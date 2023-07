PIPPITEL! - SOLITO VENERDÌ SERA TELEVISIVO SONNOLENTO CON LA VITTORIA DELLA REPLICA DI “TALE E QUALE SHOW” SU RAI1, CHE HA TOTALIZZATO 1.959.000 SPETTATORI CON IL 16.9%, BATTENDO L'ESANGUE “LA RAGAZZA E L'UFFICIAL”E SU CANALE5 (13.6%) - IN ACCESS PRIME TIME, TECHETECHETÈ SU RAI1 CONQUISTA IL 19.4% - AL POMERIGGIO, SENZA ANDREA GIAMBRUNO, TG4 “DIARIO DEL GIORNO” (5.3%). PERDE TERRENO RISPETTO AI GIORNI SCORSI...

Marco Zonetti per Dagospia

Solito venerdì sera televisivo sonnolento, quello di ieri, 28 luglio 2023, con la vittoria della replica di Tale e Quale Show - Il Torneo che, con Carlo Conti su Rai1, ha totalizzato 1.959.000 spettatori con il 16.9%, battendo l'esangue soap turca La ragazza e l'ufficiale su Canale5 con i suoi 1.567.000 affezionati e il 13.6% di share.

Flop per la nuova serie sconosciuta di Rai2, Professor T, ferma al 3%, mentre su Rete4 la cronaca nera di Quarto Grado - Le Storie totalizza il 7.3%. Il muro di gomma su La7, omaggio ad Andrea Purgatori fra gli sceneggiatori del film sulla strage di Ustica, segna invece il 4.4%. Non male il film Aspromonte - La terra degli ultimi di Mimmo Calopresti su Rai3, con Sergio Rubini, Fabrizio Gifuni, Elisabetta Gregoraci e Valeria Bruni Tedeschi, che ha siglato il 5.2%. Le prove di Formula1 su Tv8 non esaltano il pubblico e si fermano al 2.7% con 348.000 appassionati.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Tale e Quale Show - Il Torneo (Rai1) - 1.959.000

2) La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.567.000

3) Chicago P.D. (Italia1) - 1.220.000

4) Quarto Grado - Le Storie (Rete4) - 863.000

5) Aspromonte - La terra degli ultimi (Rai3) - 705.000

6) Il muro di gomma (La7) - 493.000

7) Professor T (Rai2) - 401.000

8) Prove di Formula 1 (Tv8) - 348.000

9) I migliori fratelli di Crozza (Nove) - 292.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.4% mentre Paperissima Sprint Estate segna il 14%. Per l'approfondimento, In Onda Estatecon Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svetta al 5.9%, Controcorrente raduna il 4.4% e il 4.3% e Tg2 Post Estate il 4%.

Al pomeriggio, senza Andrea Giambruno, Tg4 Diario del Giorno perde terreno rispetto ai giorni scorsi: evidentemente tra fan e detrattori il signor Meloni "ha un suo pubblico" come direbbero gli addetti ai lavori. Nel preserale di Rai1 Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai1 domina con il 29.1% di share, il più visto di tutta la giornata. In seconda serata, sempre sulla Prima Rete, Codice - La vita è digitale con Barbara Carfagna supera la doppia cifra e totalizza il 10.6% di share. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi di ieri:

Prima Serata

Rai1: Tale e Quale Show – Il Torneo 1.959.000 (16.9%) . Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.567.000 (13.6%). Rai2: Professor T 401.000 (3%). Italia1: Chicago P.D. 1.220.000 (8.9%). Rai3: Aspromonte – La terra degli ultimi 705.000 (5.2%). Rete4: Quarto Grado – Le Storie 863.000 (7.3%). La7: Il muro di gomma493.000(4.4%). Tv8: Prove di Formula 1 348.000 (2.7%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 292.000 (2.1%). Sul 20 Point Break 328.000 (2.5%). Su Rai4 The Bouncer – L’infiltrato 277.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.828.000 (19.4%). Canale5: Paperissima Sprint Estate2.044.000 (14%). Rai2: Tg2 Post Estate 586.000 (4%). Italia1: N.C.I.S. 1.143.000 (8%). Rai3: Via dei Matti n° 0 969.000 (6.9%), Un Posto al Sole 1.461.000 (10%). Rete4: Controcorrente Estate 621.000 (4.4%) nella prima parte, 635.000 (4.3%) nella seconda. La7: In Onda, 865.000 (5.9%), 849.000 (5.9%). Tv8: 4 Hotel369.000 (2.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 335.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.107.000 (24.4%), Reazione a Catena 3.187.000 (29.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.168.000 (14.2%), Caduta Libera 1.673.000 (15.8%). Rai2: Hawaii Five-0 375.000 (3.7%) e N.C.I.S. 593.000 (4.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 248.000 (2.7%), C.S.I. Miami414.000 (3.4%). Rai3: Tg Regione 1.436.000 (12.4%), Blob 571.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 569.000 (4.4%). La7: Padre Brown 95.000 (1.2%) nel primo episodio, 88.000 (0.9%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 267.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 291.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 442.000 (10.6%). Canale5: Tiziano Terzani – Il viaggio della vita 281.000 (6.9%). Rai2: Calcio Totale Estate 168.000 (1.9%). Italia1: Law & Order: Organized Crime 639.000 (6.6%) nel primo episodio, 441.000 (7.1%) nel secondo. Rai3: Petrolio (Il meglio di) 353.000 (3.6%), Tg3 Linea Notte Estate 262.000 (3.6%). Rete4: All Rise 238.000 (4.9%). La7: TgLa7177.000 (3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 229.000 (10.1%), Tg1 Ore 7.00 470.000 (14.8%), TgUnomattina Estate 713.000 (18.7%), Tg1 Ore 8.00 890.000 (22.2%), Uno Mattina Estate 692.000 (17.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 446.000 (17.3%), Tg5 Mattina 747.000 (18.5%), Morning News 642.000 (16.7%) nella prima parte, 649.000 (18.2%) nella seconda. Rai2: Campionati Mondiali di NuotoPallanuoto 43.000 (2.2%), I Casi della Giovane Miss Fisher 80.000 (2.1%), Tg2121.000 (3%), Radio2 Happy Family 142.000 (3.9%), Tg2 Storie 105.000 (2.9%), Tg2 Flash 150.000 (3.8%). Italia1: Dr. House – Medical Division 109.000 (2.8%) nel primo episodio, 118.000 (3.3%) nel secondo, C.S.I. New York 196.000 (5.1%). Rai3: Agorà Estate 182.000 (4.7%), presentazione 177.000 (4.4%), Agorà Extra144.000 (4.1%), Elisir – A Gentile Richiesta 167.000 (4.5%). Rete4: Agenzia Rockford 55.000 (1.4%), Detective in Corsia 61.000 (1.7%). La7: Omnibus125.000 (3.4%), Coffee Break 126.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.209.000 (17.2%), Camper 1.502.000 (15.4%). Canale5: Forum 1.201.000 (18.9%). Rai2: Tg Sport 150.000 (3.7%), Crociere di nozze – Tirolo 285.000 (4.2%). Italia1: C.S.I. New York 282.000 (4.9%), Sport Mediaset693.000 (6.3%). Rai3: Doc Martin 301.000 (6.4%), Tg3 Ore 12.00 551.000 (8.3%), Quante Storie 465.000 (5.7%) nella prima parte, 442.000 (4.3%) nella seconda, Passato e Presente 399.000 (3.6%). Rete4: Carabinieri 5 122.000 (2.9%), Il Segreto 149.000 (1.7%), La Signora del West 277.000 (2.5%). La7: L’Aria che Tira Estate 152.000 (3.2%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 318.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.878.000 (16.4%), Don Matteo 10 1.182.000 (11.3%) nel primo episodio, 1.199.000 (14.4%) nel secondo, Sei Sorelle 786.000 (10.6%), Tg1877.000 (12.4%), Estate in Diretta 1.485.000 (20.2%), presentazione 1.097.000 (15.7%). Canale5: Beautiful 2.345.000 (20.3%), Terra Amara 2.389.000 (22%), La Promessa 1.982.000 (21.9%), My Home My Destiny 1.597.000 (20.8%), Un Altro Domani 1.051.000 (14.5%). Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 640.000 (5.9%), Squadra Speciale Cobra 11 285.000 (3.4%) nel primo episodio, 360.000 (4.8%) nel secondo, Campionati Mondiali di Scherma 230.000 (3.2%). Italia1: I Simpson412.000 (3.7%) nel primo episodio, 424.000 (4%) nel secondo, I Griffin 348.000 (3.7%), Magnum P.I. 238.000 (2.9%) nel primo episodio, 246.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 204.000 (2.9%). Rai3: Tg Regione 1.878.000 (16.8%), Alla scoperta del ramo d’oro 311.000 (3.7%), Di là dal fiume e tra gli alberi 383.000 (5.2%), Overland 561.000 (8%), Geo Magazine 665.000 (8.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 691.000 (6.8%), Tg4 – Diario del Giorno 418.000 (5.3%). Elena di Troia 227.000 (3.1%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 216.000 (2.5%), C’era una volta… il Novecento 136.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.703.000 (23.7%)

20.00 - 3.440.000 (26.4%)

TG2

13.00 - 1.298.000 (12.2%)

20.30 - 870.000 (6.1%)

TG3

14.25 - 1.320.000 (12.3%)

19.00 - 1.108.000 (11.3%)

TG4

11.55 - 278.000 (4.2%)

18.55 - 389.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.526.000 (23.5%)

20.00 - 2.586.000 (19.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.206.000 (13.5%)

18.30 - 317.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 428.000 (3.8%)

20.00 - 677.000 (5.1%)

