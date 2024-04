PILLOLE DI GOSSIP! FEDEZ SI LAGNA PERCHE’ SARA TOMMASI HA DETTO CHE CE L’HA PICCOLO: “MA SE NON ME LO HA MAI VISTO!” (E POI, LASCIANDO INTENDERE IL CONTRARIO: “CE L’ HO PICCOLISSIMO”) – BORGHI E IL CALCO DEL PENE DI ROCCO USATO COME CLAVA – CHIARA FERRAGNI CERCA CASA SUL LAGO – ELETTRA LAMBORGHINI E IL “CONTROLLO AIRBAG” - INFONDATE LE VOCI DI CRISI TRA JUSTIN BIEBER E LA MOGLIE HAILEY, SOFIA BRUGANELLI DEMOLISCE “LA SORELLANZA” - FRANCESCA CIPRIANI: “L’OPERAZIONE AI GLUTEI ANDÒ MALE E MI STAVA USCENDO LA PROTESI DAL…”

Ivan Rota per Dagospia

Uomini “pene-riferiti”: come già sapete Alessandro Borghi, a Belve, simpatico come la febbre a quaranta, ha dichiarato di averlo di grandi dimensioni (anche se a vederlo nel film Napoli Velata non sembra). É scappata una cosa poi: Francesca Fagnani ha chiesto a Fedez l’episodio che più gli ha dato fastidio nella vita e lui: “Quando Sara Tommasi ha detto che ce l’ ho piccolo. Ma se non me lo ha mai visto!”. E poi, lasciando intendere il contrario: “Ce l’ ho piccolissimo”.

Chiara Ferragni invece ha svaccanzato a Salò con le amiche Chiara Biasi e Veronica Ferrario: pare che Chiara Ferragni si trovi sul lago di Garda per cercare una nuova casa di villeggiatura. In effetti, la magione dei Ferragnez sul lago di Como, Villa Matilda, è intestata alla società Flv Immobiliare, di cui è amministratrice la madre di Fedez.

Quindi meglio cambiare aria, anzi, lago.

Francesca Cipriani a Belve: “Il mio ex mi ricattava, voleva rovinarmi la carriera. È stato condannato a due anni”. A proposito dei ritocchi estetici, rivela: “Mi sono buttata sulla chirurgia per risolvere i mie problemi. L’operazione ai glutei andò male e mi stava uscendo la protesi dal gluteo”.

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack (nome d'arte di Nick van de Wall) a Miami, in Florida danno vita a uno sketch divertente, che la cantante definisce ironicamente come un "Controllo airbag": si vede il compagno che le tocca il seno mentre entrambi ridono divertiti di questa scenetta improvvisata….

Sempre Chiara Ferragni abbraccia i figli Leone e Vittoria seduta a terra, nella loro nuova casa. La foto non è stata postata sui social dell’imprenditrice (che da quando è tornata dalla vacanza a Dubai non ha più pubblicato nulla), ma dalla madre, la scrittrice Marina Di Guardo, sul suo account Instagram, con il commento: «Amore».

Sembra siano infondate le voci di crisi tra Justin Bieber e la moglie Hailey Rhode Baldwin. Le voci si erano sparse dopo che il di lei padre Stephen aveva condiviso un post di Victor Marx, fondatore di All Things Possibile Ministries, un'Organizzazione con fini spirituali, chiedendo preghiere per la figlia e per il genero che non l’ aveva presa bene.

É il matrimonio spagnolo dell’ anno: Teresa Urquijo ha sposato il sindaco di Madrid José Luis Martínez-Almeida. Lei, cugina di re Felipe di Spagna, e il sindaco si sono sposati sabato 6 aprile a Madrid nella chiesa di San Francisco Borja alla presenza della regina Sofia e del re emerito di Spagna Juan Carlos.

Che Robert Pattinson e Suki Waterhouse fossero diventati genitori lo si era scoperto solo perché i due erano stati fotografati a Los Angeles mentre spingevano una carrozzina. Ora l’ attrice ha ufficializzato su Instagram l’arrivo del bebè, postando una foto (in stile Twilight, un po’ inquietante) in cui lo stringe tra le braccia: “Benvenuto al mondo angelo”.

Fiorello: “Ieri Amadeus è salito al Colle, io so ma non sono autorizzato a parlarne. Guardate la mia faccia. So che i vertici Rai e Amadeus ci stanno guardando, ma non posso dire niente”.

Sonia Bruganelli non crede fino in fondo alla solidarietà femminile. A La Stampa ha rivelato che diverse “amiche” dell'ex marito Paolo Bonolis si sono rifatte vive con lui dopo la loro separazione. “Nessuna ha avuto remore”.

Vittoria Puccini si racconta a Vanity Fair e parla dell’amore per Fabrizio Lucci che tra poco sposerà: “Dobbiamo trovare la data”. Tempo fa hanno desiderato un figlio, ma “il tempo è passato, e se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto”, dice.

Scampoli di Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, hanno iniziato a seguire su Instagram Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri (da lei lasciato) e lui avrebbe ricambiato. Un ulteriore allontanamento tra gli ex amici Giuseppe e Anita

La copertina di Chi dedicata a Beatrice Luzzi ha scatenato i social. Chi concorda e chi si arrabbia come la vincitrice del GF Perla Vatiero. Ma é tutto inutile: la Luzzi è la vera vincitrice del reality e infatti Alfonso Signorini, che ci vede lungo, ha dedicato a lei la cover.

Un evento unico anche perché è difficile radunare in una sera i rappresentanti delle piú importanti manifestazioni milanesi di design e fotografia. C’è riuscito Arturo Artom con una 'Special Edition' del suo Cenacolo in occasione di Mia, Miart e della Design Week: insieme ad Alessia Cappello, Assessore allo Sviluppo Economico Moda e Design del Comune di Milano, Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, l'Assessore alla Cultura Tommmaso Sacchi, Nicola Ricciardi, direttore artistico di Miart, Fabio Castelli, fondatore di Mia, Gilda Bojardi, inventrice del Fuori Salone.

La serata si è tenuta al Lucid Club, il member club più gettonato all’ ombra della Madonnina. Nicola Riccardi, direttore di Miart, sottolinea l'internazionalizzazione della Fiera con grandi collezionisti e gallerie stranieri e dodici direttori di musei europei. L’assessore Alessia Cappello ha illustrato come abbia assegnato gli spazi del Fuorisalone a iniziative artistiche e non commerciali privilegiando i giovani emergenti e la sostenibilità. Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile: “Milano é Milano nelle sue molteplici sfaccettature e il Salone é il simbolo di una sinergia tra le tante anime della città”. E poi Gilda Bojardi, direttrice di Interni che ha ricordato gli inizi del Fuori Salone da lei inventato nel 1990 e Tommaso Sacchi che ha indicato Milano come capitale della creatività.

iavarone artom sgaraglia aprea ivan rota

Cena con le bollicine Ferrari e risotto, naturalmente alla milanese, per i convenuti tra cui il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, lo chef Andrea Berton con la moglie Sandra Vecchi Berton, il grande fotografo e architetto Piero Gemelli con la curatrice d’ arte Maria Vittoria Baravelli, Elisa e Stefano Giovannoni applauditissimo star del design italiano. Paolo Besana, direttore comunicazione del Teatro alla Scala, Simone Guidarelli, Paola Manfredi, i galleristi Glauco Cavaciuti Annamaria Maggi e Massimo Zanello, Daniela Iavarone, presidente di AMAL, Mattia Boffi, Paola Mazzuccato, Maria Elena Aprea, Alessandra Repini Artom, neo Ambassador della Croce Rossa, Daniela Testori con il marito Vincenzo Di Vincenzo, responsabile della sede di Milano dell'Agenzia Ansa, poi Andrea Ghidoni, direttore di Intesa Private e Cristina Scocchia, Ad di Illycaffè grandi mecenati delle iniziative d'arte e tanti altri. Tutti felici per aver partecipato ad uno storico Cenacolo.

Il cantante Mida, attaccato ogni puntata a Amici da Anna Pettinelli, ha letto un messaggio non proprio carino ricevuto dalla cantante Lil Jolie: "A volte risulti arrogante e presuntuoso e dai molto fastidio, forse lo fai perché sei stato insicuro in passato ma dovresti imparare a stare un po’ più down".

chiara ferragni cenacolo artom borghi beatrice luzzi arturo artom paolo besana francesca cipriani 33