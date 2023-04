PIPPITEL! - FLOP PER RAI1 CHE PORTA IN PRIMA SERATA IL DOCUMENTARIO SU SANREMO PRESENTATO DA GIANNI MORANDI: “TRA PALCO E REALTÀ” SI FERMA ALL’11.5% E VIENE SUPERATO DALL’ENNESIMA REPLICA DEL FILM “BELLE E SEBASTIEN” SU CANALE5 - DEBUTTO MOSCIO PER “STRAMORGAN” SU RAI2 CHE RACIMOLA IL 3.4% - SU RAI3 “REPORT” ALL’8.5%. SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 6.1%. SU ITALIA1 “FREEDOM” AL 6.3% - AMADEUS (22.1%), “STRISCIA” (18%), DAMILANO (7%), PALOMBA (3.9%) - SENZA FIORELLO RAI2 CROLLA AL 2.2%

Marco Zonetti per Dagospia

tra palco e realta sanremo 2023 7

Lunedì dell'Angelo piuttosto movimentato per quanto riguarda l'offerta televisiva Rai. Con il documentario sul Festival di Sanremo 2023 dal titolo Tra palco e realtà condotto in prime time su Rai1 da Gianni Morandi, il debutto su Rai2 di StraMorgan con Morgan e Pino Strabioli, e - sempre in seconda serata, questa volta su Rai3 - il ritorno de Le ragazze affidato quest'anno a Francesca Fialdini (alla guida dell'ennesimo programma). Ma la Terza Rete Rai, in prima serata, ha trasmesso altresì una peculiare puntata di Report dedicata agli errori nella gestione della pandemia con retroscena piuttosto inquietanti relativi al conteggio dei morti e alle tante vite che si sarebbero potute salvare.

stramorgan 4

Tornando però agli ascolti, si segnala il flop del documentario sanremese Tra palco e realtà su Rai1, fermatosi all'11.5% di share con 1.860.000 spettatori, battuto dal film in miliardesima visione su Canale5 Belle e Sebastien (13.3% - 2.087.000). Da segnalare che si tratta della quarta vittoria di fila di Canale5 su Rai1 in prima serata.

belle e sebastien 4

Bene invece Report, che totalizza l'8.5% con 1.538.000 individui all'ascolto, trainando anche Le Ragazze che, in seconda serata, ottiene il 7.3% con 762.000 spettatori. Cresce Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4, che conquista il 6.1% con 809.000 affezionati, battuto però da Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine su Italia1 e i suoi 949.000 fan (6.3%). Debutto alquanto sottotono per StraMorgan voluto dall'autoproclamatosi "king degli ascolti" Stefano Coletta, fermo al 3.4% con 344.000 spettatori.

Vediamo però la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Belle e Sebastien (Canale5): 2.087.000

2) Tra palco e realtà (Rai1): 1.860.000

3) Report (Rai3): 1.538.000

4) L'incredibile storia dell'Isola delle Rose (Rai2): 1.061.000

5) Freedom - Oltre il confine (Italia1): 949.000

6) Quarta Repubblica (Rete4): 809.000

7) Il profumo del mosto selvatico (La7): 613.000

8) Anna (Rai4): 597.000

9) Only Fun - Comico Show (Nove): 538.000

10) Spider Man - Far From Home (Tv8): 458.000

tra palco e realta sanremo 2023 6

In access prime time, I Soliti Ignoti di Amadeus hanno conquistato il 22.1%, Striscia la Notizia il 18.0%, mentre senza Lilli Gruber in vacanza pasquale, Marco Damilano ha segnato il 7.0% e Barbara Palombelli il 3.9%. Al mattino su Rai2 senza Fiorello in vacanza, è sempre tregenda per La Valle delle Rose al 2.2% con soli 74.000 spettatori, mentre al pomeriggio - anche in assenza di Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne - Serena Bortone resta a 1.447.000 spettatori (16.8%), testa a testa con il film di Canale5 Adeline (1.465.000 - 16.6%). Ma vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Rai1: Sanremo 2023 – Tra Palco e Realtà 1.860.000 (11.5%), presentazione: 3.041.000 (16.1%). Canale5: Belle & Sebastien 2.087.000 (13.3%). Rai2: L’incredibile storia dell’Isola delle Rose 1.061.000 (5.8%). Italia1: Freedom – Oltre il Confine 949.000 (6.3%), presentazione 914.000 (4.7%). Rai3: Report 1.538.000 (8.5%), presentazione 1.131.000 (5.9%), Report Plus 1.170.000 (8%). Rete4: Quarta Repubblica 809.000 (6.1%). La7: Il Profumo del Mosto Selvatico 613.000 (3.6%). Tv8: Spider-Man: Far From Home 458.000 (2.8%). Nove: Only Fun – Comico Show 538.000 (3.2%). Rai4: Anna 597.000 (3.4%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti 4.261.000 (22.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.461.000 (18%). Italia1: NCIS 1.220.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.327.000 (7%). Un Posto al Sole 1.546.000 (8%). Rete4: Stasera Italia 777.000 (4.1%), nella prima parte, 727.000 (3.8%), nella seconda. La7: Eden – Missione Pianeta 584.000 (3.1%). Tv8: 4 Hotel 421.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 477.000 (2.5%).

tra palco e realta sanremo 2023 5

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.687.000 (22.3%), L’Eredità 3.639.000 (24.5%). Canale5: Avanti il Primo 1.522.000 (13.4%), Avanti un Altro 2.729.000 (19.2%). Rai2: Hawaii Five O 447.000 (3.3%). The Rookie 667.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 362.000 (2.8%). CSI 587.000 (3.6%). Rai3: TGR 2.288.000 (14.6%), Blob 938.000 (5.6%), Generazione Bellezza 980.000 (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 604.000 (3.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 140.000 (1.2%) Lingo – Parole in Gioco 251.000 (1.8%). Tv8: 4 Ristoranti 294.000 (2%). Nove: Cash or Trash (replica) 233.000 (1.7%).

stramorgan 3

Seconda Serata

Rai1: Basco Rosso 614.000 (7.5%). Canale5: Tg5 Notte 625.000 (8.5%). Rai2: StraMorgan 344.000 (3.4%). Rai3: Le Ragazze 762.000 (7.3%), Tg3 Linea Notte 382.000 (6.4%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 290.000 (4.5%). Rete4: Rizzoli & Isles 124.000 (3.2%). La7: Riusciranno i Nostri Eroi a Ritrovare l’Amico Scomparso in Africa? 89.000 (1.4%). Tv8: 4 Ristoranti 236.000 (3.3%) nel primo episodio, 167.000 (4.8% nel secondo. Nove: Undressed 221.000 (2.4%), 128.000 (2.1%), 95.000 (2.4%), 45.000 (1.6%).

DAYTIME

Mattina

tra palco e realta sanremo 2023 4

Rai1: Buongiorno Brava Gente 137.000 (8.9%), Tg1 Ore 7.00 297.000 (12.5%), TgUnoMattina 803.000 (17.5%), Tg1 Ore 8.00 1.008.000 (20.8%), Uno Mattina 1.303.000 (21.3%), Storie Italiane (prima parte) 1.208.000 (18.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 328.000 (16.5%), Tg5 Mattina 1.282.000 (25.5%). Il Mestiere della Vita 813.000 (13.1%). Rai2: La Valle delle Rose 74.000 (2.2%), Radio 2 Social Club 353.000 (5.8%). Italia1: Chicago Fire 254.000 (4.1%), Chicago PD 299.000 (4.7%). Rai3: Buongiorno Italia 258.000 (11.5%), TgR Buongiorno Regione 398.000 (11.5%), Lo Straordinario Viaggio di T.S. Spivet 234.000 (3.8%). Rete4: Spartacus 144.000 (2.4%). La7: Omnibus Dibattito 189.000 (3.4%), Coffee Break 208.000 (3.3%).

quarta repubblica

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.162.000 (17.3%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.524.000 (16.6%). Canale5: Forum 1.267.000 (16.3%). Rai2: I Fatti Vostri 545.000 (7.8%), nella prima parte, 795.000 (8.9%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 359.000 (4.8%), Sport Mediaset 516.000 (4.9%), Extra 406.000 (3.9%). Rai3: Viaggio al Centro della Terra 209.000 (3.2%), Tg3 Ore 12.00 700.000 (8.6%), Quante Storie 403.000 (4%), Passato e Presente 385.000 (3.7%). Rete4: Il Segreto (replica) 149.000 (1.6%), La Signora in Giallo 396.000 (3.8%). La7: L’Aria che Tira 166.000 (2.4%), L'Aria che tira (Oggi) 197.000 (2.1%).

tra palco e realta sanremo 2023 2

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.262.000 (22.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.447.000 (16.8%), presentazione 1.388.000 (14.2%), Il Paradiso delle Signore 1.418.000 (17.6%), Tg1 1.147.000 (14.4%), La Vita in Diretta 1.868.000 (20%), presentazione 1.433.000 (17.9%). Canale5: Beautiful 1.816.000 (17.7%), Adeline 1.465.000 (16.6%), Amici 1.135.000 (14.1%), Rosamunde Pilcher – Incontro con il Passato 1.025.000 (11.7%). Rai2: Ore 14 637.000 (6.9%), Bella Ma’ 541.000 (6.7%), Candice Renoir 281.000 (3.3%).

stramorgan 2

Italia1: I Simpson 404.000 (4%) nel primo episodio, 401.000 (4.3%), nel secondo, 364.000 (4%) nel terzo, I Griffin 262.000 (3.2%), NCIS New Orleans 301.000 (3.7%) nel primo episodio, 401.000 (5%), nel secondo, Person of Interest 362.000 (3.1%). Rai3: Tgr 1.645.000 (16.3%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 294.000 (3.6%), Aspettando… Geo 485.000 (6%), Geo 952.000 (10.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 411.000 (4.4%), Tg4 Diario del Giorno 237.000 (2.9%). La7: Tagadà (presentazione) 208.000 (2.2%), Tagadà 191.000 (2.3%), Tagadà (Focus) 191.000 (2.4%). Tv8: Il Sogno di Kyra 242.000 (3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

freedom

13.30 - 2.581.000 (25%)

20.00 - 4.224.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.493.000 (14.5%)

20.30 - 1.189.000 (6.3%)

TG3

14.25 - 1.150.000 (12.4%)

19.00 - 1.681.000 (12.5%)

TG4

11.55 - 324.000 (4.1%)

18.55 - 522.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.539.000 (24.6%)

20.00 - 3.704.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.003.000 (10.8%)

18.30 - 626.000 (5.7%)

TGLA7

13.30 - 330.000 (3.2%)

tra palco e realta sanremo 2023 1

20.00 - 1.023.000 (5.8%)

tra palco e realta sanremo 2023 3

belle e sebastien 3 belle e sebastien 2

stramorgan 1