QUI L'ULTIMA PUNTATA DELLA SOAP PAMELA PRATI:

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/continua-soap-opera-prati-caltagirone-video-sua-agente-eliana-200487.htm

Riceviamo e pubblichiamo:

ANTONELLA GRIPPO MARCO CALTAGIRONE E PAMELA PERRICCIOLO

Gentile Direttore,

smentisco categoricamente di aver mai svolto attività di portavoce per Marco Caltagirone holding o per le signore Perricciolo e Michelazzo. Sono solo stata contattata, tramite messaggeria Facebook, da tale Mark Caltagirone e, poi, rintracciata al telefono dal sedicente Caltagirone che mi offriva di svolgere per lui mansioni di ufficio stampa. Ho chiesto al medesimo di propormi, via mail, una bozza di contratto che non è mai arrivata.

pamela prati parla di marco caltagirone come di suo marito

Dopo di che, lo stesso mi ha proposto, preliminarmente, di fargli un’intervista telefonica. Ho accettato e traendo spunto dal suo “profilo” Facebook, ho elaborato le domande e costruito il pezzo. Non ho mai incontrato questa persona, non ho mai sottoscritto alcun contratto. Anzi, dopo aver realizzato l’intervista, ho insistito per ottenere un incontro con il medesimo per capire se la proposta di lavoro fosse concreta.

Ma non ho risolto alcunché. Nel dubbio che si trattasse di una cosa poco chiara e non sapendo con chi avessi realmente parlato al telefono per intervista, ho rimosso il pezzo in tempi non sospetti. Non esiste alcuna forma contrattuale da me sottoscritta e non sono mai intercorsi rapporti di lavoro con Caltagirone. Conosco Perricciolo e Michelazzo, ma non ho mai lavorato per loro.

Antonella Grippo

ECCO L'INTERVISTA INTEGRALE, DI CUI NOI ABBIAMO PUBBLICATO UN ESTRATTO IERI:

https://web.archive.org/web/20180130172139/http://blog.ilgiornale.it/grippo/2018/01/08/marco-caltagirone-imprenditore-e-gentiluomo/

l articolo di antonella grippo su pamela ed eliana

eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo ANTONELLA GRIPPO PAMELA PRATI A DOMENICA IN