PILLOLE DI GOSSIP! FLAVIA VENTO TORNA A PARLARE DEL FLIRT AVUTO CON TOTTI: “MI HA DATO MOLTO FASTIDIO CHE LUI HA SCRITTO DI ME NEL LIBRO” – STEFANO DE MARTINO IN LOVE CON DAYANE MELLO? ERANO STATI INSIEME NEL 2017 - ANNALISA E LA VERSIONE SPAGNOLA DI "SINCERAMENTE", L’ATTORE GUIDO RUFFA (LUPO LUCIO DELLA MELEVISIONE) E LE FAKE NEWS: “NON SONO MORTO E NON FACCIO PORNO COME DICONO” - FISCO INFERNO PER L’EX BARCELLONA ANDRÉS INIESTA - LE OLIMPIADI DELLE TROMBATE: A PARIGI SARANNO DISTRIBUITI 300MILA PRESERVATIVI - LE ULTIME DAL ”GRANDE FRATELLO” CON SIMONA TAGLI E PERLA VATIERO CHE…

Ivan Rota per Dagospia

dayane mello

Flavia Vento torna sul luogo del delitto: “Francesco Totti secondo me è una persona comunque d’oro, anche se diciamo che sono rimasta male perché sai sognavo un po’ quest’amore, parliamo di amori quindi… ci credevo un po’. Però ovviamente non è proseguito”.

“Lui si è sposato e io sono rimasta molto male. Mi ha dato molto fastidio che lui ha scritto di me nel libro”, ha spiegato. Monica Setta a Storie di Donne al Bivio ha quindi chiesto: “Ha scritto che secondo lui questo flirt non è mai esistito, no?”.

dayane mello stefano de martino

La risposta: “Era meglio che non mi avesse proprio nominato nel libro. Io su questa situazione sono molto calma, quando invece mi ferisce molto, sì. Farò un’intervista dove dirò veramente tutto, perché tanto è inutile che stiamo qui ogni volta. Ci sono anche altre persone, se proprio devo parlare dirò finalmente tutta la verità perché poi insomma mi hanno nominato pure loro nel libro, nel documentario”. Aspettiamo con ansia.

“Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello“. Lo dice Gabriele Parpiglia.

Era Lupo Lucio della Melevisione, l’attore Guido Ruffa racconta a “fanpage.it” le fake news di cui è stato vittima: “Sono morto tre volte. Hanno pubblicato interviste, che non ho mai rilasciato, dove dicevo di odiare i bambini e di darmi ai film porno”

guido ruffa lupo lucio 4

Annalisa ha annunciato una versione spagnola di Sinceramente e pare che in quella effettivamente canterà in spagnolo. In francese é Olivia Stone che canta (male) Sinceramente.

Andrés Iniesta avrebbe un debito di 580 milioni di yen (3,7 milioni di dollari) nei confronti del fisco giapponese. L’ex campione spagnolo, che dopo il Barcellona si era trasferito al Vissel Kobe nel Paese del Sol Levante, avrebbe omesso di dichiarare tutti i suoi guadagni.

Alfonso Signorini al Grande Fratello: “Cesara dice che Anita è stata l'unica in grado di fronteggiarti, io dico invece che frignava”. Ma in quale universo parallelo Anita ha tenuto testa a Beatrice se ad ogni discussione con lei piangeva o minacciava di ritirarsi?

guido ruffa lupo lucio

Al conduttore bisogna peró riconoscere di aver tenuto uno share buono nonostante il GF sia stato spostato con disinvoltura da un giorno all’ altro. Alfonso Signorini, dimenticando i nomi e con le sue gaffe, ha divertito il pubblico e si prepara alla prossima edizione giá in preparazione. Sono aperti i casting. Si spera senza Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Beatrice Luzzi su Anita: “Lei ha attaccato la mia famiglia, il mio lavoro, le mie amicizie, i miei sentimenti, la mia persona e in tutte le puntate in cui ha potuto, è entrata a gamba tesa su temi che la riguardavano e non”.

flavia vento 77

Beatrice sul bidello Garibaldino : “Ma certo però mi chiedo in questi mesi dov'era? Me ne ha fatte di tutti i colori, me ne ha dette di tutti i colori. Io lo posso anche perdonare, ma dimenticare insomma atteggiamenti alleanze e tante cose”.

Perla Vatiero e Simona Tagli sono le nuove finaliste del Grande Fratello che vanno ad aggiungersi a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Giuseppe Garibaldi sbaglia sempre e perde la possibilità di arrivare alla finale. Salvano Greta che va al televoto con Sergio.

Perla Vatiero e Simona Tagli in finale sono la prova che il televoto é ormai in mano ai fandom.

dayane mello 66

“Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei mesi lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un po’ male ma sono contendo di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore“. Le paole di Giuseppe Garibaldi eliminato e falso sino alla fine.

flavia vento 5

Agli atleti olimpici, a Parigi, verranno distribuiti 300 mila preservativi gratuitamente. Nessun tabù, ma solo tanta prevenzione. Cosi, a Protagonisti su Rtl102.5 - con Fredella, Simioli, Taranto e Gallo dall’aeroporto di Fiumicino - viene lanciato un appello che ha il sapore della mission. “Portiamo i preservativi nelle scuole e università”, dicono i conduttori della prima radio d’Italia. E in diretta risponde Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute: “Nessun tabù, il preservativo è un presidio medico. Fate l’amore, fatelo sempre con chi volete, ma fatelo in sicurezza”.

iniesta annalisa e katy perry annalisa simona tagli