LA NUOVA OSSESSIONE DI ZUCKERBERG? FARSI PRENDERE A CALCI IN FACCIA – IL FONDATORE DI FACEBOOK HA PUBBLICATO IL VIDEO DI UN ALLENAMENTO CON IL CAMPIONE DI MMA KHAI “THE SHADOW” WU. E CONOR MCGREGOR HA COMMENTATO: “YO, FANTASTICO MARK” – ZUCKERBERG SI È AVVICINATO A QUESTA DISCIPLINA DURANTE LA PANDEMIA: “DOPO CINQUE MINUTI HO PENSATO DOVE FOSSI STATO IN TUTTA LA MIA VITA. C’È QUALCOSA DI COSÌ PRIMORDIALE IN TUTTO QUESTO…” – VIDEO

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Alla conquista della Mma. Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook che ha un patrimonio netto di 59 miliardi di euro, ha pubblicato un suo combattimento sul proprio profilo Instagram. Si vede lui mentre lotta contro Khai «The Shadow» Wu prima che quest’ultimo facesse il suo debutto in UFC con una sconfitta per decisione unanime sabato 3 settembre contro Joshua Dillon. «Yo, fantastico Mark», è stato il commento nientepopodimeno che di Conor McGregor, la star della Mma più famosa di tutti i tempi, che ha saputo fare la storia sull’ottagono, nel bene e nel male, a volte a causa anche del suo carattere piuttosto esuberante e al di sopra delle righe.

Zuckerberg si è avvicinato alle Mma durante questi anni di pandemia: «Mi piace molto guardare l’Ufc e praticare questo sport», ha detto il fondatore di Facebook nelle dichiarazioni riportate dal «Sun».

E ancora: «Conosco molte persone che lo fanno. La domanda non è come ci sono entrato, ma come ho fatto a non saperlo fino ad adesso? Dalla prima sessione che ho fatto, dopo cinque minuti, ho pensato dove fossi stato in tutta la mia vita. Mia madre mi ha fatto fare tre sport universitari e la mia vita ha preso una svolta sbagliata quando ho scelto di fare scherma in modo competitivo invece di lottare al liceo o qualcosa del genere. C’è qualcosa di così primordiale in tutto questo, non lo so».

La passione per questo sport è cresciuta giorno dopo giorno, tanto da avvicinare anche molti suoi conoscenti: «Sì, da quel momento l’ho fatto conoscere a un gruppo di amici. E adesso ci alleniamo insieme e ci piace lottare insieme. C’è una certa intensità che mi piace», ha concluso il fondatore di Facebook.

