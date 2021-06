PERCHE’ DILETTA E CAN YAMAN NON SI BACIANO MAI? VACANZE DA "MILLE E UNA NOTTE" PER LA LEOTTA IN TURCHIA: BANCHETTI, GITE SUL BOSFORO, VISITE AI MONUMENTI SIMBOLO DI ISTANBUL E PERFINO PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA MA NESSUNA SLINGUAZZATA. COME MAI? - IN COMPENSO, IN ALCUNE FOTO SPUNTA SEMPRE UNA BIRRA CERES. ALTRA COINCIDENZA: LA STROMBAZZATA VILLEGGIATURA È CADUTA IN CONCOMITANZA CON L’USCITA DEL REALITY “CELEBRITY HUNTED” SU AMAZON…(A PENSAR MALE SI FA PECCATO MA)

Giada Oricchio per iltempo.it

diletta leotta can yaman

Diletta Leotta e Can Yaman hanno preso il volo per un’estate d’amore: lei ha conosciuto la futura suocera. Ma un dettaglio non convince. La conduttrice di Dazn, dal prossimo anno non più volto unico della piattaforma di calcio, e l’attore di soap opera Can Yaman sono in vacanza in Turchia, quella vacanza rimandata mesi fa per qualche incomprensione tra innamorati.

Un sogno da "Mille e una notte": abbracci, relax, banchetti infiniti, gite sul Bosforo, visite ai monumenti simbolo di Istanbul e perfino presentazioni in famiglia: il profumo di fiori d’arancio si sente fino in Italia. Can Yaman ha presentato Diletta all’amatissima madre Guldem Can che, a giudicare dalla foto postata su Instagram, è rimasta folgorata dal fascino della bella catanese.

diletta leotta can yaman

La donna, infatti, ha scritto: “Mia figlia e mio figlio” riferendosi appunto a Diletta e Can. E’ il timbro che ufficializza una relazione in cui non tutti credono. Gli scettici senza cuore rimarcano che “divetta e divetto” non si baciano mai: sguainano un sorriso accecante e ai limiti del sinistro, posano perfetti come due sex symbol, sprizzano gioia melensa da copertina patinata, ma il bacio sulle labbra mai.

Si mostrano in tutte le salse, cercano le riviste, pubblicano sui social l’album delle ferie però su quello cala il sipario. Magari sui limoni sono costumati e riservati. Il contrario di mamma Guldem. In molti hanno osservato che la benedizione materna è stata quantomeno frettolosa: definirla “figlia” dopo due giorni di vacanza è sembrato too much. L’invidia è una brutta bestia, si sa, e così gli occhiuti fan si sono focalizzati su altri particolari a sostegno che la coppia sia una delle più grandi montature dai tempi di Gabriel Garko ed Eva Grimaldi.

diletta leotta

Nelle tavolate di cibo degne dell’antica Roma e in alcune foto spunta sempre una birra Ceres. Una volta tra un un menemen e un kofte, una volta in mano a Diletta e Can che ridono in limousine, una volta in mano a un amico al centro di uno scatto di gruppo. E ci sarebbe un’altra coincidenza: la lunga e strombazzata villeggiatura è caduta in concomitanza con l’uscita del reality “Celebrity Hunted” su Amazon dove la Leotta è una delle protagoniste e Can Yaman (che ha rotto in malo modo con il manager Andrea Di Carlo, ex di Arisa, nda) fa dei camei. Ovvia, non siamo severi: uniranno l’utile al dilettevole.

diletta leotta e can yaman 1 diletta leotta e can yaman 3 diletta leotta diletta leotta e can yaman su chi 6 diletta leotta e can yaman su chi 5 diletta leotta e can yaman su chi 1 DILETTA LEOTTA SOFFIA SULLE CANDELINE diletta leotta e can yaman su chi