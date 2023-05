NON SOLO NEOMELODICI - LA MUSICA NAPOLETANA CONQUISTA L'ITALIA E IL MONDO: DAL RAPPER GEOLIER, A MATTEO PAOLILLO CON LA SIGLIA DI "MARE FUORI", PASSANDO PER IL FUNK DEI NU GENEA E IL MISTERIOSO LIBERATO, LE CANZONI PARTENOPEE SONO TORNATE AL CENTRO DI UN'ATTENZIONE MEDIATICA COME NON ACCADEVA DA TEMPO - IL 2022 È STATO L'ANNO DI MAGGIOR SUCCESSO PER LA MUSICA NAPOLETANA SU "SPOTIFY" E ANCHE I GRANDI ARTISTI INTERNAZIONALI SONO TORNATI A SUONARE ALL'OMBRA DEL VESUVIO… - VIDEO

nu genea 1

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

[…] l'Italia e il mondo riscoprirono la bellezza della musica made in Napoli. […] Dal rap di Geolier e Luchè al pop della star di Mare Fuori Matteo Paolillo, passando per l'elettronica di Liberato e il rock dei Nu Genea: la musica partenopea è tornata in questi anni al centro di un'attenzione mediatica come non accadeva da tempo, legandosi a un revival generale di altre produzioni artistiche della città […]

matteo paolillo 2

E imponendosi anche fuori dai confini italiani, rifuggendo però dalle etichette e dai cliché sulla città. Geolier, vero nome Emanuele Palumbo, 23 anni, […] con Money ha appena vinto un altro Disco di platino, il ventitreesimo. A gennaio, due giorni dopo l'uscita, l'album ha conquistato il primo posto della Top Albums Debut Global di Spotify, la classifica pubblicata dalla piattaforma ogni lunedì relativa ai dischi più ascoltati a livello mondiale tra quelli pubblicati il venerdì precedente.

geolier 3

IL TORMENTONE

Prima di lui, tra i napoletani, nove mesi prima c'era riuscito già Luchè - vero nome Luca Imprudente, 42 anni - a mettere la testa in mezzo ai big internazionali nella stessa classifica, con il suo Dove volano le aquile […] Fuori dal circuito rap, ci prova Matteo Paolillo a riscattare il pop made in Naples nelle classifiche.

Nato a Salerno, classe 1995, l'attore-cantante alla città partenopea deve molto: se con l'album Come te ha esordito questa settimana al nono posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia negli ultimi sette giorni, lo deve al successo di Mare fuori, la serie ambientata in un immaginario istituto penitenziario minorile di Napoli che lo ha lanciato. Sia il tormentone Origami all'alba che la sigla O mar for hanno vinto il Disco di platino: ora il cantante, che nell'album duetta con un'icona come Clementino (insieme hanno inciso Uragano), punta Sanremo.

LA PLAYLIST

nu genea 2

Melanie Parejo, Head of Music Sud e Est Europa di Spotify, […] sottolinea il boom della musica partenopea: «Il 2022 è stato l'anno di maggior successo per la musica napoletana in Italia. La nostra playlist Napoli Centro è cresciuta del 58% in termini di ascoltatori medi giornalieri ed è tra le top 10 italiane».

liberato 2

Che la nuova scena partenopea avesse ambizioni importanti lo aveva messo in chiaro già Liberato, il misterioso cantante - […]che venti giorni fa si è esibito allo Stadio Maradona in occasione della festa scudetto del Napoli sulle note della sua O core nun tene padrone: nel 2018 portò la sua musica sul palco del Sónar di Barcellona, tra i più importanti festival europei, conquistando la critica.

concerto di liberato alla festa scudetto del napoli 2

A proposito del Maradona: il 21 e 22 giugno lo stadio ospiterà i due attesissimi concerti dei Coldplay. Dopo Bono, che all'inizio del mese si è esibito al San Carlo, altre star internazionali scelgono la città partenopea, a testimonianza del rinnovato interesse mondiale per Napoli. All'estero si prendono le loro soddisfazioni anche i Nu Genea. Tra funk e disco il loro Bar Mediterraneo è diventato un caso discografico: è stato il vinile più venduto del 2022 su Discogs, il sito dove gli appassionati di tutto il mondo vendono e acquistano lp.

bono vox al teatro san carlo di napoli.

In tutto questo i classici a lungo snobbati si prendono le loro rivincite. Gigi D'Alessio in questi giorni si sta godendo i bagni di folla dei suoi concerti in Piazza del Plebiscito (cinque i concerti in programma fino al 3 giugno), dove il 15, 16 e 17 settembre si esibirà anche Liberato, che secondo indiscrezioni avrebbe prenotato il Circo Massimo di Roma per settembre 2024. […]

gigi d'alessio clementino cantano l'inno di mameli a napoli geolier 2 gigi d'alessio clementino cantano l'inno di mameli a napoli gaetano manfredi bono vox MASSIMO RANIERI matteo paolillo 1 geolier 1 concerto di liberato alla festa scudetto del napoli 1 luche 6 luche 7 luche 8 liberato 1 nu genea 3