Ivan Rota per Dagospia

Shakira se ne va in Florida con i figli. E Piquè cerca casa a Miami. L’ex difensore del Barcellona avrà dieci giorni al mese a disposizione per trascorrere del tempo assieme a Milan e Sasha..

Mara Venier tifa Napoli. A Domenica In, appena è arrivata la notizia della vittoria dell'Inter sulla Lazio, è saltato il collegamento con Pascal Vicedomini, inviato fuori allo stadio Maradona in mezzo ai tifosi. Mara Venier ha reagito ridendo: "Se ciao, salutame a soreta! Non si vede niente e non si sente niente!".

Paola e Chiara hanno chiamato a raccolta una serie di star per i duetti nel loro disco Per Sempre: Max Pezzali per Amici Come Prima; Jovanotti per Hey; Gabry Ponte per Vamos A Bailar; Noemi per A Modo Mio; Elodie per Festival; Levante per Amoremidai; Emma Marrone per Fino Alla Fine; Cosmo per Kamasutra e Ana Mena per Viva El Amor. Tutto fantasticamente da Gay Pride.

Ma quale lite tra Ilary Blasi e Enrico Papi: una persona vicinissima alla conduttrice ci dice che la Blasi stima tantissimo Papi che l’ha scoperta quando aveva diciassette anni. Quindi le voci di liti tra i due (e il fatto che Papi sia stato richiamato dai vertici Mediaset perché vorrebbe essere lui il conduttore dell’Isola dei Famosi) sono completamente infondate.

Maxi Lopez si trova a cena con l’ex moglie Wanda Nara e i loro figli: "Io al tavolo con Icardi? Mai. Può sedersi al tavolo con lei e le loro figlie ma non con me”

Dai piani alti di Mediaset veniamo a sapere che PSB (Piersilvio Berlusconi) non sarebbe intervenuto sulla presunta esclusione di concorrenti dal cast dell’Isola dei Famosi. Prova ne sarebbe che non è stata pagata nessuna penale a chi non è entrata in gioco.

Raffaella Longobardi è l’inviata di punta di Rai Uno, icona (non solo) gay, nella squadra di Alberto Matano a La Vita in Diretta. Ora è in particolare fermento perché deve partire per Londra a seguire l’incoronazione di Re Carlo. E forse grazie all’amicizia con l’ambasciatrice di una nota maison di moda, di cui purtroppo non possiamo rivelare il nome, amica di Camilla Parker Bowles, ci dovrebbe riservare un clamoroso scoop.

Come rileva Fabiano Minacci “Non solo l’infortunio di Isobel Kinnear e la positività al Covid di due alunni di Amici di Maria, adesso è arrivata anche una notizia non piacevole su una professionista della scuola mariana. Poche ore fa Giulia Pauselli ha comunicato su Instagram di essersi fatta male e di doversi fermare per un po’. La ballerina si è lesionata il menisco.” Inoltre dalla prossima edizione non ci saranno Raimondo Todaro e Arisa.

Le liti tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano a Amici stanno diventando virali. Si potrebbe pensare a una sceneggiatura, invece è tutto vero. Ieri sera l’insegnante si è scagliata contro il cantautore dicendogli di non chiamarla amore. Ma la Malgy, che fa sempre così e lei proprio non capisce, se l’è mangiata. Altro che Crudelia De Mon, sembra Bette Midler in Hocus Pocus. Ieri sera è stato eliminato il cantautore Cricca.

A Maria De Filippi é scappato un “cazzo” ad Amici. Alla fine della sua esibizione con Alessandra Celentano, travestito da “mano” della Famiglia Addams, Rudy Zerbi corre da Queen Mary per abbracciarla, lei scappa e gli dice: “Fila via con sta cazzo di mano”.

David Beckham è ossessionato dall'ordine. Lo dice in una nuova serie Netflix da diciotto milioni di euro. Racconta: “Il fatto è che quando tutti sono a letto io vado in giro, pulisco le candele, accendo le luci al giusto livello, mi assicuro che tutto sia in ordine. Odio alzarmi la mattina e in giro ci sono tazze, piatti e ciotole. È stancante andare in giro per ogni singola candela a pulirla. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro, mi dà fastidio la cera sporca all’interno di una candela. Sì, lo so, è strano». Si, é molto strano…

