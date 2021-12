PENNE ALL'INCAZZATA - IVO CAIZZI HA VINTO LA CAUSA CONTRO URBANO CAIRO E DEVE ESSERE REINTEGRATO AL "CORRIERE" - IL GIORNALISTA ERA STATO LICENZIATO DALL’EDITORE RCS MEDIAGROUP NELL’APRILE 2020 SENZA ALCUN PREAVVISO E SENZA RENDERE NOTA LA MOTIVAZIONE NEMMENO ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE - NEL 2018 CAIZZI, CHE ERA CORRISPONDENTE DA BRUXELLES, AVEVA DUELLATO CON IL DIRETTORE FONTANA E SOPRATTUTTO CON IL SUO VICE FUBINI, CHE SECONDO LUI AVEVANO SPARATO IN PRIMA PAGINA NOTIZIE INGIGANTITE…

Da https://www.senzabavaglio.info

IVO CAIZZI

Ivo Caizzi, l’inviato del Corriere della Sera che copriva la corrispondenza da Bruxelles, è stato licenziato ingiustamente e quindi deve essere reintegrato a pieno titolo nei ranghi del quotidiano di via Solferino.

L’ha sentenziato la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Milano. I giudici hanno stabilito che “il licenziamento intimato ad Ivo Caizzi va dichiarato inefficace e, in base alle regole di diritto comune, RCS Mediagroup s.p.a. deve essere condannata a riammettere il giornalista in servizio e a corrispondergli le retribuzioni maturate in forza del rapporto di lavoro mai interrotto”.

LUCIANO FONTANA

Caizzi era stato licenziato dall’editore RCS Mediagroup nell’aprile 2020 senza alcun preavviso e senza rendere nota la motivazione nemmeno alla rappresentanza sindacale dei giornalisti di Via Solferino. La rescissione del rapporto di lavoro era stata comunicata per lettera a Caizzi quando era in piena attività per il Corriere della Sera e di fatto bloccato nella sua abitazione di Bruxelles a causa del lockdown per la pandemia. In Tribunale la società dell’editore Urbano Cairo aveva poi giustificato la rescissione del rapporto di lavoro sostenendo che fosse stata raggiunta l’età pensionabile.

FEDERICO FUBINI

Ma il Collegio giudicante della Corte d’Appello – con la sentenza n.1581 del 14 dicembre 2021 – ha accolto il ricorso di Caizzi presentato dagli avvocati Mario Fezzi e Maurizio Borali.

CAIZZI AMARI PER CAIRO – IL CDR DEL CORRIERE DELLA SERA: “L’EDITORE NON HA SPIEGATO PERCHE’ CAIZZI E’ STATO LICENZIATO. LA DECISIONE RISULTA INCOMPRENSIBILE. RESTA IL PROFONDO DISAGIO PER I MODI USATI, CHE NON SI ADDICONO ALLA TRADIZIONE E ALLO STILE DEL CORRIERE DELLA SERA” - IL CARTEGGIO TRA IL CDR E IL CAPO DEL PERSONALE...

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/caizzi-amari-cairo-ndash-cdr-corriere-sera-241229.htm

CAIZZI E CAZZOTTI AL ''CORRIERE'' - CAIRO LICENZIA IN TRONCO IL CORRISPONDENTE DA BRUXELLES. IVO CAIZZI NEL 2018 AVEVA DUELLATO CON IL DIRETTORE FONTANA E SOPRATTUTTO CON IL SUO VICE FUBINI, CHE SECONDO LUI AVEVANO SPARATO IN PRIMA PAGINA NOTIZIE INGIGANTITE SU UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE ''GIÀ PRONTA'' PER SGAMBETTARE LA FINANZIARIA DEL GOVERNO LEGA-5STELLE, QUELLA CHE DAL 2,4% PASSÒ AL 2,04%

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/caizzi-cazzotti-39-39-corriere-39-39-cairo-licenzia-tronco-240742.htm