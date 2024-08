PIPPITEL! BOOM DI RAI 2 CON LE OLIMPIADI: IL SECONDO CANALE RESUSCITA GRAZIE ALL’ATLETICA E VOLA AL 26.9% CON 4.3 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1 CI RIFILANO L’ENNESIMA REPLICA: “NERO A METÀ 3” CROLLA ALL’8%, SU CANALE5 L’ULTIMA PUNTATA DI “BATTITI LIVE” AL 14.2% - “TECHETECHETÈ” (9.9%), “PAPERISSIMA SPRINT” (10.4%), BARRA-POLETTI (3.3%), APRILE-TELESE (5.1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

olimpiadi 2024 2

Nella serata di ieri, lunedì 5 agosto 2024, su Rai1 la replica di Nero a Metà 3 ha interessato 1.143.000 spettatori pari all’8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Battiti Live ha conquistato 1.784.000 spettatori con uno share del 14.2%. Nel dettaglio: Atletica 4.352.000 (26.9%) dalle 21:13 alle 22:32, Pallacanestro 2.100.000 (16%) dalle 22:35 alle 23:05. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 21:10 alle 23:05, intrattengono 2.538.000 spettatori con uno share del 16.9%. Nel dettaglio: Atletica 4.352.000 (26.9%) dalle 21:13 alle 22:32, Pallacanestro 2.100.000 (16%) dalle 22:35 alle 23:05. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 927.000 spettatori (6.2%).

claudio amendola in nero a meta

Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 548.000 spettatori e il 3.7%. Su Rete4 Come un uragano totalizza un a.m. di 560.000 spettatori (4%). Su La7 Ghost Detainee – Il Caso Abu Omar raggiunge 189.000 spettatori e l’1.2%. Su Tv8 Men in Black: International ottiene 321.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove The Karate Kid – Per vincere domani raduna 302.000 spettatori (2.3%). Sul 20 Bus 657 fa sintonizzare 175.000 spettatori (1.1%). Su Rai4 Kiss of the Dragon è scelto da 416.000 spettatori (2.7%). Su Iris 2001 – Odissea nello spazio è seguito da 170.000 spettatori pari all’1.3%. Su RaiPremium I Migliori Anni sigla 139.000 spettatori (1%). Su RealTime Hercai – Amore e Vendetta è seguito da 317.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

olimpiadi 2024 1

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.651.000 spettatori (9.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.723.000 spettatori pari al 10.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.120.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 572.000 spettatori (3.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.265.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 488.000 spettatori e il 3.1% nella prima parte e 545.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 842.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 478.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 345.000 spettatori (2.1%). Su RealTime Casa a Prima Vista 372.000 spettatori e il 2.3%. raggiunge Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica raccoglie 2.049.000 spettatori (12.6%) dalle 20:33 alle 21:11 e il Nuoto 786.000 spettatori (4.7%) dalle 21:13 alle 21:45.

battiti live 5

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.687.000 spettatori pari al 16.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.268.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.000.000 spettatori (10.5%), mentre The Wall ha convinto 1.467.000 spettatori (12.5%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:23 alle 20:38, totalizzano 1.368.000 spettatori con il 13.8%. Nel dettaglio: Atletica 2.522.000 (20.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 253.000 spettatori (2.3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 428.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.684.000 spettatori (12.8%).

nadia battocletti 4

A seguire Blob segna 581.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 424.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 92.000 spettatori pari allo 0.8%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 184.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 265.000 spettatori con il 2%. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista totalizza 737.000 spettatori (7.2%) dalle 17:24 alle 20:06 e il Tiro a Volo 375.000 spettatori (2.4%) dalle 20:11 alle 20:31.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 453.000 spettatori con il 13.6% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 387.000 e il 13.6% e il TG1 delle 8 a 704.000 e il 16.7%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 574.000 spettatori con il 13.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 415.000 spettatori con il 15.9% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 942.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Morning News raccoglie 755.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 629.000 spettatori con il 15% nella seconda parte.

nero a meta' 2

Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 579.000 spettatori (14.2%). A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 8:53 alle 12:39, raggiungono 974.000 spettatori e il 20.6%. Nel dettaglio: Triathlon 770.000 (18.5%), Tiro a Segno 848.000 (21.1%), Tuffi 856.000 (20.2%), Atletica 1.048.000 (23.7%) fino alle 10:56. Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (86.000 – 2.1%), Law & Order – Unità Speciale sigla 81.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 101.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 164.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (73.000 – 1.7%), Agorà Estate intrattiene 134.000 spettatori (3.2%) e 85.000 spettatori (2.1%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 108.000 spettatori (2.5%).

nadia battocletti 3

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 48.000 spettatori (1.2%) e Love is in the Air è visto da 69.000 spettatori (1.7%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 100.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 139.000 spettatori (4.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 226.000 spettatori (6%), 161.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 120.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 775.000 spettatori (12.8%), mentre Camper con Peppone al posto di Marcello Masi arriva a 1.294.000 spettatori (13%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.042.000 spettatori con il 14.5%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (1.058.000 – 22.6%), per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica raduna 1.416.000 spettatori (22.6%), i Tuffi 2.134.000 (24.1%), l’Atletica 2.070.000 (22.1%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 196.000 spettatori (2.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 642.000 spettatori (5.2%).

battiti live 4

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 185.000 spettatori (3.3%) e il TG3 delle 12 informa 430.000 spettatori (5.7%). A seguire Quante Storie conquista 286.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 254.000 spettatori (2.2%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 261.000 spettatori (2.1%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia raduna 276.000 spettatori pari al 2.5% nel primo episodio e 390.000 spettatori pari al 3.1% nel secondo episodio. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 184.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 316.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte chiamata Oggi.

nadia battocletti 2

Su Tv8 4 Hotel arriva a 118.000 spettatori (1.9%) e 4 Ristoranti 193.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (53.000 – 1% – 59.000 – 0.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 106.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 140.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica è scelta da 623.000 spettatori con il 5.9% dalle 11:40 alle 15:29.

nero a meta' 1

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.057.000 – 16.3%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 940.000 spettatori con l’8.6% e Estate in Diretta Start raduna 744.000 spettatori con l’8.6%. Dopo una breve edizione del TG1 (910.000 – 10.8%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.129.000 spettatori con il 13.6% nella presentazione e 1.324.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.862.000 spettatori pari al 14.7%, Endless Love incolla davanti al video 1.714.000 spettatori pari al 14.4%, The Family raduna 1.399.000 spettatori pari al 13.1% e La Promessa segna 1.390.000 spettatori pari al 15.7%.

nadia battocletti 5

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.050.000 spettatori pari al 12.6% nella prima parte e 861.000 spettatori pari al 10.1% nella seconda parte (I Saluti a 845.000 e il 9.3%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 12:59 alle 18:08, totalizzano 1.861.000 spettatori pari al 19.2%. Nel dettaglio: Pallavolo 2.496.000 (21.3%), Pallanuoto 1.842.000 (20.1%), Tuffi 1.809.000 (21.3%), Beach Volley 1.509.000 (18.1%), Tiro a Volo 1.476.000 (17.5%). Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (352.000 – 2.8%), I Simpson ha raccolto 358.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 319.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 233.000 spettatori (2.2%). A seguire Magnum P.I. raduna 172.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 240.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 268.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.838.000 spettatori (14.8%), mentre In Cammino coinvolge 322.000 spettatori (3.2%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 248.000 spettatori (2.9%) e Overland interessa 432.000 spettatori (5.2%) A seguire Geo Magazine conquista 582.000 spettatori (6.5%).

nero a meta' 3

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 578.000 spettatori con il 5.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 366.000 spettatori con il 4%. A seguire Harry Wild – La Signora del Delitto sigla 149.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 167.000 spettatori pari all’1.6%, mentre La ragazza con la pistola arriva a 119.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Scottanti bugie segna 223.000 spettatori (1.9%), Miscela d’amore 149.000 spettatori (1.7%) e La pasticceria dei desideri 153.000 spettatori (1.7%).

nadia battocletti 1

Sul Nove Stevanin – Non Ricordo di Averle Uccise interessa 132.000 spettatori (1.2%), mentre Ombre e Misteri raduna 100.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 91.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 129.000 spettatori (1.4%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Tiro al Volo sigla 910.000 spettatori (9.2%), l’Equitazione 655.000 spettatori (7.2%), la Vela 510.000 spettatori (6%), la Pallavolo 558.000 spettatori (6.7%), la Ginnastica Artistica femminile 512.000 spettatori (6.2%).

Seconda Serata

nero a meta' 3 7

Su Rai1 Cose Nostre è scelto da 460.000 spettatori con il 6.1%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 522.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.359.000 spettatori pari al 16.9%. A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024 arriva a 380.000 spettatori pari all’11.6% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale segna 447.000 spettatori con il 5% nel primo episodio e 364.000 spettatori con il 6.9% nel secondo episodio. Su Rai3 Il Fattore Umano interessa 333.000 spettatori (3.6%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 218.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Out of Sight – Gli opposti si attraggono è la scelta di 142.000 spettatori (2.7%). Su La7 Il negoziatore è visto da 86.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Venom – La furia di Carnage sigla 175.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Rocky III intrattiene 119.000 spettatori pari al 2.5%.