PILLOLE DI GOSSIP! WANDA NARA SEX BOMB IN BRASILE DOPO L'ADDIO A MAURO ICARDI MENTRE IL PADRE VIENE ARRESTATO - LADY GAGA È SBARCATA A PARIGI: SARÀ LA SOPRESA DELLA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI? IMPEPATA DI NOZZE PER IL CAMPIONE DEL MONDO DELLA MOTO GP PECCO BAGNAIA E PER FEDERICO CHIESA - DIANA DEL BUFALO E CRISTIANO CACCAMO SPERNACCHIATI SUL WEB: IL MOTIVO - FRANCESCO CHIOFALO, IN ARTE LENTICCHIO, SVELENA CONTRO LE SUE EX DRUSILLA GUCCI E ANTONELLA FIORDELISI – LA PAURA DI STONARE DI MAHMOOD E ELISABETTA GREGORACI… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

wanda nara 6

Wanda Nara si rilassa al mare in Brasile dopo l'addio a Mauro Icardi e sui social pubblica foto da sex-bomb. Un periodo di relax che rischia di essere bruscamente interrotto dalle notizie che arrivano proprio dal paese natìo, dove il padre, Andrés, sarebbe stato fermato dalla Polizia locale a seguito di una lite con la moglie. La donna sostiene di essere stata aggredita fisicamente dal marito nel corso di una concita discussione, dalla quale sarebbe uscita con evidenti ferite al collo.

Sfilata di vip al matrimonio di Bagnaia: tra i primi ad arrivare Franco Morbidelli, pilota della Ducati Pramac. Presente anche il cantante bolognese Cesare Cremonini con Giorgia Cardinaletti. Arrivato a bordo di una Bmw blu e assalito dalla folla Valentino Rossi. Con lui la compagna Francesca Sofia Novello.

wanda nara 4

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo sono finiti nel mirino del web a causa di una chat condivisa sui social. L'attrice ha pubblicato le foto delle loro avventure in mare e culinarie, tra cui anche un tiramisù molto abbondante. Cristiano Caccamo, da sempre molto ironico e spiritoso, ha commentato: «Diana stiamo esagerando?» e lei risponde prontamente alla sua provocazione: «Ahahah si amo, sono una cicciona di m*rda. Lo so già. Non me lo dire».

Caccamo risponde ancora: «Ok, io voglio solo renderti consapevole. Poi mi puoi chiedere scusa, io ti perdonerò». E Diana conclude: «Grazie… grazie davvero per esserci sempre».

wanda nara

La chat, palesemente ironica tra i due è stata criticata dai follower per i termini utilizzati: «Immaturi e superficiali

I sogni son desideri? Secondo i media francesi, Lady Gaga è sbarcata a Parigi per un possibile concerto durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024

Sabato sera al concerto dei Rolling Stones allo stadio SoFi di Los Angeles, poi una cena romantica in città. Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti, 26 anni, tornano sugli “schermi” a confermare il loro amore che dura da più di un anno. Ricordiamo l’ allergia di Di Caprio a fidanzate over 25.

wanda nara 1

Erano girate voci di crisi a causa del backstage hot per lo spot del profumo di Dolce&Gabbana, invece non è cambiato niente. Di Caprio e Vittoria Ceretti sono ancora una coppia e Theo James (che le si avvinghia nella pubblicità) è sempre felicemente sposato con la moglie Ruth Kearney.

Federico Chiesa, calciatore della Juventus, é convolato a nozze a Grosseto con la modella Lucia Bramani, dopo due anni d’ amore . Una cerimonia elegantissima con tanti amici tra cui Nicolò Pirlo, figlio dell’ex allenatore della Juventus Andrea, Enrico Chiesa, ex calciatore e padre dello sposo, che è arrivato con la moglie di Manuel Locatelli, Thessa Lacovich.

vittoria ceretti

L’ ultimo acquisto di Fedez: una collana con 23 diamanti e smeraldi arancioni e gialli. Se l’è fatta portare nella villa di Saint Tropez dove “svaccanza”. Prima é stato in Sardegna e Gabriele Parpiglia ha pubblicato due video che lo mostrano nella discoteca Ritual, a Baja Sardinia, avvinghiato a una nuova ragazza non identificata. In effetti, sono un po’ tutte uguali.

Roberto Alessi dice: “Un tecnico mi racconta che Mahmood ha paura di stonare, anche perché il suo modo strano di cantare lo porta a rischiare negli accordi e così prova e riprova, stoicamente senza pause finché non trova la tonalità perfetta”. Ieri sera a Battiti Live era in mutande, canottiera e camicia oversize, un outfit inguardabile. Fermate lo stylist.

vittoria ceretti 3

Sotto il post pubblicato da Giulia Salemi, riguardo la dolce attesa, anche gli auguri di Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto un figlio: ha detto che il più entusiasta di tutti è proprio il piccolo Leonardo, di sei anni, che da tempo desidera un fratellino o una sorellina: “Che notizia meravigliosa. L'ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri!"

Vladimir Luxuria ha una storia con il giovane Danilo Zanvit Stecher che si occupa di recupero di persone tossicodipendenti: “ Non lo voglio chiamare fidanzamento, con lui siamo una coppia aperta non praticante…Queste vacanze saremo lontani, io in Africa e lui da un’altra parte”.

pecco bagnaia domizia valentino rossi francesca sofia novello

Francesco Chiofalo svelena contro le sue ex Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi conosciuta durante l'edizione 2019 di Temptation Island. "Io per Antonella e altre sono stato un grosso trampolino di lancio. Dobbiamo dire la verità, a loro dà fastidio, ma sono stato un trampolino. Loro invece nella mia carriera non sono servite proprio a nulla. Se si sono messe con me per fama? Quando una donna si mette con me unisce l'utile al dilettevole."

leonardo dicaprio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di concedersi una “luna di miele” per festeggiare il pargoletto in arrivo. Eccoli quindi a cena a L’ Opera a Saint Tropez con la classica ricca russa che sboccia solo bottiglie di Don Perignon, logicamente il più costoso.

“Tutto è scaturito per un semplice segui o dei like da parte del suo ex marito. Io non ho fatto niente…”, diceva Antonella Fiordelisi rivolta a Elisabetta Gregoraci che si era adirata per i like che il suo ex marito Flavio Briatore metteva all’ ex gieffina.

La Gregoraci smentì tutto: “Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony?” Ora le due sono diventate amiche, hanno viaggiato anche insieme per impegni di lavoro.

lady gaga francesco chiofalo federico chiesa matrimonio elisabetta gregoraci 56 elisabetta gregoraci diana del bufalo cristiano caccamo antonella fiordelisi pecco bagnaia domizia 22