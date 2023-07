PIPPITEL! - NELLA GARA TRA REPLICHE VINCONO D'ALESSIO-INCONTRADA CON “20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI” (DEL 2019) SU RAI1 CON 1.824.000 SPETTATORI E IL 16.4% CONTRO “LO SHOW DEI RECORD” DI GERRY SCOTTI, SU CANALE5 (13.4%) - IN ONDA ESTATE HA SEGNATO IL 6.2%, CON LO "SHOW" DI STEFANIA CRAXI, CHIAMATA A DISQUISIRE DELL'EPURAZIONE DI SAVIANO DALLA TV PUBBLICA DELL'ENNESIMA QUERELA DI ADOLFO URSO A SIGFRIDO RANUCCI E A REPORT , LA CUI REPLICA (LA QUARTA) CON IL FAMIGERATO SERVIZIO SUL MINISTRO SU RAI3 HA SFIORATO IL 5%…

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 29 luglio 2023 vedono, in prime time su Rai1, dominare la consueta replica di 20 anni che siamo italiani, trasmissione del 2019 con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio (al quale è stato appaltato da settimane il sabato sera dell'Ammiraglia Rai...). Il ripasso del programma del cantautore neomelodico napoletano ha raccolto solo 1.824.000 telemorenti con il 16.4%, quanto basta tuttavia per battere un'altra replica, quella dello Show dei Record di Gerry Scotti, che su Canale5 ha totalizzato invece 1.275.000 affezionati con il 13.4%.

La terza parte di Ritorno al futuro su Italia1 si rivela garanzia di ascolti anche questa volta, segnando 816.000 appassionati con il 7.1%. Il film di Carlo Verdone su Rete4, Io, loro e Lara, ha invece raccolto 462.000 individui all'ascolto con il 4.2%, mentre Licia Colò con il suo Eden - Un pianeta da salvare su La7 ha siglato il 3.5% con 359.000 fan. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) 20 anni che siamo italiani (Rai1) - 1.824.000

2) Lo show dei record (Canale5) - 1.275.000

3) Ritorno al futuro III (Italia1) - 816.000

4) Mai fidarsi di mia figlia (Rai2) - 592.000

5) L'amica geniale (Rai3) - 485.000

6) Io, loro e Lara (Rete4) - 462.000

7) Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 359.000

8) Tutta la verità (Nove) - 307.000

9) 4 Ristoranti (Tv8) - 266.000

In access prime time, Techetechetè ha conquistato su Rai1 il 20.9%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate ha siglato il 14.7%. Per l'approfondimento, Tg2 Post Estate si è fermato al 3.9%, mentre Veronica Gentili su Rete4 con Controcorrente ha segnato il 5.1% e il 6.3%.

Testa a testa nella seconda parte con In Onda Estate condotto da Marianna Aprile e Luca Telese che hanno segnato il 6.2% con lo "show" di Stefania Craxi , ospite assieme alla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti, partner di Nicola Fratoianni e a Sergio Rizzo.

La senatrice di Forza Italia figlia di Bettino nonché moglie di Marco Bassetti, Ceo di Banijay che produce i più importanti programmi Rai, è stata chiamata a disquisire dell'epurazione di Roberto Saviano dalla tv pubblica dell'ennesima querela di Adolfo Urso a Sigfrido Ranucci e a Report (annunciata proprio in diretta a In Onda), la cui replica con il famigerato servizio sul ministro del Made in Italy è stata trasmessa ieri pomeriggio su Rai3.

In barba ai detrattori e alla guerra che subisce, finito ieri anche nel mirino di Augusta Montaruli, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai in quota Fratelli d'Italia, Report ha sfiorato il 5% di share alla quarta replica (a costo zero) in un sabato di fine luglio con molti italiani al mare.L'azienda prenda nota. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: 20 Anni che Siamo Italiani 1.824.000 (16.4%). Canale5: Lo Show dei Record 1.275.000 (13.4%). Rai2: Mai fidarsi di mia figlia 592.000 (4.9%). Italia1: Ritorno al futuro – Parte III 816.000 (7.1%). Rai3: L’Amica Geniale sigla 485.000 (4.2%). Rete4: Io, loro e Lara 462.000 (4.2%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 359.000 (3.5%). Tv8: 4 Ristoranti 266.000 (2.2%). Nove: Tutta la verità307.000 (3.4%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.657.000 (20.9%). Canale5: Paperissima Sprint Estate1.867.000 (14.7%). Rai2: Tg2 Post Estate 493.000 (3.9%). Italia1: N.C.I.S. 902.000 (7.1%). Rai3: Generazione Bellezza 459.000 (3.6%). Rete4: Controcorrente Estate 635.000 (5.1%) nella prima parte, 803.000 (6.3%) nella seconda. La7: In Onda Estate 795.000 (6.2%). Tv8: Sprint di Formula 1 430.000 (3.5%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.662.000 (19.4%), Reazione a Catena 2.574.000 (25.8%). Canale5: Caduta Libera! Inizia la Sfida 1.022.000 (12.5%), Caduta Libera! 1.531.000 (15.7%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 384.000 (3.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 270.000 (3%) e C.S.I. Miami 384.000 (3.5%). Rai3: Tg Regione 1.313.000 (12.6%), Blob 513.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 460.000 (3.9%). La7: La ragazza con la pistola 154.000 (1.8%). Tv8: le Prove di Formula 1 317.000 (3.9%). Nove: Only Fun – Comico Show 238.000 (2%).

Seconda Serata

Rai1: La Scogliera dei Misteri 366.000 (7.9%). Canale5: Speciale Tg5 – 80 Mick396.000 (11.1%). Rai2: Tg2 Dossier 208.000 (2.3%), Tg2 Storie 136.000 (2.3%). Italia1: Scuola di polizia 331.000 (6.9%). Rai3: Un confine incerto 101.000 (2.3%). Rete4: Rimini Rimini 130.000 (3.2%). La7: TgLa7 Notte 88.000 (1.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Paesi che Vai… 323.000 (11.3%), Tg1 ore 8.00 796.000 (20.3%), Tg1 Dialogo 751.000 (18.3%), Weekly 737.000 (18.4%), Campionati Mondiali Femminili di Calcio – Svezia-Italia 922.000 (20.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5403.000 (19.4%), Tg5 Mattina 949.000 (23.7%), La famiglia dei pinguini 492.000 (12.2%), Monti selvaggi 531.000 (12.2%). Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto35.000 (4%), Radio2 Happy Family 156.000 (3.8%), Bellissima Italia 235.000 (5.4%). Italia1: Friends 90.000 (2.2%) nel primo episodio, 75.000 (1.9%) nel secondo, 130.000 (3.1%) nel terzo, Will & Grace 104.000 (2.4%) nel primo episodio, 110.000 (2.6%) nel secondo. Rai3: La banda degli onesti 140.000 (3.5%), Il segno delle donne – Luisa Spagnoli 130.000 (3%). Rete4: I Cesaroni 250.000 (1.4%) nel primo episodio, 63.000 (1.6%) nel secondo, Il ragazzo che sapeva amare 122.000 (2.6%). La7: Omnibus 135.000 (3.8%), Coffee Break Sabato di 127.000 (2.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Linea Verde Tour 936.000 (13.7%), Linea Verde Sentieri 1.716.000 (18.6%) nella prima parte e 1.918.000 (17.3%) nella seconda. Canale5: Forum 1.169.000 (17.3%). Rai2: Tg Sport 234.000 (5%), I Mestieri di Mirko 229.000 (4.5%) nella prima parte, 345.000 (6.1%) nella seconda, Un Ciclone in Convento 247.000 (3%). Italia1: Mom 117.000 (2.5%) nel primo episodio, 121.000 (2.3%) nel secondo, 178.000 (2.6%) nel terzo, Sport Mediaset 779.000 (6.5%). Rai3: Storia delle nostre città 221.000 (4.3%), Tg3 Ore 12.00 660.000 (9.8%), Un figlio all’improvviso 323.000 (3.1%). Rete4: Il Segreto 161.000 (1.8%), La Signora del West 226.000 (1.9%). La7: La7 Doc – The Royal Collection: i tesori della Corona 80.000 (1.5%), L’Aria che Tira Estate – Il Diario 153.000 (1.8%), Like – Tutto ciò che Piace 125.000 (1.1%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu 1.478.000 (13.4%), Passaggio a Nord Ovest 1.033.000 (11.5%), A Sua Immagine 753.000 (9.3%) nella prima parte, 679.000 (8.6%) nella seconda, Tg1 768.000 (10%), Morgane – Detective Geniale 2 654.000 (8.6%) nel primo episodio, 704.000 (9.1%) nel secondo. Canale5: Beautiful 2.337.000 (19.4%), Scene da un Matrimonio 1.657.000 (16.3%), Un Altro Domani 1.091.000 (13.9%). Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 813.000 (7.2%), Ciclismo - Clasica di San Sebastiani 534.000 (6.4%), Campionati Mondiali di Scherma - Finale di Fioretto femminile 606.000 (7.7%). Italia1: Una Vita in Vacanza – Destinazione Sicilia 454.000 (3.8%), Big Bang Theory 264.000 (2.4%) nel primo episodio, 339.000 (3.4%) nel secondo, Lucifer 245.000 (2.8%) nel primo episodio, 230.000 (2.9%) nel secondo, 229.000 (3%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 1.840.000 (15.5%), In cammino. I sentieri dell’anima 507.000 (5.4%), Hudson e Rex 350.000 (4.3%) nel primo episodio, 412.000 (5.3%) nel secondo, Report365.000 (4.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 667.000 (6.3%), Planet Earth – I diari 352.000 (4.1%), Tempo di vivere 273.000 (3.5%). La7: Uozzap! Classic 131.000 (1.2%), I complessi 166.000 (1.9%), La7 Doc – The Royal Collection: Fergie & Andrew 175.000 (2.3%). Tv8: Prove di Formula 1 372.000 (4.1%), Rugby 243.000 (3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.030.000 (24.7%)

20.00 - 3.025.000 (25.9%)

TG2

13.00 - 1.290.000 (11.5%)

20.30 - 868.000 (6.9%)

TG3

14.25 - 1.269.000 (11.4%)

19.00 - 906.000 (9.8%)

TG4

11.55 - 353.000 (5.2%)

18.55 - 387.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.591.000 (22.7%)

20.00 - 2.251.000 (19%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.233.000 (13.3%)

18.30 - 382.000 (4.9%)

TGLA7

13.30 - 459.000 (3.8%)

20.00 - 623.000 (5.3%)