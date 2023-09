PIPPITEL! – SU CANALE5 LA NUOVA FICTION “MARIA CORLEONE” FA IL 16.5% DI SHARE CON 2.7 MILIONI DI SPETTATORI E SUPERA L’OMAGGIO A LUCIO BATTISTI SU RAI1 CHE SI FERMA AL 13.8% - LA SCIARELLI CON “CHI L’HA VISTO?” VOLA AL 10.1% E LASCIA INDIETRO MARIO GIORDANO CON “FUORI DAL CORO” AL 7.2% - GIORGIA MELONI NON FA CRESCERE I “CINQUE MINUTI” DI BRUNO VESPA (21.5%) - AMADEUS (18%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.3%) - DAMILANO (6.6%), GRUBER (7.5%), PORRO (5.4%) - NEL POMERIGGIO MATANO CON IL 18.1% ABBATTE LA MERLINO 14.5%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 13 settembre 2023 vedono, in prima serata, la vittoria della nuova fiction di Canale5, Maria Corleone, con i suoi 2.753.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai1 l'omaggio a Lucio Battisti, Lucio per amico - Ricordando Battisti si ferma invece a 2.263.000 con il 13.8%.

Riparte alla grande Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto? su Rai3 (che assieme a Sigfrido Ranucci con Report sta tenendo in piedi la disastrata rete...), totalizzando 1.541.000 appassionati con il 10.1%, terzo programma più visto in prima serata, battendo Mario Giordano che, con il suo Fuori dal coro su Rete4, segna 917.000 affezionati con il 7.2%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Maria Corleone (Canale5) - 2.753.000

2) Lucio per amico - Ricordando Battisti (Rai1) - 2.263.000

3) Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.541.000

4) Fuori dal coro (Rete4) - 917.000

5) Interstellar (Italia1) - 796.000

6) Il respiro della libertà (Rai2) - 700.000

7) The Eagle (La7) - 576.000

8) Matrimonio a prima vista (Real Time) - 435.000

9) Name that tune (Tv8) - 335.000

10) I pinguini di mister Popper (Nove) - 238.000

In access prime time, l'ospitata di Giorgia Meloni non fa crescere Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1, che totalizza il solito 21.5%, mentre a seguire Amadeus con Affari tuoi raccoglie il 18%, e Paperissima Sprint Estate su Canale5 il 14.3%. Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 segna il 6.6%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su la7 il 7.5%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.8% e il 5.4% e Tg2 Post Estate il 3.9%.

In seconda serata, Porta a Porta su Rai1 con ospite sempre Giorgia Meloni (due volte nella stessa serata dallo stesso Vespa...) racimola 714.000 spettatori con il 10.9%, mentre al mattino sempre su Rai1 crescono Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini alla guida di Uno Mattina (20.6%).

myrta merlino a pomeriggio cinque 2

Sempre al mattino, non decolla Agorà condotto da Roberto Inciocchi su Rai3, fermo al 3.5% e al 3.3%, e a seguire cala anche Re-Start con Annalisa Bruchi, segnando il 3.6%. Non sono tanto le percentuali a preoccupare, quanto il numero di spettatori dei due programmi: 162.000, 139.000, 140.000. Numeri pari a quelli di La7, se non inferiori. Ieri Omnibus, nel dibattito, ha infatti totalizzato 167.000 spettatori con il 3.9%, superando di fatto la concorrenza di Agorà, in passato (ai tempi di Serena Bortone e Luisella Costamagna al timone) leader incontrastato di fascia. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata :

Prima Serata

Rai1: Lucio per amico - Ricordando Battisti 2.263.000 (13.8%). Canale5: Maria Corleone 2.753.000 (16.5%). Rai2: Il Respiro della Libertà 700.000 (4.6%). Italia1: Interstellar 796.000 (5.9%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.541.000 (10.1%), presentazione 1.348.000 (7.1%). Rete4: Fuori dal Coro 917.000 (7.2%). La7: The Eagle 576.000 (3.4%). Tv8: Name That Tune 335.000 (2.3%). Nove: I pinguini di Mister Popper 238.000 (1.4%). Real Time: Matrimonio a Prima Vista 435.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.878.000 (21.5%), Affari Tuoi 3.404.000 (18%). Canale5: Paperissima Sprint 2.710.000 (14.3%). Rai2: Tg2 Post Estate 743.000 (3.9%). Italia1: NCIS 1.360.000 (7.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.203.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.712.000 (9%). Rete4: Stasera Italia 888.000 (4.8%) nella prima parte, 1.016.000 (5.4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.416.000 (7.5%). Tv8: 100% Italia 447.000 (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 539.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.581.000 (23.1%), Reazione a Catena 3.834.000 (26.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.206.000 (12.2%), Caduta Libera 2.206.000 (16.4%). Rai2: Castle 565.000 (3.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 446.000 (3.8%), CSI Miami 736.000 (4.6%). Rai3: Tgr 2.205.000 (14.6%), Blob 928.000 (5.5%), Viaggio in Italia857.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 559.000 (3.2%). La7: Padre Brown 114.000 (1.3%) nel primo episodio, 187.000 (1.4%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 305.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash 480.000 (3.1%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 714.000 (10.9%). Canale5: Tg5 Notte 688.000 (7.8%), La Dea Fortuna 234.000 (6.2%). Rai2: Pour Parler 167.000 (2.9%), Confessioni 103.000 (2.8%). Rai3: Tg3 Linea Notte 407.000 (7.3%). Italia1: Contact 113.000 (3.6%). Rete4: La Vendetta di Luna 175.000 (6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 446.000 (12.5%), Tg1 Ore 7.00 411.000 (12.7%), Tg1 Ore 8.00 952.000 (20.8%), Uno Mattina 853.000 (20.6%), Storie Italiane (prima parte) 726.000 (18.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 561.000 (18.8%), Tg5 Mattina 956.000 (21%), Morning News 699.000 (16.8%) nella prima parte, 632.000 (16.3%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Social Club 206.000 (5.1%). Italia1: Chicago Med 91.000 (2.2%) nel primo episodio, 135.000 (3.5%) nel secondo, CSI: NY 143.000 (3.6%). Rai3: Rassegna Stampa Mondo 218.000 (5%), Agorà (presentazione) 162.000 (3.5%), Agorà 139.000 (3.3%), Re-Start 140.000 (3.6%). Rete4: Miami Vice 64.000 (1.7%). La7: Omnibus (News) 138.000 (3.6%), Omnibus (Dibattito) 167.000 (3.9%), Coffee Break 134.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 754.000 (16.9%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.604.000 (17.5%). Canale5: Forum 1.196.000 (18.6%). Rai2: La Nave dei Sogni 366.000 (5.5%). Italia1: CSI: NY 168.000 (2.9%), Grande Fratello (striscia) 558.000 (5%), Sport Mediaset 737.000 (5.9%), Sport Mediaset Extra 534.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 191.000 (4.9%), Elisir 254.000 (5.6%), Tg3 Ore 12.00 720.000 (10.2%), Quante Storie 647.000 (7.1%), Passato e Presente 407.000 (3.3%). Rete4: Hazzard 89.000 (2%), Il Segreto 144.000 (1.6%), La Signora in Giallo 561.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 176.000 (3.8%), L'Aria che Tira (Oggi) 317.000 (3.4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.307.000 (19%), La Volta Buona (presentazione) 1.363.000 (11.8%), La Volta Buona 1.275.000 (13.2%), Il Paradiso delle Signore 1.428.000 (17.2%), Tg1 1.246.000 (16.2%), La Vita in Diretta (presentazione) 1.345.000 (17.8%), 1.548.000 (18.7%). Canale5: Beautiful 2.527.000 (20.5%), Terra Amara 2.769.000 (24.1%), Uomini e Donne 2.596.000 (26.9%), Finale 2.244.000 – 25.3%), Grande Fratello (daytime) 2.023.000 (23.6%), La Promessa 1.804.000 (22.5%). Pomeriggio Cinque 1.216.000 (16%) nella prima parte, 1.147.000 (14.2%) nella seconda, Pomeriggio Cinque Saluti 1.090.000 (12.2%). Rai2: Ore 14 Light 621.000 (5.5%), Coppa Davis di Tennis 364.000 (3.9%).

Italia1: I Simpson 556.000 (4.7%) nel primo episodio, 521.000 (4.7%) nel secondo, 404.000 (4%) nel terzo, NCIS New Orleans 251.000 (2.8%) nel primo episodio, 255.000 (3.2%) nel secondo, Cold Case 268.000 (3.5%). Rai3: Tgr 1.956.000 (16.1%), Rai Parlamento Question Time 335.000 (3.6%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 295.000 (3.7%), Geo 790.000 (9.6%), Aspettando Geo 513.000 (6.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 739.000 (6.8%), Tg4 - Diario del Giorno 400.000 (4.6%). La7: Tagadà (presentazione) 279.000 (2.5%), Tagadà 263.000 (2.9%), Tagadà Focus 232.000 (2.9%). Tv8: Il Galà dell’Amore 154.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.147.000 (25.3%)

20.00 - 4.240.000 (24.4%)

TG2

13.00 - 1.454.000 (12.6%)

20.30 - 1.164.000 (6.3%)

TG3

14.25 - 1.275.000 (11.4%)

19.00 - 1.566.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 252.000 (3.8%)

18.55 - 511.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.803.000 (24%)

20.00 - 3.536.000 (20.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.128.000 (12.2%)

18.30 - 498.000 (5.3%)

TGLA7

13.30 - 582.000 (4.7%)

20.00 - 1.116.000 (6.3%)

