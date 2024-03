PIPPITEL! - SU CANALE5 LA FICTION “VANINA – UN VICEQUESTORE A CATANIA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.3% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 IL FILM “COSA SARÀ” (11%) VIENE SUPERATO DA “CHI L’HA VISTO’” SU RAI3 (12%) - SU RAI2 IL FINALE DI “MARE FUORI 4” AL 5.9% - SU RETE4 GIORDANO SALE AL 6.8%, SU LA7 RAMPINI SI FERMA AL 3.5% - VESPA (21.2%), AMADEUS (26.7%), “STRISCIA” (16.3%) – DAMILANO (7%) BERLINGUER (3.5%), GRUBER (7.3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo 2024, su Rai1 – dalle 21.41 alle 23.27 – il film Cosa Sarà ha conquistato 1.968.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 l’esordio di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha incollato davanti al video 3.308.000 spettatori con uno share del 19.3%. Su Rai2 il finale di Mare Fuori 4 raduna 1.066.000 spettatori pari al 5.9% di share (primo episodio a 1.074.000 e il 5.4%, secondo episodio a 1.056.000 e il 6.7%). Su Italia1 Joker appassiona 1.017.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.275.000 – 6%), Chi l’ha Visto? segna 1.987.000 spettatori pari al 12%.

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 944.000 spettatori (6.8%). Su La7 Inchieste da Fermo segna 650.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of arriva a 577.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Le Verità Nascoste sigla 222.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Mission:Impossible registra 464.000 spettatori (2.4%). Su Rai4 La Abuela – Legami di Sangue arriva a 164.000 spettatori (0.9%). Su Iris Vittoria e Abdul è visto da .000 spettatori (%). Su RaiMovie Sotto le Stelle di Parigi interessa 184.000 spettatori (0.9%). Su La5 Shall We Dance? coinvolge 269.000 spettatori (1.4%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista raccoglie 513.000 spettatori pari al 2.6%.

Access Prime Time

In crescita Prima di Domani. In 4,3 milioni per Salvini da Vespa.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.327.000 spettatori (21.2%) e Affari Tuoi conquista 5.750.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.497.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 TG2 Post segna 617.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.310.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.458.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.742.000 spettatori (8%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 733.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.558.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia raduna 464.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 517.000 spettatori (2.4%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 546.000 spettatori e il 2.6%.

Preserale

Celebrity Chef al 2.3% con la sfida Garrison-Celentano.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.161.000 spettatori pari al 23% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.533.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.125.000 spettatori (16.8%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.394.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 NCIS raccoglie 430.000 spettatori (2.8%). SWAT raccoglie 585.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 419.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 631.000 spettatori con il 3.4%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.447.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 1.148.000 spettatori pari al 5.9% e Generazione Bellezza raccoglie 1.178.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 Terra Amara interessa 503.000 spettatori (2.6%). Su La7 Padre Brown raduna 142.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 407.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 454.000 spettatori (2.6%). Su Real Time Casa a Prima Vista segna 364.000 spettatori e il 2%.

Daytime Mattina

In calo il Buongiorno di Rai3.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 381.000 spettatori con il 10.2%. Il TG1 delle 8 è seguito da 1.150.000 spettatori con il 20.9% (TG1 Economia: 1.195.000 – 22.5%). Unomattina intrattiene 990.000 spettatori con il 20.6% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 948.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 598.000 spettatori con il 16.2% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.093.000 spettatori con il 20.1%. Mattino Cinque News raccoglie 822.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e 769.000 spettatori con il 16.3% nella seconda parte (I Saluti a 661.000 e il 13.3%).

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (389.000 – 10%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.129.000 spettatori (20.3%) mentre …E viva il Videobox si porta a 339.000 spettatori (6.2%). Radio2 Social Club è visto da 302.000 spettatori (6.3%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 237.000 spettatori (5%). Su Italia1 Kiss Me Licia ottiene un ascolto di 176.000 spettatori (3.2%) mentre Chicago Fire sigla 218.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 246.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 315.000 spettatori e il 6.2%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 372.000 spettatori pari all’8.3% e TGR Buongiorno Regione convince 452.000 spettatori pari al 7.9%. Agorà convince 251.000 spettatori (4.6%) nella presentazione e 257.000 spettatori pari al 5.3% mentre Re Start totalizza 178.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 95.000 spettatori (1.7%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 103.000 spettatori (2.2%). Tempesta d’Amore segna 247.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 135.000 spettatori (2.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 198.000 spettatori (3.4%), di 191.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 211.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mezzogiorno

Forum deve accontentarsi del 17.3%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 995.000 spettatori (17.4%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.855.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.353.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 587.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 994.000 spettatori (10%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 419.000 spettatori (5.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 793.000 spettatori con il 6.2% (Extra: 616.000 4.7%).

Su Rai3, dopo una presentazione (224.000 – 4.4%), Elisir ottiene 377.000 spettatori (6.3%) e il TG3 delle 12 informa 880.000 spettatori (10.4%). Quante Storie conquista 681.000 spettatori (5.8%) mentre Passato e Presente è seguito da 546.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 227.000 spettatori (3.9%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 527.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Diario del Giorno al 5.4%.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.775.000 spettatori con il 14.2% nella presentazione e 1.649.000 spettatori con il 15.7%. Il Paradiso delle Signore registra 1.761.000 spettatori (19.6%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.361.000 – 15.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.713.000 spettatori con il 18.8% nella presentazione e di 2.091.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.435.000 spettatori pari al 18.9% e Endless Love incolla davanti al video 2.375.000 spettatori con il 19% mentre Uomini e Donne interessa 2.547.000 spettatori con il 23.8% (Finale: 1.846.000 – 19.8%).

Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.581.000 individui (17.6%) e La Promessa segna 1.546.000 spettatori (17.7%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.633.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e a 1.562.000 spettatori (15.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.511.000 e il 13.2%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (917.000 – 7.2%), Ore 14 interessa 997.000 spettatori pari all’8.4% mentre BellaMa’ segna 634.000 spettatori pari al 6.9%. A seguire Radio2 Happy Family colleziona 273.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 529.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 555.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, 463.000 spettatori (4%) nel terzo episodio e 407.000 spettatori (3.9%), nel quarto episodio.

NCIS: Los Angeles ha conquistato 397.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 438.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 444.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.272.000 spettatori (17.7%). TGR – Leonardo ha raggiunto 1.124.000 spettatori e il 9.5%. Rai Parlamento Question Time coinvolge 368.000 spettatori (3.7%) mentre Aspettando… Geo segna 719.000 spettatori (8.1%) e Geo conquista 1.151.000 spettatori (10.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 750.000 spettatori con il 6.3% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 507.000 spettatori con il 5.4%.

Su La7 Tagadà è visto da 475.000 spettatori (4.9%) nella presentazione e da 397.000 spettatori pari al 4% (#Focus a 315.000 e il 3.6%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 151.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Una Babysitter realizza un a.m. di 264.000 spettatori (2.9%).

Seconda Serata

Col traino della Sciarelli, Lineanotte fa meglio di Porta a Porta.

Su Rai1 Porta a Porta sigla 618.000 spettatori con l’8.2% mentre Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 280.000 spettatori (8.5%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 941.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 raccoglie 429.000 spettatori con il 4.6% (Ancora Cinque Minuti su Rai2: 272.000 – 4.7%) mentre Storie di Donne al Bivio è scelto da 192.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Arancia Meccanica segna 321.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 663.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Inseguimento Fatale è la scelta di 179.000 spettatori (5%) nella prima parte. Su La7 La7Doc – Where are You? è visto da 216.000 spettatori (1.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.239.000 (24.9%)

Ore 20:00 4.647.000 (23.6%)

TG2

Ore 13:00 1.764.000 (14.4%)

Ore 20:30 954.000 (4.5%)

TG3

Ore 14:25 1.514.000 (12.3%)

Ore 19:00 1.739.000 (11.4%)

TG5

Ore 13:00 2.684.000 (21.7%)

Ore 20:00 4.109.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.184.000 (11.4%)

Ore 18:30 547.000 (4.5%)

TG4

Ore 11:55 313.000 (3.9%)

Ore 18:55 609.000 (4%)

TG LA7

Ore 13:30 658.000 (5.1%)

Ore 20:00 1.344.000 (6.7%)