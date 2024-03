VIRGINIA RAFFAELE LA DONNA CHE SEI pic.twitter.com/dcbwVt8Taj — vale ? (@_valsslife) March 27, 2024





Ivan Rota per Dagospia

Elodie e Andrea Iannone hanno festeggiato nudi in piscina il secondo posto conquistato dal motociclista abruzzese nella Sp race del Gran Premio di Catalogna di Superbike. Elodie ha pubblicato su Instagram le foto della serata trascorsa fra baci appassionati…

Pace fatta tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff dopo la denuncia per molestie ricevuta dalla giornalista. i due si sono chiariti dopo un incontro per Le Iene.

Nel bel mezzo del servizio di Roberta Rei per La Iene, Rocco Siffredi ha avuto un crollo: “Siffredi lascia andare le sue emozioni e si commuove, poi si alza ha uno scatto d’ira e da un calcio e una manata contro al muro e va a piangere in bagno. – si legge su La Repubblica – La giornalista Alisa Toaff lo raggiunge in bagno, da cui sentiamo Rocco piangere a dirotto“.

Un nuovo amore per Virginia Raffaele: si tratta di Fiorello. Scherzi a parte, ospite a Viva Rai Due, per promuovere il suo film Un Mondo a Parte che parla di una piccola scuola che sta per chiudere, la Raffaele ha portato il suo diario delle elementari. Pieno zeppo di foto di Fiorello e di frasi adoranti che culminano in diversi “ti amo” e “vivo per te”.

Ieri a La Vita in Diretta, Alberto Matano ha trasmesso alcuni spezzoni dell’intervista fatta da Mara Venier a Il Volo e Alba Parietti ha detto di essere stata presente a un litigio tra due dei cantanti de Il Volo.

La Pariettona ha detto: “Ho visto uno dei loro scazzi, em… litigata, dissapore. Ho visto uno che diceva all’altro ‘ma parli sempre tu!’. C’è una giornata in cui ti svegli storto e quello accanto ti dà proprio fastidio e glielo dici, succede…” Potevano essere il fumantino Ignazio Boschetto versus Gianluca Ginoble.

Sulla piattaforma di Maria De Filippi, Witty Tv, Michele Bravi, giurato ad Amici con Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré, ha rivelato di avere una cotta (come milioni di persone) per Timothée Chalamet.

Robert “Twilight”Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori Lei lo aveva rivelato al Corona Capital Festival, in Messico: “Avevo pensato di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi, ma non ha funzionato”.

Arianna David deve convivere con i disturbi alimentari che l'affliggono da quando aveva 21 anni. “Peso 46 chili e ho la taglia 34 da bambina” ha detto ospite a Cinque Minuti su Rai 1. “Che succede?”, le ha chiesto Bruno Vespa. “Succede che quando ti ammali di questo tipo di malattia, se così possiamo chiamarla, non se ne esce mai fuori”.

Tra i suoi ex famosi Scott Disick, storico ex di Kourtney Kardashian, e poi pararazzata con Leonardo Di Caprio tra Miami e i Caraibi durante una vacanza. Parliamo di Rebecca Donaldson, fidanzata del pilota Ferrari Carlos Sainz Jr. Lui si dice la voglia sposare.

Venti anni di differenza? Nessun problema. Gaia Bermani Amaral, modella, presentatrice, conduttrice, attrice, produttrice e scrittrice ha sposato ieri il regista Rocco Ricciardulli, a cui é legata da tempo. Ricciardulli l’ha diretta nel film Netflix L’Ultimo Paradiso in cui recita con Riccardo Scamarcio.

Denunce e diffide invece partiranno dalla gieffina Anita Olivieri che, uscita dalla casa, ha capito quanto é odiata. Ha chiuso la sezione commenti di Instagram limitandone la pubblicazione. Riempita di insulti ha anche iniziato a cancellare i commenti negativi e ha pubblicato una storia in cui ha minacciato di intraprendere azioni legali.

Beatrice Luzzi dice a Chi: “È chiaro che hanno giocato in due (Perla e Mirko) e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi”.

E aggiunge: “Come mai ho partecipato al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli”.

La famiglia della gieffina Greta Rossetti é fuori controllo. La mamma Marcella se l’é presa con tutti. Gabriele Parpiglia ai microfoni di Turchesando ha detto a Josh, fratello di Greta: “Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri incazzato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!“. E lui: “Parpiglia ti giuro che ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Io sono abituato a spaccare i crani, mio padre è in galera, 15 anni di galera, hai capito Gabriele? Hai capito? Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere sennò ti taglio la testa…”

Poche ore dopo la vittoria di Perla Vatiero, Daniela Martani, ex gieffina no vax, è sbottata su Instagram e ha scritto: “Ha vinto l’ignoranza, il trash, la cafonaggine. Un paese che mette sul podio una caciottara che neanche sa coniugare i verbi è un paese culturalmente morto. Cioè rendiamoci conto chi hanno fatto vincere ? chi rendono famosi, in chi si immedesimano? Degrado“.

“My Boys”, scrive l’ex diavolo rossonero. E’ orgoglioso di avere accanto Jermaine e Maddox. Il primo é nato dall’unione con Jennifer, tedesca di padre foggiano. Il secondo avuto con Melissa Satta. Li ha riuniti a Berlino per una vacanza.

