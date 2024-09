PIPPITEL! – SU CANALE5 IL RITORNO DELLA SERIE TURCA “LA ROSA DELLA VENDETTA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.1% DI SHARE E 1.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE” RACIMOLA IL 9.6% DI SHARE CON 1.2 MILIONI DI TELEMORENTI – SU ITALIA1 L’ULTIMA PUNTATA DI “TILT – TIENI IL TEMPO” AL 5.5% - SU RAI3 LA NUOVA STAGIONE DI “PRESADIRETTA” AL 5.8%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 6.3% - “TECHETECHETÈ” (15.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.6%), SCAMPINI (4.1%), APRILE-TELESE (5.1%)

Nella serata di ieri, domenica 1 settembre 2024, su Rai1 L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale5 il ritorno de La Rosa della Vendetta ha conquistato 1.918.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, in onda dalle 21:04 alle 21:55, intrattengono 856.000 spettatori (5.6%) con l’Atletica.

A seguire SportAbilia arriva a 570.000 spettatori (4%). Su Italia1 l’ultima puntata di Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 616.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 la nuova stagione di Presadiretta parte da 838.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 721.000 spettatori (6.3%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge 509.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 la differita del GP Aragon di MotoGP ottiene 692.000 spettatori con il 4.6%. Sul Nove Little Big Italy raduna 447.000 spettatori (3.2%).

Sul 20 The Losers fa sintonizzare 290.000 spettatori (2%). Su RaiMovie After 4 è scelto da 147.000 spettatori (1%). Su RaiPremium La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Arizona sigla 191.000 spettatori (1.3%). Su RealTime Il Matrimonio di Simona e Giovanni interessa 356.000 spettatori con il 2.4%. Su TopCrime La Signora in Giallo segna 354.000 spettatori (2.4%).

Su Rai1 l’ultimo appuntamento con Techetechetè arriva a 2.396.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.575.000 spettatori pari al 16.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 995.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 596.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 634.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 784.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Grid arriva a 410.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 463.000 spettatori (3%). Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 344.000 spettatori (2.3%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.947.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.786.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.259.000 spettatori (12.2%), mentre The Wall ha convinto 1.894.000 spettatori (15.6%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 totalizzano 554.000 spettatori con il 4.7% nel Nuoto, 599.000 con il 4.6% nell’Atletica, 659.000 con il 4.7% nel Nuoto, 708.000 con il 4.9% nell’Atletica, 771.000 con il 5.1% nel Tennis Tavolo. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 411.000 spettatori (3.7%) e, dopo Camera Cafè (317.000 – 2.6%), FBI: Most Wanted raccoglie 420.000 spettatori (3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.968.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 653.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 450.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 il GP Aragon di Moto3 conquista 437.000 spettatori (4.2%) e di Moto2 404.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 277.000 spettatori con il 2.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 349.000 spettatori e il 2.7%.

Su Rai1 il meglio di Check Up interessa 343.000 spettatori con il 12%, il TG1 delle 8 arriva a 799.000 spettatori con il 20%. Dopo TG1 Medicina (901.000 – 21.2%), Unomattina Weekly intrattiene 868.000 spettatori con il 18.5%, mentre Vista Mare è visto da 828.000 spettatori con il 16.1%. A seguire A Sua Immagine raduna 1.036.000 spettatori con il 16.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 342.000 spettatori con il 16.5% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 988.000 spettatori con il 23.5%.

A seguire Ciak Junior raccoglie 553.000 spettatori con l’11.3% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo arriva a 436.000 spettatori con il 9%, mentre la Santa Messa raduna 730.000 spettatori con il 13.7%. Su Rai2 O Anche No – Stravinco per la Vita dà il buongiorno a 107.000 spettatori (2.3%). A seguire le Paralimpiadi 2024, dalle 9 alle 12:54, sono seguite da 365.000 spettatori (6.3%). Nel dettaglio: Perle di Sport 223.000 (4.5%), Tiro con l’Arco 288.000 (6.1%), Nuoto 394.000 (7.9%), Tiro con l’Arco 436.000 (8.4%), Nuoto 454.000 (8.2%) fino alle 11:15. Su Italia1 The Goldbergs è seguito da 54.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 122.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre The Middle sigla 120.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 111.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio e 109.000 spettatori (2.1%) nel terzo episodio.

A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 157.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 216.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 163.000 spettatori (3.9%) e Sulla Via di Damasco 146.000 spettatori (3.1%), mentre Totòtarzan totalizza 123.000 spettatori (2.5%) e Geo è seguito da 145.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 107.000 spettatori (2.2%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è seguito da 148.000 spettatori (3%), mentre Dalla Parte degli Animali Estate interessa 134.000 spettatori (2.5%) nella presentazione e 196.000 spettatori (3.6%) nella prima parte.

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori (4.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (179.000 – 5.9%), 171.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire, dopo Camera con Vista (120.000 – 2.4%), In Onda sigla 91.000 spettatori (1.7%).

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.292.000 spettatori (20.6%) e l’Angelus 1.634.000 spettatori (19.7%). A seguire Linea Verde Estate arriva a 2.491.000 spettatori (21.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 691.000 spettatori con l’11.9% nella prima parte e 1.003.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte, mentre Melaverde conquista 1.733.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 radunano 485.000 spettatori (8%) con il Ciclismo su Pista, 548.000 (8.3%) con il Canottaggio, 665.000 (7.9%) con il Tiro con l’Arco, 906.000 (8.6%) con il Canottaggio, 1.013.000 (9.4%) con il Ciclismo su Pista.

Su Italia1 il terzo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 228.000 spettatori (3.5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 922.000 spettatori (7.3%) e 631.000 spettatori (5%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 O Anche No Estate ottiene 191.000 spettatori (2.9%) e il TG3 delle 12 informa 486.000 spettatori (5.8%). A seguire Quante Storie conquista 287.000 spettatori (2.8%), mentre Play Books è seguito da 148.000 spettatori (1.2%) e Touch – Impronta Digitale 251.000 spettatori (2%). Su Rete4, dopo la seconda parte di Dalla Parte degli Animale Estate (148.000 – 2.4%) e il TG, Area paradiso raduna 250.000 spettatori pari al 2.1%. Su La7 Miss Marple interessa 76.000 spettatori con l’1.1% e Padre Brown 109.000 spettatori con l’1%.

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha collezionato 1.147.000 spettatori con il 9.7%. A seguire Un’Estate Italiana realizza un ascolto di 919.000 spettatori con l’8.1% e Techeteche Top Ten è scelto da 1.217.000 spettatori con il 12.4%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (1.879.000 – 14.8%), Beautiful raggiunge 1.859.000 spettatori pari al 15.4%, My Home My Destiny incolla davanti al video 1.573.000 spettatori pari al 13.6% e La Promessa segna 1.479.000 spettatori pari al 13.3%. A seguire Rosamunde Pilcher – Terapia d’amore intrattiene 1.071.000 spettatori pari all’11.2%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:31 alle 17:13, totalizzano 497.000 spettatori pari al 4.4%. Nel dettaglio: Tiro con l’Arco 947.000 (7.4%), TG Paralimpico 862.000 (6.8%), Pallavolo femminile 616.000 (5.2%), Tiro a Segno 462.000 (3.9%), Ciclismo su Pista 451.000 (4%), Atletica 552.000 (5.2%).

A seguire Venezia – Regata Storia, dalle 17:15 alle 19:10, conquista 505.000 spettatori (5.2%). Su Italia1, dopo E-Planet (343.000 – 2.8%), Big Bang Theory ha raccolto 246.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 211.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio. A seguire, dopo America’s Cup 2024 – Round Robin (229.000 – 2%), Magnum P.I. è visto da 228.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 304.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio, mentre Due Uomini e 1/2 sigla 178.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.103.000 spettatori (16.8%), mentre NewsRoom raduna 506.000 spettatori (4.4%) e Hudson e Rex coinvolge 328.000 spettatori (3.1%).

A seguire Kilimangiaro conquista 541.000 spettatori (5.8%) e il Palio di Asti è seguito da 482.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Perdiamoci di vista ha convinto 251.000 spettatori con il 2.3%, mentre L’uomo della valle è scelto da 351.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 244.000 spettatori pari al 2.1%, mentre La7 Doc – I Tesori della Corona arriva a 162.000 spettatori pari all’1.7% e La patata bollente sigla 169.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 il GP Italia di Formula 1. dalle 14:57 alle 16:21, totalizza 2.342.000 spettatori (20.5%); pre e post gara fino alle 17:56 radunano un netto di 1.094.000 spettatori (10%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (198.000 – 1.6%), Colpevole d’innocenza interessa 228.000 spettatori (2%) e Via dall’incubo 317.000 spettatori (3.3%).

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 476.000 spettatori (7%). Su Canale5 Pressing è visto da 447.000 spettatori con il 7.6% (Saluti di 8 minuti a 267.000 e il 9%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione chiamata La Domenica Sportiva al 90esimo (890.000 – 7.2%), La Domenica Sportiva raccoglie 608.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 Classe Z segna 166.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3, dopo il TG3 (.000 – %), Stelle Paralimpiche interessa .000 spettatori (%). Su Rete4 Appaloosa è la scelta di 183.000 spettatori (5.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 Donnie Darko è visto da 97.000 spettatori (2%). Su Tv8, dopo Zona Rossa (401.000 – 2.9%), la differita del GP Italia di Formula 1 sigla 235.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 234.000 spettatori pari al 3.1%.

