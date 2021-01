20 gen 2021 16:13

PIGI SE N’È IUTO - COME DAGO-ANTICIPATO, PIGI BATTISTA LASCIA IL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’ - MAIL AI COLLEGHI: ‘’INUTILE DIRE QUANTO MI MANCHERETE E QUANTA NOSTALGIA SIA DESTINATO A NUTRIRE PER QUESTO GIORNALE IN CUI SONO ENTRATO ALLA FINE DEL 2004, PER DI PIÙ MOLESTANDOVI PER CINQUE ANNI DALLA MIA SEGGIOLA DI VICEDIRETTORE’’ – I RUMORS LO DANNO PROSSIMO COLLABORATORE ALLE PAGINE CULTURALI DI “REPUBBLICA”….