PILLOLE DI GOSSIP - “COME SEI ELEGANTE. PECCATO TU SIA GIÀ SPOSATO” – LE AVANCES SCHERZOSE A ALVIN DA PARTE DI ILARY CHE POI CRITICA IL PREMIO DELL’ISOLA (“IL PIU’ BRUTTO NELLA STORIA DEI REALITY) – LA GAFFE CON NICK DEI CUGINI DI CAMPAGNA E IL TRIONFO DI VAPORIDIS – FRATTESI NUDO SU INSTAGRAM: COLPA DI UN HACKER O DISATTENZIONE? - GRANDE FRATELLO VIP: NEL CAST ANCHE LA CANTANTE FIORDALISO? LE VOCI SU ORIETTA BERTI OPINIONISTA - LA "PAX" TRA FEDEZ E AMBRA - CHI È QUEL DIRETTORE CHE MANDA ROSE A FRANCESCA CAROLLO, INVIATA DI "QUARTO GRADO"? E LUCA FORLANI…

Ivan Rota e l'ancillare sor Rotella per Dagospia

ilary alvin

Un clima di rara spontaneità e commozione da parte dei finalisti , dopo 99 giorni trascorsi in Honduras, Nicolas Vaporidis ha vinto la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi stracciando Luca Daffrè con una percentuale di oltre l'80% nel corso dell'ultimo televoto durante la finalissima, mentre, Carmen di Pietro, si è classificata terza.

Per Vladimir Luxuria e per buona parte del pubblico il podio dell’Isola dei Famosi doveva essere diverso. Secondo il loro parere a contendersi la vittoria finale ci sarebbe dovuto essere un gruppo di naufraghi composto da Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, Giuendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi.

vaporidis

Anche nella finalissima Ilary Blasi si è concessa l’ ultima sua “boutade”: quando ha avuto in collegamento i Cugini di Campagna per far loro salutare Nick Luciani, componente del gruppo e concorrente dell’Isola dei Famosi, e ha scoperto che si chiamano Ivano, Tiziano e Silvano, ha detto rivolta a Nick: “ Ma allora tu ti chiami Nickano…” E i Cugini di Campagna che scambiano l’Isola per La Fattoria?

Scandalo per la foto del centrocampista della nazionale nudo. Ha pubblicato una foto on line pochi minuti e poi come per magia è sparita. Il bel Davide Frattesi ha poi detto ai suoi 72.000 follower che non era stato lui a caricare l’immagine. Il calciatore ha sostenuto che il suo profilo Instagram sarebbe stato hackerato (ora si dice così): “Ragazzi scusate ma qualcuno mi ha hackerato…” Chi ci crede?

frattesi

Chi è quella donna dello spettacolo che si è invaghita di Luca Forlani, l’inviato de La Vita in Diretta? E chi è quel direttore che manda rose alla stratosferica Francesca Carollo, inviata di Quarto Grado?

“Io al GF Vip? Oddio per carità, non ci penso nemmeno per sbaglio. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare” dice Karina Cascella. Forse perché non glielo hanno mai chiesto?

Fedez e Ambra Angiolini sono i giudici della nuova edizione di X Factor con Rkomi e Dargen D’Amico. Il rapper sui social ha postato foto insieme ai suoi due colleghi, ma nessuna con Ambra. Per questo sul web molti hanno pensato a una lite tra i due. Ecco la foto della pace con Angiolini con la scritta :”E’ andata così: ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo e mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino, come è giusto che sia. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: vai, vai, vai”. Ma gliel’ha scritta Strehler?

francesca carollo

A Flavio Briatore risponde il pizzaiolo e artista Daniele Frontoni con l’economica Pizza Sottosopra, ispirata alla serie Stranger Things.. Si tratta di una pizza dal doppio volto, che una volta cotta in forno viene capovolta (da cui il nome sottosopra) e condita anche dal lato sguarnito. La creazione anticipa il menù autunnale dedicato alle serie tv Netflix. Daniele è nipote di Angelo Frontoni, il fotografo delle dive che a Roma meriterebbe una celebrazione.

francesca carollo 3

Clizia Incorvaia presa di mira dagli haters dopo aver pubblicato una foto dello svezzamento del piccolo Gabriele, avuto da Paolo Ciavarro. Ecco cosa ha risposto:” Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento non a tuttologi vari ed eventuali”.

Gemma e Giorgio di nuovo insieme? Sarebbe una sorpresa inaspettata per i fans (ma ne hanno ancora?). Alfonso Signorini, per la nuova edizione del Grande Fratello vip, davvero li vorrebbe? In pole position invece la cantante Fiordaliso. E Orietta Berti come opinionista con Sonia Bruganelli?

luca forlani

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori è iniziata più di un anno fa. Hanno iniziato a farsi vedere insieme sui social, senza più nascondere quello che sembrava un grande amore. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato. Si è parlato di crisi e di addio, con tanto di cancellazione delle foto di coppia dal profilo Instagram di Anna. Adesso sembra ufficiale: la Tatangelo ha mollato Cori.

ilary

Lo Spazio Teatro No’hma conclude la variegata rassegna “Armonie e suoni” di quest’anno con una star internazionale: Bombino, il bluesman del deserto, sarà protagonista di uno straordinario concerto in doppia data, mercoledì 29 e giovedì 30 giugno alle ore 21. Per l’occasione, ancora una volta No’hma uscirà dalle mura della sede di via Orcagna, offrendo ai cittadini milanesi uno spettacolo en plein air nell’ariosa cornice dei vicini giardini di via Zanoia.

fedez ambra

Al Festival del cinema d’IDEA a Roma grande serata e applausi a scena aperta per l’anteprima di Quant di Sadie Frost,l’attesissimo documentario dedicato alla rivoluzionaria icona mondiale Mary Quant, che quasi sessant’anni fa inventò la minigonna. Starring Kate Moss e Vivienne Westwood.

pizza frontoni

luca daffre ilary carmen di pietro francesca carollo 1