Il rapper Lil Nas X, la pop star Justin Bieber e l’esordiente Olivia Rodrigo hanno sbancato gli MTV Video Music Awards (VMA), che si sono tenuti domenica a New York. La cerimonia, con migliaia di fan, è stata piena di live a sorpresa, tra cui quella di Madonna che ha aperto lo show.

Lil Nas X è stato il grande protagonista della serata grazie alla vittoria nella categoria Video of the Year con Montero (Call Me By Your Name), sempre a lui sono andati i premi come Best Direction e Best Visual Effects.

Justin Bieber, che aveva sette candidature, ha trionfato come Artist of the Year e nella categoria Best Pop con il brano Peaches in collaborazione con Caesar e Giveon. Bieber, 27 anni, si è esibito per la prima volta in sei anni sul palco dei VMA, insieme a The Kid Laroi ha cantato Stay.

Justin ha Indossato abiti larghi e una felpa con cappuccio e ricevendo il premio ha ringraziato sua moglie, Hailey, per averlo sostenuto: «Come sappiamo ci sono così tante cose da fare nel mondo mentre parliamo. So che voi ragazzi probabilmente l'avete sentito molto. Viviamo in tempi senza precedenti a causa del Covid, è un grosso problema. La musica è uno sbocco straordinario, è in grado di raggiungere le persone e riunirci tutti. Per questo siamo qui in questo momento. Siamo tutti qui insieme».

Olivia Rodrigo, grazie alla canzone drivers license, si è aggiudicata le vittorie come Best New Artist, Song of the Year e Push Performance of the Year. «Questo è stato l'anno più magico della mia vita», ha detto Rodrigo, dedicando la vittoria «a tutte le altre ragazze che scrivono canzoni sul pavimento della loro camera da letto».

I BTS, invece, hanno portato a casa tre statuette: Best K-Pop, Group of the Year e Song of Summer per il singolo Butter.

La cerimonia di domenica ha segnato il 40° anniversario del lancio di MTV come canale dedicato alla riproduzione di video musicali. Madonna, che ha anche festeggiato i suoi 40 anni nel mondo della musica, ha aperto lo spettacolo con una strabiliante apparizione a sorpresa.

«Hanno detto che non saremmo durati. Ma siamo ancora qui», ha detto la star. Jennifer Lopez e Cyndi Lauper hanno fatto impazzire i fan. La Lauper sul palco ha colto l’occasione per sostenere il diritto all'aborto dicendo che le donne vogliono «il controllo sui nostri corpo».

