NON SONO UNA SANTA, SONO LORY DEL SANTO: "IO INCINTA? MACCHE', SONO SOLO OSSERVATRICE" – ''IL MIO FIDANZATO? ORMAI HA 30 ANNI, SI STA UN PO' IMPIGRENDO” - "ZUCCHERO? GLI PRESENTAI CLAPTON E NON MI HA NEMMENO RINGRAZIATA, FORSE SONO TROPPO POCO IMPORTANTE PER LUI" - E POI RICORDA IL "PICCOLO FAVORE" CHE AVEVA CHIESTO AL CANTANTE…

Da Un Giorno da Pecora

lory del santo

"Sono stata io che ho fatto conoscere Eric Clapton a Zucchero. Ho visto che è persino volato a Londra per incontrarlo, Eric ha anche suonato in suo disco. Se Zucchero mi ha ringraziato per averglielo fatto conoscere? Non esattamente, lo ha conosciuto e poi 'arrivederci e grazie'. Forse anche Zucchero è elevato e non si ricorda delle persone più in basso di lui...”

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Lory Del Santo, che ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha poi proseguito: “tra l'altro una volta a Zucchero avevo chiesto un piccolo favore...” Quale? “All'epoca ero fotografa per la rivista 'Oggi' e stavo andando nella sua casa di campagna per fargli due foto. Mentre guidavo mi ha fatto chiamare da qualcuno per dirmi che aveva cambiato idea. Io ero già a metà strada, e sono andata lo stesso. Le foto gliele ho fatte perché mi sono impuntata”...

lory del santo e eric clapton

E' vero che è incinta? “Macché, io ormai sono un'osservatrice, sono una che guarda e non giudica...” Come va col suo fidanzato? “Ormai ha 30 anni, si sta un po' impigrendo”, ha concluso la Del Santo a Un Giorno da Pecora.

lory del santo peter gomez lory del santo peter gomez lory del santo e conor2 lory del santo clapton, lory del santo e conor lory del santo e conor lory del santo lory del santo ezio greggio enrico beruschi