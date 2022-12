PILLOLE DI GOSSIP! SLITTA LO SHOW DELLA PARIETTONA. LE DRAG QUEEN DI ALBA FANNO PAURA A QUALCUNO? LO STOP E’ ARRIVATO DAI PIANI ALTI RAI. LA FURIA DELLA PARIETTI: IL MOTIVO – A "X FACTOR" BEATRICE QUINTA FUORI DI SENO MANDA IN TILT MORGAN CHE SI INCHINA:”E’ UN FIGA” – LEI SU TWITTER ROVINA TUTTO: “CHE PROBLEMA AVETE CON LE MIE TETTE? VE LO DICO IO, SI CHIAMA SESSISMO” (CHE PALLE) – GRANDE BORDELLO! ORIANA MARZOLI FA UN MASSAGGIO AD ANTONINO SPINALBESE POI AMMETTE: “HO UN RITARDO” (SPINALBESE INSEMINATOR?)

Che problema avete con le mie tette raga Damiano ANNI FA ha strappato la maglietta ad #XFACTOR rimanendo solo con il copri capezzolo Vi dico io il problema Si chiama sessismo ??‍???‍? — Beatrice Quinta (@BeatriceQuinta) December 2, 2022

Ivan Rota per Dagospia

alba parietti

La messa in onda di “Non sono una Signora” lo show di Alba Parietti è stata rimandata al prossimo anno. Al suo posto Cristiano Malgioglio con “Tu casa ed mi casa”. Ma cosa è successo? Le drag queen della Pariettona fanno paura a qualcuno? Si vocifera che dai piani alti della Rai sia stato dato lo stop. La prima puntata non è piaciuta? Alba l’ha presa con filosofia anche perché arrabbiata nera con una rivista che ha pubblicato un titolo (a sfondo sessuale) secondo lei offensivo. Attendiamo le prossime azioni della Parietti furiosa…

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Chiara Ferragni ha scritto un lungo post affrontando non solo il tema della violenza fisica, ma anche quella della violenza psicologica:” Penso che quasi tutte le donne abbiano subito almeno una volta violenza psicologica. Non giustifichiamo mai chi cerca di metterci dei limiti…” Nello stesso giorno ha pubblicato una foto mentre accompagna il figlio Leone a scuola “addobbata” con una borsa da quattromila euro. Critiche a catinelle.

beatrice quinta

Dal Grande Fratello alla politica? Giulia Salemi ,che é in studio al Grande Fratello Vip per leggere i tweet e rappresentare da Influencer il mondo social, alcuni giorni fa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha tenuto un interessante discorso alla Camera dei Deputati. Lei stessa si è schierata a fianco delle donne iraniane nei giorni di protesta per l’uccisione di una giovane ragazza. Giorgia Meloni, pensaci tu.

Al GF Vip,Micol Incorvaia ha chiesto a Antonio Spinalbese quale fosse il segno zodiacale della sua ex fidanzata. “Vergine ascendente scorpione” ha risposto.Micol non si è resa conto che stesse parlando di Belen Rodriguez e ha sproloquiato: “Vergine ascendente scorpione… la reincarnazione del demonio. Poi ci sono io, che sono Vergine ascendente Vergine, la seconda reincarnazione del demonio. E la madre di tua figlia di che segno è?” Spinalbese si é messo a ridere A questo punto, l’ex parrucchiere e le ha detto che si riferiva proprio alla madre di sua figlia.

beatrice quinta morgan

Continua il rapporto malato tra due gieffini:”Tu mi fai passare per scema. A me va bene essere amici, ma non andare in giro a dire che non sono capace di fare discorsi profondi. Non voglio passare per un’idiota” dice Oriana Marzoli a Antonino Spinalbese e litigano di brutto. La notte la spagnola é di nuovo nel letto di lui a fargli i “grattini” (adesso si chiamano così). Poi la Marzoli ha fatto ridere tutti gli “webeti” anche per avere confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo… Spinalbese “inseminator”?

Nikita Pelizon non ha mai nascosto il suo interesse verso Luca Onestini ancora prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip e ha prontamente sfanculato il quasi fidanzato: il “manzo” però dice di provare, almeno per ora, solo amicizia e questo le ha ripetuto ieri (“ Ti vedo come un’amica”) , questo ha portato la ragazza a un pianto dirotto. Nikita ha poi detto:” Mi ha anche detto che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma io sono dell’idea che se ti piace una persona le cose le capisci subito. Non occorre del tempo per capirlo. Quindi niente, me la faccio passare”.

E ora Luca Onestini si avvicina sempre di più a Giale Di Donà ,da molti ribattezzata “la ragazza di Dubai”, che mostra di gradire scatenando la gelosia di Nikita e anche quella di Antonino Spinalbese che si vede sottrarre una preda. Guardate le facce schifate che fa: rosica .

oriana marzoli antonino spinalbese

L’ eliminazione da Ballando con le Stelle non deve aver fatto bene a Lorenzo Biagiarelli : nel programma É Sempre Mezzogiorno, la conduttrice Antonella Clerici stava parlando del cantante Blanco e il cuoco risponde:” Non so di cosa state parlando. Per me dopo gli Spandau Ballet la mia radio si è spenta. A gennaio 1990 la mia radio si è rotta“. Ricordiamo che é nato nel 1989 e che quindi ha bisogno di fosforo: otto mesi fa Blanco ha lasciato una dedica per Antonella Clerici e a fargliela leggere è stato proprio il compagno di Selvaggia Lucarelli.

Sarà vero? In Argentina non hanno dubbi. Colpo di scena da “sturbo” nella storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la showgirl sarebbe incinta del sesto figlio, il terzo da Maurito, ragione per la quale i due sarebbero tornati insieme dopo gli alti e bassi degli ultimi mesi.

oriana marzoli oriana marzoli oriana marzoli rkomi beatrice quinta oriana marzoli copia rkomi beatrice quinta 2