Sara Bennewitz per “la Repubblica”

La Consob scrive per chiedere chiarimenti e Rcs risponde con l'avallo del suo collegio sindacale. Per la Commissione che vigila sui mercati non è chiaro come il gruppo che edita il Corriere della Sera possa non accantonare un euro dopo un arbitrato che dà ragione a Blackstone sull'immobile di Via Solferino e dopo che il colosso Usa ha fatto ricorso alla Corte Suprema di New York chiedendo oltre 500 milioni di danni, per non aver potuto vendere una sua proprietà e per essere stato accusato di usura.

Rcs in una nota ribadisce la tesi dei suoi legali: l'arbitrato ha compensato le spese giudicando la lite non temeraria, l'immobile è sempre lì e nel frattempo ha acquistato valore, e la Corte di New York non è competente quindi non può comminare nessun risarcimento danni.

Per tutte queste ragioni il cda del gruppo controllato e guidato da Urbano Cairo ha deciso di non fare accantonamenti. Chissà se la Consob si riterrà soddisfatta di queste nuove delucidazioni, oppure andrà avanti nella sua indagine della semestrale fino a decidere che il bilancio non è conforme. In ogni modo Blackstone resta convinto di avere ragione ed è determinato a farsi risarcire, a New York, a Milano o in qualunque tribunale del mondo.

