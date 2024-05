PIPPITEL - PORTATE I SALI A PIERSILVIO! VLADIMIR LUXURIA FA SPROFONDARE DEFINITIVAMENTE “L'ISOLA DEI FAMOSI”: CON IL 12% E 1.6 MILIONI DI SPETTATORI È LA PUNTATA MENO VISTA DI SEMPRE NELLA STORIA DEL REALITY – SU RAI1 LA FINALE DI EUROPA LEAGUE “ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN” VOLA AL 29.2% E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 6.2 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI3 SEMPRE BENE “CHI L’HA VISTO?” AL 9.6% - “LA7 RICORDA CAPACI” AL 3.3% - VESPA (21.8%), “STRISCIA” (13.8%), DAMILANO (6.3%) BERLINGUER (4%) GRUBER (7.4%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

isola dei famosi 2024 8

Nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio 2024, su Rai1 la finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen ha conquistato 6.250.000 spettatori pari al 29.2% di share (primo tempo a 6.337.000 e il 28.3%, secondo tempo a 6.167.000 e il 30%; pre e post nel complesso: 4.158.000 – 22.4%) . Su Canale5 – dalle 21.39 all’1.13 - L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 1.678.000 spettatori con uno share del 12% (Isla Bonita: .000 – %).

atalanta bayer leverkusen lookman

Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 1.079.000 spettatori pari al 5.7% di share (primo episodio a 1.338.000 e il 6.2%, secondo episodio a 848.000 e il 5%). Su Italia1 in prima visione il film Il Principe Cerca Figlio appassiona 1.442.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.575.000 – 7%), Chi l’ha Visto? segna 1.713.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5%). Su La7 La7 Ricorda Capaci segna 714.000 spettatori con il 3.3%. All’interno Our Godfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta segna 407.000 spettatori e il 2.3%. Vi perdono ma inginocchiatevi è visto da 140.000 spettatori (2.2%).

isola dei famosi 2024 7

Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus has fallen arriva a 346.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove L’Amore Bugiardo – Gone Girl sigla 247.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 Giustizia Privata registra .000 spettatori (%). Su Rai4 Influencer – L’Isola delle Illusioni arriva a .000 spettatori (%). Su Iris Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan è visto da .000 spettatori (%). Su RaiMovie Incroci Sentimentali interessa .000 spettatori (%). Su Sky Sport Uno la finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen ha raccolto 835.000 spettatori con il 3.9%.

Access Prime Time

In crescita Prima di Domani (contro la partita).

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.219.000 spettatori (21.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.014.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 893.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.431.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.247.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.775.000 spettatori (8.1%).

isola dei famosi 2024 1

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 848.000 spettatori con il 4%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.581.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 450.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 601.000 spettatori (2.8%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 627.000 spettatori (3%).

Preserale

La Ruota al 21.3% con la puntata della vittoria (segmento finale: 3.534.000 – 22.2).

atalanta bayer leverkusen gasperini con la coppa

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.881.000 spettatori pari al 23.7% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.869.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.078.000 spettatori (18.7%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.014.000 spettatori (21.3%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 437.000 spettatori (3.2%). SWAT raccoglie 589.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 481.000 spettatori con il 3.8% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 579.000 spettatori con il 3.4%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.324.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 918.000 spettatori pari al 5.1% e La Gioia della Musica raccoglie 882.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Terra Amara interessa 734.000 spettatori (4.1%). Su La7 Padre Brown raduna 220.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 324.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 512.000 spettatori (3.2%).

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 11

Daytime Mattina

Bitter Sweet tocca il 4%.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 506.000 spettatori con il 15%. Il TG1 delle 8 è seguito da 1.161.000 spettatori con il 22.2% (TG1 Economia: 1.132.000 – 21.9%). Unomattina intrattiene 886.000 spettatori con il 19.5% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 872.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 612.000 spettatori con il 18.3% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.166.000 spettatori con il 22.4%. Mattino Cinque News raccoglie 796.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte e 789.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte. Su Rai2 Dream Hotel raccoglie 101.000 spettatori (2.1%).

Radio2 Social Club è visto da 236.000 spettatori (5.3%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 271.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Una Spada per Lady Oscar ottiene un ascolto di 100.000 spettatori (1.9%) mentre Chicago Fire sigla 169.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 214.000 spettatori (5%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 242.000 spettatori e il 5.5%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 487.000 spettatori pari al 12.4% e TGR Buongiorno Regione convince 563.000 spettatori pari all’11%. Agorà convince 249.000 spettatori con il 5.1% (Extra: 220.000 – 5.2%) mentre Re Start totalizza 169.000 spettatori pari al 4%.

chi l'ha visto

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 135.000 spettatori (2.6%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 179.000 spettatori (4%). Tempesta d’Amore segna 255.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 133.000 spettatori (3.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 256.000 spettatori (4.9%), di 203.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 186.000 spettatori (4.3%).

Daytime Mezzogiorno

vladimir luxuria all isola dei famosi 2024

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 879.000 spettatori (16.9%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.583.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.244.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 620.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e 898.000 spettatori (9.5%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 299.000 spettatori (5.3%). Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi raggiunge 580.000 spettatori con il 5.1%. Sport Mediaset coinvolge 857.000 spettatori con il 6.8% (Extra: 603.000 – 4.9%).

festa atalanta

Su Rai3, dopo una presentazione (152.000 – 3.4%), Elisir ottiene 278.000 spettatori (5.2%) e il TG3 delle 12 informa 707.000 spettatori (8.9%). Quante Storie conquista 550.000 spettatori (4.8%) mentre Passato e Presente è seguito da 334.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 239.000 spettatori (4.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 519.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 335.000 spettatori con il 4.1%.

Daytime Pomeriggio

1,7 mln per i 5 minuti di Io Canto incastrati tra Uomini e Donne e L’Isola.

vladimir luxuria isola dei famosi

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.665.000 spettatori con il 13.6% nella presentazione e 1.503.000 spettatori con il 14%. Il Paradiso delle Signore in replica registra 925.000 spettatori (10.2%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.011.000 – 11.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.595.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione e di 2.038.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.360.000 spettatori pari al 19.1%.

A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.366.000 spettatori con il 20% mentre Uomini e Donne interessa 2.630.000 spettatori con il 24.8% (Finale: 1.908.000 – 20.3%). Io Canto Family Pillole segna 1.757.000 spettatori con il 18.9% mentre L’Isola dei Famosi segna 1.660.000 spettatori con il 18.6%. La Promessa ha appassionato 1.522.000 spettatori (17.1%). Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.205.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e a 1.344.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.436.000 e il 14.3%).

strage di capaci

Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (773.000 – 6.3%), Giro d’Italia: Diretta interessa 1.458.000 spettatori pari al 13.6% mentre Giro all’Arrivo segna 1.926.000 spettatori pari al 21.5%. A seguire Il Processo alla Tappa colleziona 712.000 spettatori con il 7.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 541.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio, 534.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 401.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 281.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 349.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 341.000 spettatori (3.8%).

vladimir luxuria isola dei famosi 2

L’Isola dei Famosi segna 286.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.185.000 spettatori (17.7%). Rai Parlamento Question Time coinvolge 306.000 spettatori (2.9%) mentre Aspettando… Geo segna 440.000 spettatori (4.9%) e Geo conquista 971.000 spettatori (10%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 680.000 spettatori con il 5.9% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 473.000 spettatori con il 5.1% (finale: 374.000 – 4.2%). Su La7 Tagadà è visto da 355.000 spettatori (3.1%) nella presentazione e da 347.000 spettatori pari al 3.6% (#Focus a 272.000 e il 3%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 172.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Innamorarsi a Valentine realizza un a.m. di 245.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Little Big Italy segna 271.000 spettatori con il 2.7%.

GASPERINI FESTA ATALANTA

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta sigla 687.000 spettatori con il 9.3%. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 438.000 spettatori (14.6%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio è scelto da 353.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 A casa con i suoi segna 395.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 445.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Sedotta da uno sconosciuto è la scelta di 134.000 spettatori (3.9%) nella prima parte.

vladimir luxuria isola dei famosi

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.798.000 (22.5%)

Ore 20:00 4.434.000 (24.1%)

TG2

Ore 13:00 1.707.000 (14.3%)

Ore 20:30 1.043.000 (5.1%)

TG3

Ore 14:25 1.334.000 (11.4%)

Ore 19:00 1.664.000 (12.4%)

TG5

Ore 13:00 2.569.000 (21.3%)

festa atalanta

Ore 20:00 3.645.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.003.000 (10.2%)

Ore 18:30 471.000 (4.4%)

TG4

Ore 11:55 306.000 (4%)

Ore 18:55 436.000 (3.3%)

TG LA7

Ore 13:30 623.000 (5%)

Ore 20:00 1.383.000 (7.4%)

atalanta bayer leverkusen atalanta bayer leverkusen lookman atalanta bayer leverkusen gasperini atalanta bayer leverkusen