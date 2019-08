NOTE STONATE - EPICO SCAZZO TRA EUGENIO FINARDI E IL CRITICO MUSICALE RICCARDO BERTONCELLI: “TI DEVI VERGOGNARE PER TUTTO QUELLO CHE HAI SCRITTO NELLA TUA VITA E PER ESSERE QUI STASERA A TRIBUTARE DEMETRIO STRATOS… NEGLI ANNI 70 HAI SPARATO DI QUELLE PUTTANATE...” - LA RISPOSTA DI BERTONCELLI - VIDEO

Dall'account facebook di Sal Di Martino

COLPO DI SCENA : Eugenio Finardi nel giorno del suo compleanno manda a quel paese Riccardo Bertoncelli. L'avvelenata 2 .

Eugenio Finardi prende a schiaffoni il critico musicale Riccardo Bertoncelli: "Ti devi vergognare per tutto quello che hai scritto nella tua vita e per essere qui stasera a tributare Demetrio Stratos", "Negli anni 70 Bertoncelli ha sparato di quelle puttanate...", "Non è la critica a uno o all'altro, ma è l'atteggiamento da testa di c@zzo...".

Il giornalista durante gli anni di piombo scriveva "Costui compone pezzi che sono un concentrato di nullità, abbelliti da testi crociani ma non di eguale capacità critica, pseudointellettuali al ridicolo e terribilmente simulati… Le sue idee, per quanto ci è dato a sapere, sono false e mistificatorie" (cartolina a Francesco De Gregori);

"Difficile concentrare l’ottusità di questo gruppo in poche righe. Se il termine ambiguo non fosse ambiguo lo sceglieremmo a proposito di questi figuri che amano il pubblico tanto per farlo irritare e portarlo all’esasperazione" (cartolina agli Area);

"Dall’aria triste e meditabonda, ha svolto negli anni passati il ruolo di cantautore impegnato ma non troppo. Le migliori esecuzioni dei suoi pezzi si ascoltano sulle spiagge e sui monti, quando un chitarrista che conosce due accordi vuol consolare l’amico di una sbronza finita male" (auguri di compleanno a Fabrizio De André);

"Come cinque innocui musicisti possano divenire cinque uomini d’affari che lo ha dimostrato la PFM dopo la pedissequa imitazione dei modelli inglesi e ‘Storia di un minuto'" (PFM Premiata Forneria Marconi - Official).