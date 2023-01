PILLOLE DI GOSSIP – ECCO COME SHAKIRA HA SCOPERTO IL TRADIMENTO DI PIQUE’. IN SPAGNA DICONO CHE L’EX DIFENSORE DEL BARCELLONA E LA NUOVA COMPAGNA 23ENNE SAREBBERO GIA’ IN CRISI: IL MOTIVO – CHI E’ IL NOTO PLAYBOY CON CUI LA NUOVA FIAMMA DI PIQUE’ HA INCIUCIATO PRIMA DI RUBARE IL MARITO A SHAKIRA? BAGNO A LUCI ROSSE NELLA CASA DEL GF VIP PER ANTONELLA FIORDELISI CHE CONFESSA UN RITARDO DEL CICLO – ATTILIO ROMITA SOTTO LE LENZUOLA: “NON RIESCO AD IMMAGINARMI UNA COSA DI SESSO CON NIKITA. NON MI VERREBBE LA VOGLIA DI STRAPPARE IL SUO PERIZOMA A MORSI…” (DATEGLI IL BROMURO!)

Ivan Rota per Dagospia

I Maneskin si sono sposati a Roma con un rito pagano per giurare fedeltà “a noi stessi e ai nostri fan”. L'inedito officiante è stato l'ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, che forse ora capiamo perché sia stato defenestrato dalla maison. Tra gli ospiti anche Dybala, Pellegrini e Sorrentino.

Un investigatore privato avrebbe scoperto il tradimento di Gerard Piqué. Così Shakira avrebbe ottenuto le prove della relazione tra l'ex calciatore e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. Intanto in Spagna dicono che Gerard Piqué e la nuova fidanzata sono già in crisi. Il motivo sarebbe da ricercare nella canzone di Shakira in cui la cantante colombiana accusa apertamente l'ex compagno e la 23enne. "Non tornerò più con te, anche se piangi o mi preghi". Una frase che lascia aperta la porta a un possibile ripensamento di Piqué che potrebbe tornare tra le braccia della madre dei suoi figli.

Clara Chia Marti, la ventitreenne che Shakira ha definito «Twingo» e «Casio» nella canzone Music Session #53, realizzata con il Dj Bizarrap, prima di aver “rubato” il marito alla popstar, avrebbe avuto un incontro ravvicinato con l’attore Adrian Brody, playboy seriale….

Al Grande Fratello Vip una battuta tremenda di Attilio Romita davanti a Sarah Altobello e Oriana Marzoli che sembravano quasi acconsentire mentre Luca Onestini pareva stranito. Ecco cosa ha detto il giornalista riguardo a Nikita Pelizon: «Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, ma proprio per niente». Uomini che odiano le donne.

Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba fra gli oltre mille artisti che stanno cercando di partecipare a Una Voce Per San Marino per cercare di rappresentare il piccolo stato agli Eurovision Song Contest. Lo scorso anno vinse Achille Lauro. La cosa curiosa é che Lubamba, finalista di Drag Race Italia, ha più volte imitato Elettra Lamborghini.

Al Grande Fratello Vip, Davide Donadei non sopporta Oriana Marzoli. L’ha insultata ripetutamente e , ciliegina sulla torta, ha detto a Antonino Spinalbese:” In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava“.

Ecco, ci mancava che Antonella Fiordelisi avesse un ritardo del ciclo: “Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai“, confessa al fidanzato Edoardo Donnamaria. Poi la bambola assassina é andata da Nikita a confidarsi: “Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare“. Poco chiaro. Aspettiamo nuovi elementi.

Sempre la Fiordelisi incazzata con gli Incorvassi, ovvero Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, coppia che le ruba visibilità . A dare il buongiorno ai due il messaggio aereo : “Se non voi, chi altro? I love you Incorvassi ”:si tratta di una frase detta da Micol al suo Edoardo.“Questa è sempre la mia frase, che carini, loro mi fanno le frasi negli aerei di cose che dico a lui che non sente. Grazie almeno voi mi ascoltate”, e lo stesso Edoardo ha risposto con ironia riferendosi a Micol: “Antonella esci da questo corpo”.

