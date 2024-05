BALOTELLI E LE COSE IN COMUNE CON SALVINI. IL FESTONE IN CASA SANGIORGI CON FAVINO E... – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

dargen

Festa ad alto tasso alcolico a casa di Giuliano Sangiorgi dopo il concerto del primo maggio: star della serata Leo Gassman che da quando ha interpretato Franco Califano, in molti chiamano Franco. Con loro Pierfrancesco Favino (i giornali lo davano ieri a Cannes), Noemi e Cristiano Caccamo. Gassman continua a cantare il suo tormentone dedicato ai Take That.

Gerry Scotti al Corriere della Sera: “Amadeus forse aveva voglia di togliersi qualche sfizio economico, non andiamo nella gabbia dei leoni per ricevere solo applausi.

Io? Resto fermo a Mediaset.

TeleMeloni? Si esagera.

Sanremo? Non mi manca”.

pietro fanelli fedez

Ormai si diverte a spararle grosse: "La Rai fa un doppio lavoro. Lavora per sé e anche per la concorrenza. E infatti l'anno prossimo questo Concertone andrà in onda sul Nove!". Il tuttologo Dargen D'Amico.

fedez

Le strane dichiarazioni di Mario Balotelli: “Non ho mai votato e nel passato mi sono scontrato con Salvini, ma devo essere sincero, abbiamo molte cose in comune”. I capelli?

Francesca Fagnani che si ritrova sul palco del primo maggio trascinata da Noemi e io me la immagino nel backstage che dice “Verò, io salgo là sopra solo se devo urlà CIAO DDR, sennò “colcazzone” che salgo”. Poi lei e Mahmood fanno una “belvata” e se ne vanno a mangiare i cileni ripieni di zucchero.

Mahmood ieri sera al Tg2:

“Ci tenevo tanto a suonare qui stasera, festeggiare anche i tecnici e tutti quelli che lavorano con noi.. il pubblico ripaga sempre, per questo stasera mi sono messo così tutto elegante..Sono proprio felice, ci tenevo tanto a stare così, tutto preciso”.

Fermi tutti! Michelle Hunziker ha detto che si può essere felici senza soldi. Però lei non ci prova, tocca a noi sperimentare…

tananai

E poi arriva Cosmo con la bandiera palestinese. Achille Lauro che legge gli articoli della costituzione. Pan Dan vestita da SWAT lancia pizze sul pubblico e prende a manganellate Not Waving. Come dicevano le Sorelle Bandiera, l’ importante é farsi notare. Nota: Altrove, la canzone di Morgan, "tagliata" per fare spazio alla Cgil non proprio il massimo, diciamolo.

Sempre al concertone, Tananai dice: "Il prossimo pezzo mi sento di dedicarlo ad un cantante iraniano che è stato condannato a morte perché la sua musica non piaceva al regime in cui stava: Toomaj Salehi. Oggi Tango è per lui”.

michelle hunziker

"Oh Noemi Noemi, perché sei tu Noemi? rinnega questa pioggia, dirada queste nuvole, incendia questo cielo con il rosso che ti appartiene !!!! É sempre Ermal Meta che improvvisa facendo uscire fuori la sua indole poetica.

Fedez nel podcast Gurulandia, ha rivelato che la puntata più noiosa di Muschio Selvaggio è stata quella con un ospite “intellettuale teatrante… due coglioni, una pazza” contattato da Martin. La cosa non é piaciuta all’ex naufrago Pietro Fanelli: “Caro Fedez, nano, burattino e piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze“.

fagnani noemi

Sempre a Gurulandia, di cui ormai è ospite fisso, Fabrizio Corona ha affermato che Chiara e Fedez sono ormai separati, ma che nel giro di appena un mese arriveranno al divorzio.

balotelli 2 balotelli