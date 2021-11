PIPPITEL! – CHE TONFO PER FRANCO DI MARE! HA CANCELLATO IL PROGRAMMA DELLA MANNOIA PER FAR SPAZIO AL SUO "FRONTIERE" CHE PERÒ HA FATTO FLOP RACIMOLANDO UN MISERO 1.9% - “UN PROFESSORE” RIMONTA E BATTE “ZELIG” IN PRIMA SERATA ACCHIAPPANDO IL 22% DI SHARE E OLTRE 4.6 MILIONI DI SPETTATORI: LA COMBRICCOLA DI COMICI TIENE BOTTA CON IL 21.5% - SU RAI2 “QUELLI CHE…” AL 2% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.2%, SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 5.8% - AMADEUS (21.7%), “STRISCIA” (17.3%), PALOMBA (4.3%), GRUBER (7.7%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

un professore

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 25 novembre 2021 vedono, in prima serata, la vittoria della fiction Un professore con Alessandro Gassmann su Rai1 che totalizza 4.625.000 spettatori con il 22.0% di share. se la cava bene anche Zelig, con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio su Canale5, che segna il 21.5% con 3.872.000 individui all'ascolto.

Note dolentissime invece per Rai3, con lo Speciale Frontiere - Gli uomini non cambiano dedicato alla Giornata Internazionale Contro La Violenza Sulle Donne. Il programma di Franco Di Mare si ferma all'1.9% con soli 368.000 spettatori. Come aveva segnalato Dagospia, per andare in onda con il suo speciale, Di Mare aveva cancellato la già registrata puntata de La Versione di Fiorella con Fiorella Mannoia, che da sempre si occupa di tali tematiche, e senza neanche invitare la cantante-conduttrice.

franco di mare

Una scelta - quella di cancellare una donna nella giornata dedicata alle donne - che, a conti fatti, non ha giovato alla rete, anzi. Rai3 è stata perfino battuta dal Nove con gli omaggi Freddie Mercury Magic, che ha totalizzato il 2.3% con 356.000 individui all'ascolto, e Freddie Mercury The Great e i suoi 591.000 spettatori con il 3.3%.

il flop di frontiere al posto del programma della mannoia

Altro dato alquanto preoccupante, il risultato Auditel di Quelli che, con Luca e Paolo e Mia Ceran, il programma con ben otto personaggi della scuderia di Beppe Caschetto e come tale finito nel mirino del Consigliere di Amministrazione in quota Dipendenti Riccardo Laganà. Quelli che è passato dagli insuccessi del lunedì all'autentico baratro del giovedì sera. Ieri ha infatti raccolto solo il 2.0% di share con 412.000 spettatori. Difficile che a questo punto arrivi a questo punto a mangiare il panettone... e forse anche all'Immacolata.

FIORELLA mannoia

Quanto alla disfida dei talk di approfondimento, la spunta Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7, siglando - con un lungo spazio dedicato all'aggressione dei no vax a Selvaggia Lucarelli - il 5.8% con 977.000 spettatori contro il 5.2% con 881.000 di Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio su Rete4.

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 25 novembre 2021, su Rai1 Un Professore ha conquistato 4.625.000 spettatori pari al 22% di share (primo episodio a 4.920.000 e il 20.9%, secondo episodio a 4.401.000 e il 23.1%). Su Canale5 Zelig ha incollato davanti al video 3.872.000 spettatori con uno share del 21.5%. Su Rai2 Quelli che… ha intrattenuto 412.000 spettatori (2%). Su Italia1 The Great Wall ha raccolto 1.232.000 spettatori (5.4%).

un professore 6

Su Rai3 Speciale Frontiere è visto da 368.000 spettatori pari all’1.9% (presentazione a 474.000 e il 2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 881.000 spettatori (5.2%). Su La7 Piazzapulita registra 977.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco segna 236.000 spettatori (1%). Sul Nove la puntata finale de Freddie Mercury – The Tribute è seguito da 544.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rai4 Alone è scelto da 322.000 spettatori (1.4%). Su Iris Die Hard – Duri a morire incolla 429.000 spettatori (2.1%). Su SkyUno il Live Show di X Factor arriva a 399.000 spettatori (2%).

Access Prime Time

zelig 8

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.259.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.182.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 683.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.347.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.244.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole da 1.662.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.023.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 918.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.866.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 l’Europa League interessa 347.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 456.000 spettatori (1.9%). Su La5 la replica di Uomini e Donne segna 404.000 spettatori con l’1.7% (Finale a 429.000 e l’1.8%).

Preserale

un professore 5

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.469.000 spettatori pari al 20.3%, mentre L’Eredità è visto da 4.764.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.443.000 spettatori (14.9%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.476.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 All’inizio era Diego… poi è diventato Maradona raccoglie 342.000 spettatori (1.9%) e N.C.I.S. Los Angeles 744.000 spettatori (3.4%).

quelli che

Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 701.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.001.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 1.180.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 914.000 spettatori (4.1%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 215.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 253.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 la partite di Europa League ha conquistato 454.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 202.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

un professore 4

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 658.000 spettatori (13%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 1.045.000 spettatori (17.7%) dalle 8:32 alle 9:50; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.156.000 spettatori (19.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Rai Parlamento – Il Grido delle Donne dalle 9:57 alle 11:08 è seguito da 748.000 spettatori (13.1%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 642.000 spettatori con il 17.8% e Tg5 Mattina 1.317.000 spettatori con il 21.7%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 1.143.000 spettatori con il 19.9% nella prima parte e 1.101.000 spettatori con il 20.4% nella seconda parte (I Saluti di 4 minuti a 1.115.000 e il 19.2%).

zelig 7

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 236.000 spettatori (4.2%), mentre Tg2 Italia è visto da 172.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 102.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 109.000 spettatori (2%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 177.000 spettatori (3%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 567.000 spettatori e il 12.7%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 754.000 spettatori e il 13.4%. A seguire Agorà convince 465.000 spettatori pari al 7.9% e Agorà Extra 334.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 158.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 190.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break di 235.000 spettatori (4.3%).

Daytime Mezzogiorno

un professore 3

Su Rai1 Storie Italiane dalle 11:08 alle 11:56 raccoglie 819.000 spettatori (11.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.950.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Forum totalizza 1.625.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 679.000 spettatori (8.8%) nella prima parte e 1.015.000 spettatori (8.9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 191.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 719.000 spettatori (5.3%) e Sport Mediaset a 865.000 spettatori (5.8%).

corrado formigli 1

Su Rai3 Elisir interessa 519.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione a 396.000 e il 6.6%), il Tg3 delle 12 informa 1.069.000 spettatori (10.9%), Quante Storie conquista 769.000 spettatori (5.8%) e Le Storie di Passato e Presente arriva a 687.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 161.000 spettatori (2.3%) e, dopo il tg, Il Segreto 182.000 spettatori (1.5%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 649.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 392.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 463.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 123.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 127.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

ALESSANDRO GASSMANN SUL SET DI UN PROFESSORE

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.855.000 spettatori (14.2%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.958.000 spettatori (17.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.587.000 e il 14.3%, Tg1 Economia a 1.681.000 e il 14.9%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.159.000 spettatori con il 17.8% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:35 e 2.541.000 spettatori con il 18.5% dalle 17:35 alle 18:40. Su Canale5 Beautiful conquista 2.590.000 spettatori (17.4%) e Una Vita 2.378.000 spettatori (16.8%), mentre Uomini e Donne sigla 2.724.000 spettatori pari al 22.2% (Finale a 2.136.000 e il 19.3%), Amici 1.996.000 spettatori (17.8%), Grande Fratello Vip 1.843.000 spettatori (16.5%) e Love Is In The Air 1.631.000 spettatori (13.6%).

zelig 6

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.579.000 spettatori pari al 12.6% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:48 e 1.779.000 spettatori pari al 12.8% dalle 17:52 alle 18:30 (I Saluti di 7 minuti a 1.667.000 e l’11%). Su Rai2 Ore 14 conquista 532.000 spettatori con il 3.9%, mentre Detto Fatto incolla 457.000 spettatori con il 4%. A seguire Women for Women segna 285.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 640.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio, 657.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 603.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio.

un professore 1

A seguire Young Sheldon ha conquistato 436.000 spettatori (3.7%), Big Bang Theory 330.000 spettatori (3%), Modern Family 265.000 spettatori (2.3%) e Due uomini e mezzo 348.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.907.000 spettatori (20%); Aspettando… Geo dalle 16:04 alle 17:09 arriva a 980.000 spettatori (8.7%) e Geo dalle 17:09 alle 18:53 a 1.811.000 spettatori (13.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 715.000 spettatori con il 5.3%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 412.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Tagadà è visto da 323.000 spettatori (2.7%) e Tagadoc da 254.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 Una tradizione di famiglia raccoglie 272.000 spettatori pari al 2.1% e Natale in vendita 250.000 spettatori (2.2%). A seguire X Factor Daily è visto da 101.000 spettatori (0.8%).

zelig 5

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 1.014.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale5 X-Style totalizza una media di 773.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 Anni 20 Notte raccoglie 105.000 spettatori (1.5%). Su Italia1 300 è visto da 339.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 270.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Slow Tour Padano è la scelta di 151.000 spettatori (3.9%). Su La7 TgLa7 informa 210.000 spettatori (4.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.558.000 (23.9%)

Ore 20.00 5.216.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 1.838.000 (13.2%)

zelig 4

Ore 20.30 1.326.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.848.000 (13.3%)

Ore 19.00 2.429.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 2.899.000 (20.6%)

Ore 20.00 4.335.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.292.000 (10.9%)

Ore 18.30 702.000 (4.5%)

TG4

Ore 12.00 281.000 (2.9%)

Ore 18.55 644.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 587.000 (4%)

zelig 3

Ore 20.00 1.178.000 (5.2%)