PIPPITEL! - ALTRO SABATO DA DIMENTICARE PER L’AUTOPROCLAMATOSI “KING DEGLI ASCOLTI” COLETTA: “AMICI” SU CANALE 5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 27,2% DI SHARE (4,1 MILIONI DI PERSONE INCOLLATE ALLO SCHERMO) – LO SPECIALE "L'EREDITÀ", SU RAI1, SI È FERMATO AL 16,4% CON 2,5 MILIONI DI TELESPETTATORI - "IL FUTURO È GIÀ QUI" SU RAI3 CRESCE E ARRIVA AL 5,5% DI SHARE – RECORD PER "AFFARI TUOI" (25,3%) – "STRISCIA LA NOTIZIA" (18,3%) – GRAMELLINI (7,9%) – DE GREGORIO E PARENZO (4,1%) – GENTILI (3,6%)

Marco Zonetti per Dagospia

amici di maria de filippi

Sabato di ponte, quello di ieri, 29 aprile 2023, che ha visto una sfida tutta nuova nella prima serata televisiva. Su Rai1, lo Speciale L'Eredità- Viva la Rai condotto da Flavio Insinna ha fronteggiato infatti la settima puntata di Amici 22 presentato da Maria De Filippi su Canale5.

Il varietà di Rai1 ha celebrato la storia della tv pubblica con ospiti Al Bano, Luca Argentero, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Gigi D'Alessio e ha visto quest'ultimo vincere 100mila euro destinandoli come da programma in beneficenza (precisamente a Emergency).

Il talent di Canale5, dal canto suo, ha decretato nei suoi quarti di finale l'eliminazione del cantante Cricca, membro della squadra composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

amici di maria de filippi 4

Ma per quanto riguarda l'Auditel sono state note dolentissime per Rai1. Sulla scia del flop del Cantante Mascherato le settimane precedenti, L'Eredità (produzione Banijay) si è infatti fermato al 16.4% di share con 2.520.000 spettatori. Amici è invece cresciuto rispetto a sette giorni fa, totalizzando 4.125.000 affezionati con il 27.2% e distaccando di oltre un milione e mezzo di spettatori e di ben undici punti la concorrenza della Rai. Altro sabato sera da dimenticare, insomma, per l'autocelebratosi "king degli ascolti" Stefano Coletta.

Quanto agli altri programmi di prima serata, su Rai3 Quinta dimensione - Il futuro è già qui condotto da Barbara Gallavotti su Rai3 cresce totalizzando 857.000 spettatori con il 5.5% di share, su Rete4 Sette Giorni si ferma a 324.000 spettatori con l'1.9% (dimostrando ancora una volta che il sabato sera non è adatto per l'approfondimento) e su La7 Eden – Un pianeta da salvare con Licia Colò appassiona 423.000 individui all'ascolto con il 2.7%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

l' eredita – una sera insieme 1

Amici (Canale5) - 4.125.000

Speciale L'Eredità - Viva la Rai (Rai1) - 2.520.000

F.B.I. (Rai2) - 1.178.000

Quinta Dimensione (Rai3) - 857.000

Madagascar (Italia1) - 822.000

Romeo deve morire (Canale 20) - 503.000

Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 423.000

4 Hotel (Tv8) - 337.000

Sette Giorni (Rete4) - 324.000

Redemption - Identità nascoste (Nove) - 318.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 segna il record stagionale con una media di 4.531.000 spettatori (25.3%), mentre su Canale5 Striscia la Notizia ne raduna 3.249.000 (18.3%). Per l'approfondimento, Massimo Gramellini su Rai3 con Le Parole totalizza il 7.9% con 1.422.000 affezionati, superando così su La7 In onda con Concita de Gregorio e David Parenzo (ospiti Gianni Alemanno e Achille Occhetto) che raccolgono il 4.1% con 726.000 spettatori, e Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 e il suo 3.6% complessivo, pari al 3.6% di Tg2 Post.

l' eredita – una sera insieme 5

In assenza di Viva Rai2!, de I Fatti Vostri e di Ore 14 fermi per il riposo settimanale, è da segnalare il daytime di Rai2 inchiodato a un fatidico 2-3% di share nei suoi innumerevoli programmi mattutini e pomeridiani, mentre il sabato mattina di Rai3 si ferma con Agorà Weekend al 4% di share e con Mi Manda Raitre al 3.7%. Al pomeriggio, su Canale5, vola invece Silvia Toffanin con Verissimo sfiorando il 24% nella prima parte. Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1 L’Eredità – Viva la Rai 2.520.000 (16.4%). Canale5: Amici 4.125.000 (27.2%). Rai2: F.B.I. 1.178.000 (6.5%), F.B.I. International 914.000 (5.4%). Italia1: Madagascar 822.000 (4.6%). Rai3: Quinta dimensione. Il futuro è già qui 857.000 (5.5%). Rete4: Sette Giorni 324.000 (1.9%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 423.000 (2.7%). Tv8: 4 Hotel 337.000 (1.9%). Nove: Redemption – Identità nascoste 318.000 (1.9%).

LIPARI E FRISCIA - STRISCIA LA NOTIZIA

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.531.000 (25.3%). Canale5: Striscia la Notizia 3.249.000 (18.3%). Rai2: Tg2 Post 655.000 (3.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.061.000 (6.1%). Rai3: Le Parole 1.422.000 (7.9%), presentazione 1.220.000 (7.2%). Rete4: Controcorrente 589.000 (3.4%) nella prima parte, 577.000 (3.2%) nella seconda. La7: In Onda 726.000 (4.1%). Tv8: 4 Ristoranti 390.000 (2.3%). Nove: Fratelli di Crozza 366.000 (2.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.341.000 (21.1%), L'Eredità 3.435.000 (26%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.026.000 (18.9%), Avanti un Altro! Story 2.529.000 (19.5%). Rai2: The Blacklist 235.000 (1.9%) nel primo episodio, 363.000 (2.4%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 304.000 (2.6%), C.S.I. 448.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 1.931.000 (14%), Blob 920.000 (5.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 630.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 141.000 (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 230.000 (1.8%). Tv8: Formula 1 – Sprint GP Azerbaijan 618.000 (5.3%). Nove: Little Big Italy 195.000 (1.6%).

belen rodriguez striscia la notizia

Seconda Serata

Rai1: Katie Fforde 543.000 (10%). Canale5 Tg5 Speciale 950.000 (16.9%). Rai2: Detectives – Casi Risolti e Irrisolti 498.000 (3.6%), Tg2 Dossier 316.000 (3.1%). Italia1: Il re scorpione: il libro delle anime 468.000 (3.9%). Rai3 Tg3 Mondo 417.000 (4.3%). Rete4: Nella valle di Elah 166.000 (2%). La7 TgLa7 Notte 88.000 (1.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 146.000 (8.3%), Tg1 Ore 8.00 891.000 (17.6%), Tg1 Persone 1.044.000 (20%), Tg1 Dialogo 1.068.000 (20.5%), Unomattina in Famiglia 1.257.000 (24.2%) nella prima parte, 995.000 (21.6%) nella seconda, Buongiorno Benessere 805.000 (17.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 539.000 (20.3%), Tg5 Mattina 1.146.000 (22.2%), X-Style 620.000 (12%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 436.000 (9%). Rai2: Radio2 Social Club 146.000 (2.8%), Per Me 144.000 (3%), Quasar 99.000 (2.3%). Italia1: The Goldbergs 143.000 (3%) nel primo episodio, 100.000 (2.3%) nel secondo, 113.000 (2.7%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 211.000 (4%), Mi Manda Raitre 181.000 (3.7%), Rai Parlamento Punto Europa 110.000 (2.5%). Rete4: I Cesaroni 37.000 (0.8%) nel primo episodio, 103.000 (2%) nel secondo, I nipoti di Zorro 129.000 (2.7%). La7: Omnibus 159.000 (3.4%), Coffee Break Sabato 132.000 (3%).

veronica gentili 1

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 900.000 (16%), Linea Verde Start 1.433.000 (19.6%), Linea Verde Life 2.365.000 (21.5%). Canale5: Forum 1.096.000 (15.5%). Rai2: Pizza Doc 193.000 (3.5%), Check Up 265.000 (3.1%). Italia1: Mom 140.000 (3%) nel primo episodio, 148.000 (2.8%) nel secondo, 133.000 (2.2%) nel terzo, Sport Mediaset 737.000 (5.5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 706.000 (9.7%). Rete4: Il Segreto 190.000 (2%), La Signora in Giallo 611.000 (4.7%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 72.000 (1.3%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 89.000 (1%), Like – Tutto ciò che Piace 103.000 (0.9%).

Pomeriggio

veronica gentili 1

Rai1: Sentieri – La strada giusta 1.600.000 (12.5%), Passaggio a Nord Ovest 1.034.000 (9.3%), A Sua Immagine 841.000 (8.4%) nella prima parte, 914.000 (10.2%) nella seconda, Tg1 891.000 (10.1%), Italia Sì 1.108.000 (12.6%) nella prima parte, 1.425.000 (14.8%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.573.000 (19.8%), Terra Amara 2.557.000 (23.6%), Verissimo 2.099.000 (23.9%), Verissimo - Giri di Valzer 1.958.000 (20.9%). Rai2: Vorrei dirti Che 298.000 (2.3%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 234.000 (2.1%), Bellissima Italia 255.000 (2.5%), La madre dei miei sogni 165.000 (1.9%). Italia1: Freedom – Oltre il confine 344.000 (3%), Deception 203.000 (2.3%) nel primo episodio, 207.000 (2.3%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 2.456.000 (18.4%); Tv Talk 902.000 (8.4%), presentazione 988.000 (8.5%), Extra 708.000 (7.4%), Frontiere 486.000 (5.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 610.000 (4.9%), Tg4 – Diario del Giorno 308.000 (2.9%), Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio 259.000 (2.9%), Il Ritorno di Colombo 434.000 (4.7%). La7: Calcio - Roma-Fiorentina (Serie A Femminile) 169.000 (1.5%), Meraviglie senza tempo 59.000 (0.7%) nella prima parte, 87.000 (0.9%) nella seconda.

Principali notiziari della giornata

massimo gramellini le parole

TG1

13.30 - 3.820.000 (27.8%)

20.00 - 3.898.000 (24.7%)

TG2

13.00 - 1.327.000 (10.7%)

20.30 - 880.000 (5.1%)

TG3

14.25 - 1.823.000 (14.2%)

19.00 - 1.348.000 (11%)

TG4

11.55 - 290.000 (4.1%)

18.55 - 478.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.673.000 (20.9%)

20.00 - 3.386.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

12.25 - 932.000 (9.6%)

18.30 - 312.000 (3.1%)

TGLA7

13.30 - 452.000 (3.3%)

20.00 - 766.000 (4.8%)