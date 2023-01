13 gen 2023 18:52

PAMELA AVVELENATA - PAMELA ANDERSON NON HA ANCORA DIGERITO L'ORMAI CELEBRE SEX TAPE GIRATO CON TOMMY LEE, DIVENTATO UNO DEI FILMINI PORNO PIÙ VISTI DELLA STORIA: "ERA DESTINATO SOLTANTO A NOI E NON SAREBBE DOVUTO FINIRE IN RETE. NON HO AVUTO IL CORAGGIO DI GUARDARLO PERCHÉ MI HA FATTO MOLTO MALE. SE NON FOSSI STATA UNA MADRE NON PENSO SAREI SOPRAVVISSUTA" - MA COME MAI PARLARNE ANCORA A 26 ANNI DALL'USCITA DEL VIDEO? PERCHÉ A FINE MESE… - VIDEO