ORA SI’ CHE JOE BIDEN PUO’ PUNTARE A RIVINCERE LE ELEZIONI! - LA MOGLIE JILL HA SCRITTO UN LIBRO PER…BAMBINI CON PROTAGONISTA WILLOW, IL GATTO DI FAMIGLIA CHE RISIEDE ALLA CASA BIANCA - IL TESTO, INTITOLATO “WILLOW THE WHITE HOUSE CAT”, USCIRÀ IN GIUGNO, QUATTRO MESI PRIMA DEL VOTO USA - WILLOW È L'UNICO ANIMALE DOMESTICO DEI BIDEN, DOPO CHE I LORO DUE CANI SONO STATI ALLONTANATI IN SEGUITO A UNA SERIE DI INCIDENTI…

JILL BIDEN

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - La first lady americano Jill Biden ha scritto un libro per bambini su Willow, il gatto di famiglia che risiede alla Casa Bianca. 'Willow the White House Cat' uscirà in giugno, quattro mesi prima del voto Usa, e sarà edito da Simon & Schuster.

"Mentre passa da una stanza all'altra esplorando la storia della sua nuova casa impara rapidamente quello che c'è da sapere sulle persone incredibili che fanno girare la People House", come è conosciuta la Casa Bianca, afferma Jill in una nota. "Facendosi nuovi amici, il viaggio di Willow offre al mondo una visione 'con gli occhi di gatti' dell'indirizzo più famoso d'America", aggiunge la first lady. Willow è l'unico animale domestico dei Biden, dopo che i loro due cani sono stati allontanati in seguito a una serie di incidenti.

joe e jill biden