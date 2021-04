PELO E CONTROPELO A DILETTA LA DIVETTA - SELVAGGIA LUCARELLI: "SE TI ATTRIBUISCONO MEZZO FIDANZATO IN PIÙ O UNO IN MENO PENSO SI POSSA SOPRAVVIVERE. QUESTO SUO GRIDARE 'NON SONO UNA MANGIAUOMINI, MIA NONNA LEGGE E CI RESTA MALE' È LA FRASE PIÙ VECCHIA E CONSERVATRICE CHE ABBIA MAI SENTITO. IO SE AVESSI 20 ANNI E FOSSI DILETTA LEOTTA ESTRARREI DAL BUSSOLOTTO IL FIDANZATO DEL GIORNO. SAREBBE PIÙ UTILE CHE INVOCASSE IL RISPETTO DI TUTTI QUELLI CHE LE SCRIVONO LE PEGGIORI SCHIFEZZE SUI SOCIAL..."

PEGGIO DELLE SCORRIBANDE AMOROSE DI DILETTA LEOTTA C'È SOLO IL SUO MISEREVOLE VITTIMISMO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/peggio-scorribande-amorose-diletta-leotta-39-39-solo-suo-268412.htm

Selvaggia Lucarelli su Instagram

selvaggia lucarelli

Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai media. Nel momento in cui raccontiamo con chi usciamo, cosa facciamo, cosa mangiamo e pubblichiamo foto della nostra quotidianità, ecografie comprese, poi diventa difficile domare il mostro.

diletta leotta

Mi sembra che Diletta Leotta, questo mostro, lo foraggi un bel po’, concedendosi alla stampa, ai social e al gossip. Poi certo non puoi aspettarti che il mostro si comporti come un animale domestico e si addormenti sul tuo grembo. Il gossip è questo, se non ti piace il gioco fai come tanti: non racconti nulla di te, lavori e la foto col fidanzato o le foto mentre fai yoga te le tieni nell’album di famiglia.

Seconda cosa: se ti attribuiscono mezzo fidanzato in più o uno in meno penso si possa sopravvivere. La pandemia dovrebbe averci insegnato la lista delle priorità. Onestamente non mi sono mai preoccupata particolarmente del numero di fidanzati della Leotta e suppongo che anche il resto della popolazione italiana possa avere per la sua vita sentimentale al massimo qualche curiosità, ma di sicuro non preoccupazione.

DILETTA LEOTTA

Questo suo gridare “NON SONO UNA MANGIAUOMINI, mia nonna legge e ci resta male” è la frase più vecchia e conservatrice che abbia mai sentito. Ma davvero una donna nel 2021 sente di dover difendere la propria moralità pubblicamente? Ma soprattutto, se anche una donna avesse voglia di cambiare uomini quanto le mutande, sarebbe una mangiauomini? (che poi è un’espressione edulcorata per non dire puttana)

diletta leotta

Boh, io se avessi 20 anni e fossi Diletta Leotta probabilmente estrarrei dal bussolotto il fidanzato del giorno, e certo non mi occuperei di difendere la mia moralità. Al massimo, smentirei, certo non mi offenderei.

diletta leotta

Infine, la Leotta invoca il rispetto da parte dei giornalisti. Lo dico da anni: sarebbe più utile ed educativo che invocasse il rispetto di tutti quelli che le scrivono le peggiori schifezze sui social. Evidentemente però la preoccupa di più un articolo scemo di gossip o l’idea che la nonna possa pensare che la si giudichi UNA MANGIAUOMINI, che questo abominevole catcalling virtuale che si legge sui suoi social. Priorità, appunto.

selvaggia lucarelli selvaggia lucarelli SELVAGGIA LUCARELLI diletta leotta foto mezzelani gmt 006 diletta leotta diletta leotta diletta leotta foto mezzelani gmt016 diletta leotta foto mezzelani gmt029 diletta leotta foto mezzelani gmt018 diletta leotta foto mezzelani gmt026 diletta leotta foto mezzelani gmt033 diletta leotta balla il tango 5 diletta leotta balla il tango 9 diletta leotta balla il tango 3 IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA niccolò de devitiis diletta leotta DILETTA LEOTTA E IBRAHIMOVIC IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta foto mezzelani gmt 005 diletta leotta diletta leotta arriva allo studio t di borgo pio 3 diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta foto mezzelani gmt 011 diletta leotta foto mezzelani gmt 008 diletta leotta foto mezzelani gmt 010 diletta leotta diletta leotta diletta leotta e la mamma ofelia castorina diletta leotta can yaman e la mamma di diletta leotta ofelia castorina diletta leotta Can yaman diletta leotta diletta leotta