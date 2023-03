UNA NOTTE DEGLI OSCAR CON IL VENTO IN POPPE – SUL TAPPETO ROSSO DEGLI ACADEMY AWARDS PROTAGONISTA DEI LOOK DI ATTRICI E MODELLE È STATO IL REGGISENO – DA OLIVIA WILDE A NAOMI CAMPBELL, PASSANDO PER FLORENCE PUGH E HUNTER SCHAFER, TUTTE LE STAR CHE HANNO MESSO IN EVIDENZA IL PROPRIO SENO (CON LA SCUSA DEL “LIBERARSI E MOSTRARSI SENZA TABÙ…”)

Se anche i look della notte degli Oscar ricevessero dei premi, la statuetta come miglior capo protagonista andrebbe senza dubbio al reggiseno. Tutt’altro che intimo, a volte micro, a volte scultoreo, spesso in primo piano rispetto al resto dell’outfit, questo capo che oggigiorno intreccia lingerie e couture ha riportato sotto i riflettori il seno in quanto parte del corpo femminile più esaltata e, per molti versi, rivendicata. Sì, perché mostrare il reggiseno, o in certi casi proprio il seno, è ben lungi dall’essere un atto provocatorio fine a se stesso: il punto non è essere sexy, ma essere libere. Non sensualità (o almeno non per forza), ma empowerment.

[…] è stato soprattutto il reggiseno, nelle sue versioni micro top, bikini, persino fiore o piuma a portare l’attenzione su quella parte del corpo così femminile e ancora così legata a tanti tabù.

E mentre sui social si discute di liberare il capezzolo (free the nipple è la campagna che chiede a Instagram di smettere di censurare il seno delle donne) e Berlino autorizza ad andare in piscina in topless, la moda da il suo personale contributo a questo moto di emancipazione femminile, offrendo alle donne la possibilità di indossare quanto desiderano astraendosi dall’obiettivo della seduzione in favore di un più giocoso e liberatorio approccio all’abbigliamento.

Alcuni esempi? C’è stato il bikini a triangolo in pelle di Olivia Wilde, che spuntava imprevedibile dall’abito monospalla color crema firmato Gabriela Hearst. Il bralette di Florence Pugh con rose nere, indossato a vista sotto il maxi coat rosa Maison Valentino. Tessa Thompson ha portato sul red carpet un micro top a forma di rosa rossa, protagonista dell’abito-tuxedo firmato Moschino, e, per rimanere in tema floreale, Adwoa Aboah ha scelto un copri-seno a forma di fiore firmato Loewe, un capo della collezione Anthurium. Anche Naomi Campbell ha voluto di mettere in risalto la scollatura con un top a forma di conchiglia firmato Schiaparelli (un capo della collezione couture Primavera Estate 2023).

Ma è stata senza dubbio Hunter Schafer a portare davvero il seno in primo piano alla notte degli Oscar, sfoggiando un outfit firmato Ann Demeulemeester che prevedeva una lunga gonna in tessuto lucido e un microscopico top a forma di piuma. […]

