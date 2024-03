biagio izzo stefano de martino

Ivan Rota per Dagospia

No dai, nei corridoi prima dell’ inizio di Stasera tutto è Possibile, il conduttore Stefano De Martino, bacia sulla bocca Biagio Izzo e poi gli strizza il pacco…

Strascichi di Grande Fratello. Quando Anita Olivieri ha scoperto che sui social la chiamano “anicessa” ha dato i numeri, ma continua a dire stronzate su Beatrice Luzzi: “Bea faceva le coccole sotto alle coperte con persone con cui non era fidanzata”. Inoltre Anita così felice per la vittoria di Perla che dopo un giorno le ha tolto il “segui” su Instagram pur di non vederla più…

Perché nella copertina dedicata alla vittoria di Perla Vatiero, oltre Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e Beatrice Luzzi c’ é anche Mirko Brunetti? In qualità di fidanzato di Perla o di ex concorrente uscito tre mesi fa? Tutto spiegato grazie a un video nel backstage in cui si sente dire proprio a Beatrice Luzzi: “Avete giocato in due e quindi è giusto che ci sia pure tu“. Divina.

Ecco cosa ha detto la vincitrice storica del GF, ovvero Cristina Plevani che ha trionfato nella prima edizione: “Bea ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche sono sempre ruotate attorno a lei. Reality che non ha più senso di esistere a mio avviso. Spolpato fino all’osso. Oramai insapore. Spero nel premio fosse incluso anche uno Zanichelli”.

Ai confini della realtá. Camila Cabello ha iniziato a seguire su TikTok uno dei creator queer più discussi: Mauro Rossiello famoso per le sue lezioni di make up. Al grido di “bebeeeeeee”, il ragazzo ha conquistato in totale oltre 3 milioni e mezzo di seguaci.

Angelo Sanzio a Le Iene in un servizio di Veronica Ruggeri in cui si parla del ‘doping estetico e della sua trasformazione ancora in atto. Il Ken italiano, Giuseppe Capparella all’anagrafe, rivela quanto ha speso per sconvolgersi il viso: “Mi ci compravo casa”, riferendosi ai ben 123mila euro sborsati per essere un’altra persona grazie ai ritocchi.

Notti “eternit”. Da quando si é separato, Fedez fa festa tutte le sere con amici che Chiara Ferragni non sempre gradiva. Dopo essere stato ospite nell’ airbnb della mamma di Andrea Damante, suo caro amico e suo cliente , si é spostato nella nuova casa si dice in zona Castello Sforzesco a Milano. Gli amici maschi in casa della coppia non erano graditi. Ora Fedez puó fare ció che vuole.

Amici di Paola Di Benedetto hanno smentito il gossip che la dava “legata” a Fedez dicendo che l’ex madre natura "sta valutando di agire per vie legali". In ogni caso, la ragazza ha perso i "follow" di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni. Nessuna delle tre la segue più su Instagram. Non sembra solo un caso.

"La Chiara che vorrei" si vede scritto sulla mano di Chiara Ferragni che, direttamente dalla spiaggia di Dubai, ci vuole far sapere della sua voglia di rinascita dopo gli scandali e le disastrose feste di compleanno dei figli Leone e Vittoria. Un’ altra scritta di dubbia efficacia genere “pensati a Dubai”.

Va a gonfie vele l’ amore tra Vittoria Ceretti, top model italiana molto gettonata , e Leonardo DiCaprio, visti a Los Angeles, mentre gustano un burrito a pranzo con un amico. Per l’attore i soliti cappellino e mascherina a difendere la privacy, ma a attirare é stato l'anello all'anulare sinistro, che Vittoria mostra. Per alcuni il matrimonio é in vista, ma Vittoria compie 26 anni tra poco e Di Caprio le lascia tutte a 25.

Dopo anni la showgirl (che ha giá rovinato piú di un musical) non l’ha digerita: presentatasi al provino per la versione italiana di La Bella e la Bestia, fu rimbalzata dopo trenta secondi dai selezionatori americani all’urlo di “schut up”. Aiutino: il teatro bon é un cabaret.

“Sono assente perché sto avendo dei problemini di famiglia per niente piacevoli - ha scritto Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -. La vita mi sta mettendo a dura prova negli ultimi mesi ma cerco di rimanere lucida ed avere dei pensieri (difficilissimi ma d'obbligo). Sono circondata di angeli. Mandatemi good vibes”. Ricordiamo che Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati.

