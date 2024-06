OGNI TRASGRESSIVO E’ BELLO A PAPA’ SUO – ACHILLE LAURO INSISTE CON LA SUA INFANZIA “PASOLINIANA” ANCHE SE VIENE DA UNA FAMIGLIA BENESTANTE DI ALTI FUNZIONARI STATALI (IL PAPÀ NICOLA È UN MAGISTRATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IL NONNO ERA PREFETTO) - “ME NE FREGO”? HO PENSATO CHE POTESSE PASSARE PER UN INNO FASCISTA MA CON ME È DIFFICILE CADERE IN FRAINTENDIMENTI DI QUESTO TIPO. NESSUNO PUÒ INGABBIARMI” - IL RITORNO IN TV COME GIUDICE DI “X FACTOR”: “A VOLTE C’È DELLA MUSICA TERRIFICANTE CHE È FRUTTO DI CALCOLO” – IL NUOVO BRANO - VIDEO

Andrea Silenzi per la Repubblica - Estratti

achille lauro

«Non riesco a fare a meno di tirarmi granate sotto i piedi». Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, ha scelto un singolo spiazzante come Banda Kawasaki (niente a che vedere con la gang romana degli anni 70) per tornare sulle scene. Un brano urban molto poco rassicurante, inciso insieme a Salmo e Gemitaiz, in uscita venerdì assieme al videoclip. Sabato 29 partirà l’Achille Lauro Summer Fest — A rave before l’Iliade, che proseguirà fino a settembre prima dei due eventi unici intitolati Ragazzi Madre L’Iliade — Il Live, il 4 ottobre a Milano e il 7 a Roma.

Dopo le tante suggestioni proposte negli ultimi anni, da che visione nasce questo nuovo brano?

«Negli ultimi tempi sono stato molto negli Stati Uniti, Los Angeles, New York e altri posti. Lì ho sviluppato una visione futurista, un po’ Jim Morrison che si schianta contro Travis Scott. Per la prima volta collaboro con Salmo e Gemitaiz, lo spirito che mi anima è simile a quello degli esordi, l’America mi ha aiutato a capire come sono diventato quello di oggi. Il fatto è che nessun riesce a ingabbiarmi, voglio sabotare la mia carriera».

achille lauro

A proposito di continui cambiamenti, qualche mese fa ha pubblicato su Amazon il docufilm sulla sua vita “Ragazzi Madre — L’Iliade”. Non è un po’ esagerato il riferimento omerico?

«Mi piace pensare che sia una metafora del ritorno a casa. Anche a livello estetico sto cercando di unire il racconto omerico con la mia infanzia pasoliniana. Mettere insieme periferia e mitologia, un’idea avanguardista”.

Restando sul suo passato, ha detto che non è stato facile farsi una cultura.

«Sono cresciuto in un ambiente in cui la cultura non è contemplata. Quando vivi nel trauma tendi a normalizzare tutto, ma poi sono diventato allergico a certi modi, mi sono sentito una nullità. Questo mi ha acceso la curiosità, ho imparato a imparare dagli altri.

achille lauro 1

La cosa più spaventosa era pensare di diventare una persona senza un posto nel mondo, senza una base. Ringrazio però di aver conosciuto quella faccia, a Roma c’è poesia ovunque, anche nella disillusione. È molto pasoliniana. Il fatto di aver messo insieme tanti generi e storie mi ha permesso di non avere ascoltatori casuali».

Nelle interviste tv sembra sempre annoiato.

«Strano a dirsi, ma non sono fatto per parlare davanti alle telecamere. Durante le interviste spesso non riesco a trasmettere quello che vorrei».

Farà il giudice a X Factor. Dopo le polemiche dello scorso anno, come pensa di affrontare il ruolo? Ha detto che non c’è più spazio per la musica ruffiana.

«Cercherò di portare i miei valori nel programma. Tanti vogliono solo diventare famosi, ma io amo la musica e mi interessa trovare artisti anarchici, ascoltare qualcosa che mi travolga. Non colpevolizzo nessuno e niente ma a volte c’è della musica terrificante che è frutto di calcolo. Per il resto è giusto essere rigidi, onesti, e poi dico sempre che bisogna imparare a fallire. Come giudice, non devo mortificare nessuno, con i ragazzi più autoironici si può provare a sdrammatizzare».

achille lauro ragazzi madre – l’iliade 3

(...)

Di un pezzo come “Mille”, così distante dal suo percorso, si è pentito?

achille lauro

«Non ero convinto. Quando ho sentito il ritornello cantato da Orietta Berti ho capito che era un’immersione negli anni 60. È stato un esperimento di intrattenimento, ha avuto un successo spaventoso. E poi, ripeto, mi piace l’idea di non essere incasellabile».

E quando ha inciso “Me ne frego” non ha temuto di essere incasellato in una precisa area politica?

«Ho pensato che potesse passare per un inno fascista ma con me è difficile cadere in fraintendimenti di questo tipo. Era un inno alla libertà di essere chi si vuole, il contrario esatto di certi retaggi nostalgici».

Non a caso ha partecipato al concerto “Una nessuna centomila”, evento simbolo della lotta per l’emancipazione femminile.

achille lauro

«È una battaglia che deve coinvolgere tutti. Ho vissuto a lungo in un ambiente machista, sessista, questa è una lotta fondamentale. Comunque, le persone in vista hanno il dovere di sostenere queste cause: bisogna essere a favore. Punto».

(...)

Come si vede tra dieci anni?

«Libero e pronto a gettarmi nel mondo senza rete. A gettarmi nel vuoto. Non voglio cadere nella trappola di pensare che il successo sia felicità. I miei obiettivi, almeno quelli, sono infiniti».

