONIMIR BOBAN E LA SQUADRA DI TELECRONISTI SI ARRICCHISCE CON LE VOCI DI STEFANO BORGHI E MICHELE PADOVANO – SU DAZN APPRODA GIUSY MELONI ED È SFIDA APERTA CON DILETTA LEOTTA – RIVOLUZIONE RAI: DOPO L’ADDIO A “90ESIMO MINUTO”, SI RIPARTE CON TRE PROGRAMMI TRA LA DOMENICA E IL LUNEDÌ - AMAZON PRIME INGAGGIA FERNANDO LLORENTE. E MEDIASET, RIMASTA SENZA CHAMPIONS, PUÒ…

Estratto dell'articolo di Guendalina Galdi per www.corriere.it

[…]

D'estate si accende anche il «tele-mercato» con i vari trasferimenti di conduttori, commentatori, opinionisti e telecronisti ma ora che inizia la serie A, tutte le squadre sono pronte e definite. Ecco chi racconterà in tv questa stagione di serie A e di Coppe.

Sky: da Boban a Padovano

Tra i volti nuovi e più attesi di Sky ci sono ben cinque novità, tra commentatori, seconde voci e telecronisti. Il più atteso è Zvonimir Boban […]

Oltre al ritorno del croato, il «dream team» di Sky per questa stagione 24/25 si arricchisce anche delle «seconde voci» Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi insieme a Blerim Dzemaili che debutterà in Italia in questo ruolo.

La squadra di telecronisti invece potrà contare anche su Stefano Borghi che fino alla passata stagione poteva essere ascoltato, e apprezzato, su Dazn. Inoltre, per la prima volta in tv, arriva anche l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, Michele Padovano […]

Tra i talent — viene specificato nel comunicato ufficiale — tornano anche i commenti autorevoli di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi. Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport e gli editorialisti più apprezzati dagli abbonati, come la «prima firma» dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.

Dazn: via Cattaneo, novità Meloni

Gli abbonati Dazn non vedranno né ascolteranno più Marco Cattaneo e Stefano Borghi che hanno entrambi salutato l'emittente, ma a parte questi due addii nessuna rivoluzione. Il volto nuovo è quello di Giusy Meloni, ex Sportitalia e Rai (fino al termine di Euro 2024, impegnata in «Notti europee»).

Di seguito la «squad» completa:

Conduttori

Ilaria Alesso

Diletta Leotta

Giusy Meloni

Pierluigi Pardo

Giorgia Rossi

Marco Russo

Federica Zille

Telecronisti

Ricky Buscaglia

Marco Calabresi

Luca Farina

Simone Gamberini

Gabriele Giustiniani

Alessandro Iori

Riccardo Mancini

Giovanni Marrucci

Dario Mastroianni

Pierluigi Pardo

Alberto Santi

Edoardo Testoni

Commentatori e Pundit

Massimo Ambrosini

Andrea Stramaccioni

Valon Behrami

Alessandro Budel

Ciro Ferrara

Emanuele Giaccherini

Dario Marcolin

Marco Parolo

Regina Baresi

Fabio Bazzani

Bordocampisti

Ilaria Alesso

Orazio Accomando

Giovanni Barsotti

Maria Pia Beltran

Davide Bernardi

Barbara Cirillo

Alessio De Giuseppe

Francesco Fontana

Federico Sala

Tommaso Turci

Federica Zille

Talent arbitrali

Luca Marelli

Manuela Nicolosi

Rivoluzione Rai

Nel comunicato ufficiale la stessa Rai l'ha definita una «piccola grande rivoluzione» nelle trasmissioni calcistiche. Addio a «90esimo minuto» che non andrà più in onda di domenica: tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23 con Paola Ferrari, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45.

Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie «La Domenica Sportiva» al 90esimo. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Spazio poi anche al «90esimo del lunedì», sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della serie A.

Mediaset senza la Champions League

Niente più Champions League su Mediaset. […]

Mediaset comunque non sarà senza calcio perché ha i diritti di trasmissione della Coppa Italia, rinnovati fino al 2026/27, e trasmetterà queste sfide in esclusiva. Su Italia 1, tutte le sere, al termine del match delle 21.15 partirà lo studio post partita condotto dalla confermatissima Monica Bertini con highlights, commenti e interviste della giornata.

Amazon Prime accoglie Fernando Llorente

L'ex Juve, Napoli e Udinese Fernando Llorente è il nuovo acquisto di Amazon Prime che anche per la prossima stagione continuerà a trasmettere la migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva. Confermati i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, così come le telecronache di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

