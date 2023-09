PIPPITEL! - IL CALCIO SU RAI1 LASCIA LE BRICIOLE AGLI AVVERSARI: LA PARTITA MACEDONIA DEL NORD-ITALIA VOLA AL 39.6% DI SHARE CON 6 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 REGGE BOTTA LA REPLICA DI 070 CON RENATO ZERO CON L’11% - “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” ALL'11.4% DI SHARE - PARTE MALE MINZOLINI CHE AL DEBUTTO A “STASERA ITALIA WEEKEND” INVITA RENZI: NONOSTANTE SIA ANDATO IN ONDA SENZA LA CONCORRENZA DI “IN ONDA ESTATE” SU LA7 RACIMOLA UN MISERO 4%

Marco Zonetti per Dagospia

Sabato sera televisivo quello di ieri, 9 settembre 2023, dominato dalla partita di calcio Macedonia del Nord-Italia, valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei. Il pareggio degli azzurri con la squadra macedone ha totalizzato su Rai1 il 39.6% di share con 6.018.000 spettatori, lasciando praticamente le briciole agli altri canali. Malgrado tuttavia fosse una replica, la seconda parte di 070 con Renato Zero su Canale5 è riuscita a radunare 1.357.000 appassionati con l'11.0%, meglio di tanti programmi inediti contro concorrenti ben meno forti dell'Italia sui campi di calcio.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Macedonia del Nord-Italia (Rai1) - 6.018.000

2) 070 (Canale5) - 1.357.000

3) Windstorm 4 (Italia1) - 673.000

4) Morte in Normandia (Rai2) - 661.000

5) Io speriamo che me la cavo (Rete4) - 658.000

6) Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (Tv8) - 372.000

7) Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 363.000

8) La padrina (Rai3) - 296.000

9) Un delitto senza corpo (Nove) - 270.000

In access prime time, Paperissima Sprint Estate su Canale5 porta a casa, contro il calcio, l'11.4% di share con 1.768.000 spettatori, mentre per l'approfondimento, il debutto di Augusto Minzolini al timone di Stasera Italia Weekend su Rete4, con ospite Matteo Renzi che ha sparato a zero sull'opposizione Schlein-Conte, raduna solo il 4.0% e il 3.7. Il tutto senza la concorrenza di In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese, ieri annunciato ma poi non trasmesso (senza spiegazioni) da La7.

In seconda serata su Rai1, Il Premio Le Maschere del Teatro Italiano (malgrado il traino monstre della partita ) ha totalizzato il 6.4% con 424.000 spettatori, non riuscendo a eguagliare l'ottimo risultato di Meraviglioso Modugno Show che, venerdì in tarda serata su Rai1 con traino ben più basso, aveva sfiorato il 10% di share con 628.000 individui all'ascolto. Benissimo Lo Speciale del Tg5 dedicato a Lucio Battisti che ha conquistato ieri sera il 14.4%.

Al pomeriggio su Canale5, la nuova stagione di Verissimo con Silvia Toffanin riparte molto bene con il record del 22.8% di share e il 20.2% nei Giri di Valzer. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi televisivi di ieri:

Prima Serata

Rai1: Qualificazioni Ai Campionati Europei 2024 – Macedonia del Nord-Italia 6.018.000 (39.6%). Canale5: 070 1.357.000 (11%). Rai2: Morte in Normandia 661.000 (4.8%). Italia1: Windstorm 4 – Il vento sta cambiando 673.000 (4.8%). Rai3: La Padrina – Parigi ha una nuova regina 296.000 (2.2%). Rete4: Io speriamo che me la cavo 658.000 (4.8%). La7: Best Eden – Un pianeta da salvare 363.000 (2.6%). Tv8: 4 Ristoranti 361.000 (2.5%). Nove: Un delitto senza corpo – Il caso Noventa 270.000 (1.9%).

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint Estate 1.768.000 (11.4%). Rai2: Tg2 Post Estate 625.000 (4%). Italia1: N.C.I.S. 993.000 (6.5%). Rai3: Qui Venezia Cinema 495.000 (3.3%), Illuminate 489.000 (3.1%). Rete4: Stasera Italia Weekend 601.000 (4%) nella prima parte, 572.000 (3.7%) nella seconda. Tv8: 4 Ristoranti 385.000 (2.5%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.778.000 (18.3%), Reazione a Catena 2.929.000 (25.7%). Canale5: Caduta Libera Story – Inizia la Sfida 1.332.000 (14.4%), Caduta Libera Story 1.609.000 (14.4%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 523.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 278.000 (2.7%), C.S.I. Miami 415.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.701.000 (14.4%), Blob 556.000 (4%). Rete4: Tempesta d’Amore 529.000 (3.9%). Tv8: 4 Ristoranti 291.000 (2.4%). Nove: Only Fun – Comico Show 256.000 (1.8%).

Seconda Serata

Rai1: Premio Le Maschere del Teatro Italiano 424.000 (6.4%). Canale5: Tg5 Speciale - Lucio Battisti 719.000 (14.4%). Rai2: Tg2 Dossier 321.000 (3.7%), Tg2 Storie 188.000 (3.3%). Italia1: Una vita da gatto 456.000 (6.8%). Rai3: Tg3 Mondo 328.000 (3.9%). Rete4: Noi ce la siamo cavata 238.000 (3.6%). La7: Intanto 79.000 (1.1%).

DAYTIME

Mattina

Su Rai1 Azzurro – Storie di Mare 351.000 (11.1%), Tg1 Ore 8.00 883.000(20.3%), Tg1 Dialogo 800.000 (18%), Weekly 837.000 (18.8%). Tg1 – Edizione Straordinaria Terremoto Marocco 876.000 (20%). Canale5: Prima Pagina Tg5 414.000 (17.9%), Tg5 Mattina 1.017.000 (23.2%), Patagonia – La vita ai confini del mondo 486.000 (10.9%), Coprirsi bene – Come gli animali si riparano 388.000 (9.3%). Rai2: Radio2 Happy Family 206.000 (4.7%), Bellissima Italia 177.000 (4.2%).

luciano spalletti macedonia del nord italia 1

Italia1: Friends 96.000 (2.1%) nel primo episodio, 145.000 (3.3%) nel secondo, 89.000 (2.1%) nel terzo, Will & Grace 73.000 (1.8%) nel primo episodio, 134.000 (3.1%) nel secondo. Rai3: Totò Story 129.000 (2.9%), Geo98.000 (2.4%), Il segno delle donne 96.000 (2.2%). Rete4: I Cesaroni 2 33.000 (0.9%) nel primo episodio, 69.000 (1.5%) nel secondo, Totò e Peppino divisi a Berlino 115.000 (2.5%). La7: Omnibus 153.000 (3.9%), Coffee Break 131.000 (3.1%).

Mezzogiorno

Su Rai1 Weekly 896.000 (14.7%), Linea Verde Sentieri 1.551.000 (16.3%) nella prima parte, 2.338.000 (19.3%) nella seconda. Canale5: Forum (Il meglio di) 1.204.000 (17.2%). Rai2: Tg Sport 211.000 (4.5%), Tg2 – Edizione Straordinaria 214.000 (4.3%), Felicità – La Stagione dell’Amicizia e del Rispetto 238.000 (3.6%), Campionati Mondiali di Rugby – Italia-Namibia 602.000 (4.9%). Italia1: Mom 188.000 (3.8%) nel primo episodio, 147.000 (2.7%) nel secondo, 227.000 (3.2%) nel terzo, Sport Mediaset 850.000 (6.6%). Rai3: Storia delle nostre città 137.000 (2.6%), Istanbul la sublime 425.000 (3.4%). Rete4: Il Segreto 190.000 (2%), La Signora in Giallo 498.000 (3.9%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 135.000 (2%), Like – Tutto Ciò che Piace Best 157.000 (1.3%).

Pomeriggio

Su Rai1 Linea Blu 1.446.000 (12.2%), Passaggio a Nord Ovest a 967.000 (9.8%), A Sua Immagine 771.000 (9.1%) nella prima parte, 776.000 (9.5%) nella seconda, Tg1 829.000 (10.4%), Previsioni d’amore 651.000 (8.2%). Canale5: Beautiful 2.549.000 (19.9%), Terra Amara 2.565.000 (24.9%), Verissimo 1.798.000 (22.8%), Verissimo (Giri di Valzer) 1.616.000 (20.2%). Rai2: Aspettando Bella Ma’ 244.000 (2.6%) nella prima parte, 308.000 (3.9%) nella seconda, Campionati Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Macedonia del Nord 956.000 (10.6%). Italia1: Freedom Short 369.000 (3.2%), La Brea 233.000 (2.6%) nel primo episodio, 278.000 (3.5%) nel secondo, 336.000 (4.3%) nel terzo.

Rai3: Tg Regione 2.216.000 (17.6%), Ribelli 587.000 (5.6%), Hudson e Rex 339.000 (3.8%) nel primo episodio, 310.000 (3.8%) nel secondo, Presa Diretta (presentazione) 327.000 (4.4%), Presa Diretta 427.000 (5.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 560.000 (4.9%), Tg4 – Edizione Straordinaria 396.000 (4.5%), Sella d’argento 312.000 (3.9%). La7: Il federale163.000 (1.6%), Un’altra Italia era possibile. Il cinema di Giuseppe De Santis 65.000 (0.8%), Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata 110.000 (1.2%). Tv8: Moto GP 469.000 (4.4%), Sprint Race 778.000(7.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.666.000 (28.1%)

20.00 - 3.761.000 (28%)

TG2

12.30 - 416.000 (4.3%)

20.30 - 942.000 (6.2%)

TG3

14.25 - 1.427.000 (12.1%)

19.00 - 1.188.000 (11.2%)

TG4

11.55 - 368.000 (5.3%)

18.55 - 462.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 3.301.000 (26.4%)

20.00 - 2.604.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.209.000 (12.6%)

18.30 - 450.000 (5.2%)

TGLA7

13.30 - 537.000 (4.1%)

20.00 - 691.000 (5%)

