CHE NE SARÀ DI FORZA ITALIA? FINO AL CONGRESSO, CHE SI CELEBRERÀ AD APRILE, NON SI MUOVERÀ FOGLIA: MARINA E PIER SILVIO BERLUSCONI VOGLIONO TENERE SULLA GRATICOLA TAJANI, SEMPRE PIÙ OSTAGGIO DELLA MELONI – RENZI E SALVINI SI MUOVONO NELL'OMBRA, FLIRTANDO CON LICIA RONZULLI, PER PAPPARSI FORZA ITALIA, CON DENIS VERDINI GRAN BURATTINAIO – L’INSOFFERENZA DEI FIGLI DEL CAV PER IL BLA BLA DA POMPIERE DI GIANNI LETTA E LA TENSIONE (NON RIENTRATA) TRA MARINA BERLUSCONI E LA DUCETTA SULLA GIUSTIZIA