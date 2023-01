PICCIONI & ALLOCCHI - SOLO LA FOLLIA ITALIANA PUO' PORTARE IL REGISTA MICHAEL BAY A RISPONDERE DI ACCUSE DI MALTRATTAMENTO DI 40 PICCIONI DURANTE LE RIPRESE IN TOSCANA DEL FILM “6 UNDERGROUND”: “IN TRENT'ANNI DI CARRIERA NON HO MAI FERITO UN ANIMALE” – A DENUNCIARE IL FATTO SAREBBE STATO UN AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HA ASSISTITO ALLA SCENA - I VOLATILI SONO STATI LANCIATI CONTRO UN’AUTO, CHE AVREBBE CAUSATO LORO UN "TRAUMA" DI CUI, OVVIAMENTE, NON C’È TRACCIA VISTO CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

michael bay piCCIONE

[…] restano quattro persone a processo fra cui il regista statunitense Michael Bay (Transformers, Armageddon, Ambulance e altro) con un'accusa, quella di maltrattamento degli animali, che qui parrà bagattellare ma negli Stati Uniti può travolgere solide reputazioni e colossali fortune.

Nessun animale morto, fortunatamente, come erroneamente riportato da media americani. Ma la seconda sezione del Tribunale monocratico di Firenze dovrà stabilire se Bay e gli altri - Edoardo Martino, socio dello Zoo Grunwald, Costei Padurariu suo dipendente e il colombofilo Giancarlo Alpini - abbiano messo a repentaglio il benessere e l'equilibrio di una folta rappresentanza di piccioni, che sono una specie protetta.

michael bay vs piccione 2

L'accusa ha preso il via dalla denuncia di un agente della polizia municipale che ha assistito alle riprese di « 6 Underground» dalla finestra dell'ufficio. Tutto ha origine ad agosto 2018 sul set del film, con protagonista Ryan Reynolds, girato fra Toscana e Lazio. Il nodo sta in una scena d'azione: un'auto lanciata a folle velocità per le vie di Firenze. La sceneggiatura prevede di utilizzare piccioni per l'occasione.

michael bay vs piccione 1

Un ostacolo alla visibilità del protagonista spettacolarmente lanciato lungo le strade della città toscana. […] Ed ecco che, secondo l'accusa nata dal vigile e rappresentata dalla pm fiorentina Christine Fumia Von Borries, anziché far semplicemente alzare in volo i piccioni, li si «getta» con forza contro il parabrezza della vettura in movimento.

michael bay 4

[…] Il volo artificioso dei piccioni sarebbe costato ai volatili un trauma del quale tuttavia non v' è traccia essendo i piccioni vivi e vegeti: […] Tutto senza preoccuparsi della presenza di un veterinario accusa la pm, mentre l'avvocato Fabrizio Siggia, che assiste Bay, smentisce in modo deciso: «Una produzione importante, direi monumentale, prende tutte le necessarie precauzioni in questi casi. Da convinto animalista Bay ha rispettato tutte le regole del caso» taglia corto. […] Dagli Usa Bay ha rilasciato un'intervista alla rivista The Wrap: «In trent' anni di carriera non ho mai ferito un animale»

ARTICOLI CORRELATI