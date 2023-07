PIPPITEL – FABRIZIO BENTIVOGLIO NEI PANNI DI RAUL GARDINI NON ECCITA I TELE-MORENTI: RAI1 RACCOGLIE UN MAGRISSIMO 11,6% DI SHARE – LO SCONOSCIUTO FILM DI CANALE 5, “BOLD PILOT”, CHIUDE AL 12% - DELOGU E NEK (11%) – LA REPLICA DI “VACANZE AI CARAIBI” SU RETE 4 (3,8%) – BOOM DI “TECHETECHETÈ” (20,1%) – TELESE E APRILE (5,6%) – CONTROCORRENTE SENZA VERONICA GENTILI (3,9-4,2%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 23 luglio 2023 vedono in prima serata su Rai1, nel trentesimo anniversario della morte di Raul Gardini, la docu-fiction con Fabrizio Bentivoglio nei panni dell'imprenditore ravennate raccogliere un magro 11.6% di share con 1.484.000 spettatori, battuta in percentuale dallo sconosciutissimo film di Canale5 Bold Pilot - Leggenda di un campione. Tratta dalla storia vera del fantino Halis Karatas, la pellicola ha totalizzato il 12.0% con 1.428.000 individui all'ascolto.

Le canzoni di Tim Summer Hits con Andrea Delogu e Nek su Rai2 hanno divertito invece 1.275.000 appassionati con l'11.0% di share, mentre su Rete4 il film Vacanze ai Caraibi con Christian De Sica ha radunato 461.000 affezionati con il 3.8%. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata:

1 Raul Gardini (Rai1) - 1.484.000

2 Bold Pilot - Leggenda di un campione (Canale5) - 1.428.000

3 Tim Summer Hits (Rai2) - 1.275.000

4 FBI Most Wanted (Italia1) - 928.000

5 Le ragazze 2020 (Rai3) - 588.000

6 Vacanze ai Caraibi (Canale5) - 461.000

7 Italia's Got Talent - Il meglio (Tv8) - 347.000

8 Little Big Italy (Nove) - 241.000

9 Yellowstone (La7) - 165.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 segna il 20.1% mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 raccoglie il 16.1%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese conquista il 5.6%, mentre Controcorrente condotto da Sabrina Scampini su Rete4 si assesta al 3.9% e al 4.2%.

Da segnalare, su Rai3 in fascia pomeridiana, la replica di Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini che totalizza il 7% nella presentazione e il 4.7% nel programma vero e proprio. Il Gran Premio di Ungheria di Formula1, dal canto suo, totalizza il 13.7% con 1.431.000 spettatori su Tv8, e 930.000 sui canali SkySport. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Raul Gardini 1.484.000 (11.6%).

Canale5: Bold Pilot – La leggenda di un campione 1.428.000 (12%).

Rai2: Tim Summer Hits 1.275.000 (11%), presentazione 764.000 (5.6%).

Italia1: FBI: Most Wanted 928.000 (7.1%).

Rai3: Le ragazze 588.000 (4.9%), presentazione 676.000 (4.9%).

Rete4: Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale 461.000 (3.8%).

La7: Yellowstone 165.000 (1.7%).

Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of 347.000 (2.9%).

Nove: Little Big Italy 296.000 (2.3%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.675.000 (20.1%).

Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.145.000 (16.1%).

Italia1: N.C.I.S. 969.000 (7.4%).

Rai3: Sapiens – Un solo pianeta 508.000 (3.8%).

Rete4: Controcorrente Estate 503.000 (3.9%) nella prima parte, 572.000 (4.2%) nella seconda.

La7: In Onda Estate 740.000 (5.6%).

Tv8: 4 Ristoranti 400.000 (3%).

Nove: Little Big Italy 230.000 (1.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.010.000 (20%), Reazione a Catena 2.785.000 (25.2%).

Canale5: Caduta Libera! Inizia la Sfida 1.148.000 (11.9%), Caduta Libera! 1.624.000 (15%).

Rai2: N.C.I.S. New Orleans 368.000 (3%).

Italia1: Studio Aperto Mag 382.000 (3.7%), C.S.I. Miami 446.000 (3.8%).

Rai3: Tg Regione1.598.000 (14%), Blob 589.000 (4.7%).

Rete4: Tempesta d’Amore 542.000 (4.4%).

La7: La7 Doc 115.000 (1.1%).

Tv8: 4 Ristoranti 276.000 (2.4%).

Nove: Una notte al museo 2 93.000 (0.9%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 541.000 (7.5%).

Canale5: Tg5 Notte 385.000 (5.9%).

Rai2: La Domenica Sportiva Estate 327.000 (6.4%).

Italia1: Law & Order: Special Victims Unit 455.000 (5.1%) nel primo episodio, 394.000 (7.2%) nel secondo.

Rai3: Sophia! 218.000 (4.5%).

Rete4: E’ nata una star? 221.000 (4.2%).

La7: TgLa7 Notte 65.000 (1.8%).

Tv8: Il club dei divorziati 113.000 (2.3%).

Nove: Naked Attraction Italia 81.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Linea Blu 358.000 (12.3%), Tg1 Ore 8.00 724.000 (19.2%), Weekly 804.000 (18.5%), A Sua Immagine 1.425.000 (22.4%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 382.000 (18.3%), Tg5 Mattina 902.000 (22.8%), Gerusalemme misteriosa 560.000 (12.1%), Santa Messa 554.000 (10.4%).

Rai2: Margherita. La voce delle stelle 87.000 (2.3%), Tg2 Dossier 126.000 (2.9%), Radio2 Happy Family 181.000 (3.5%).

Italia1: Friends 63.000 (1.5%) nel primo episodio, 110.000 (2.4%) nel secondo, 134.000 (2.8%) nel terzo, Will & Grace 178.000 (3.4%) nel primo episodio, 123.000 (2.2%) nel secondo.

Rai3: Protestantesimo 83.000 (2.1%), Sulla via di Damasco 78.000 (1.8%), Piedone lo sbirro 183.000 (3.6%).

Rete4: Professione vacanze 59.000 (1.5%), Casa Vianello 82.000 (1.6%) nel primo episodio, 101.000 (1.8%) nel secondo.

La7: Omnibus 156.000 (4.2%), Camera con vista 92.000 (1.9%), Il marito 122.000 (2.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.286.000 (23.3%), Angelus 1.827.000 (23.6%), Linea Verde Estate 2.386.000 (22.4%).

Canale5: Le Storie di Melaverde 491.000 (8.3%) nella prima parte, 839.000 (13.1%) nella seconda, Melaverde 1.603.000 (18.3%).

Rai2: Tg Sport 185.000 (3.1%), I mestieri di Mirko 218.000 (3.3%), Un Ciclone in Convento 226.000 (2.5%).

Italia1: Mom 134.000 (2.2%) nel primo episodio, 178.000 (2.8%) nel secondo, 219.000 (2.8%) nel terzo, Sport Mediaset 665.000 (5.6%).

Rai3: O Anche No Estate127.000 (2%), Tg3 Ore 12.00 387.000 (4.9%), Quante Storie 298.000 (3.1%), Il Posto Giusto 194.000 (1.6%).

Rete4: I Delitti del Cuoco 183.000 (3%), Anni '60 218.000 (1.9%).

La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 150.000 (1.5%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (Il meglio di) 1.201.000 (10.9%), Top 10 1.351.000 (14.5%).

Canale5: L’Arca di Noè 2.313.000 (19.4%), Beautiful 2.254.000 (19.3%), Terra Amara 2.321.000 (20.6%), Un Altro Domani 1.243.000 (12.3%), Con l'aiuto del cielo – Elli e Clement 875.000 (9.5%).

Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 775.000 (6.6%), Atletica Leggera 771.000 (7.8%), Tour de France 865.000 (9%), Tour Diretta 824.000 (8.9%), 707.000(7.8%), Tour all’Arrivo 929.000 (9.2%), Toureplay 514.000 (4.5%).

Italia1: E-Planet 339.000 (2.8%), Before We Go 319.000 (2.9%), Una pazza giornata a New York 296.000 (3.2%).

Rai3: Tg Regione1.789.000 (15%), Indovina Chi Viene a Cena 515.000 (4.7%), presentazione 798.000 (7.0%), Homicide Hills – Un Commissario in Campagna 253.000 (2.6%), Kilimangiaro Collection 520.000 (5.6%).

Rete4: Le più grandi meraviglie del mondo 165.000 (1.4%), Lucky Luke (Daysy Town) 255.000 (2.5%), I fuorilegge della valle solitaria 348.000 (3.8%).

La7: Ginnastica Ritmica - Coppa del Mondo 271.000 (2.7%).

Tv8 Formula1 Gran Premio di Ungheria (Diretta) 1.431.000 (13.7%), su SkySport 930.000.

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 3.310.000 (27.7%)?20.00 - 3.140.000 (25.3%)

TG2?13.00 - 1.266.000 (10.9%)?20.30 - 1.023.000 (7.9%)

TG3?14.15 - 1.280.000 (11.1%)?19.00 - 1.116.000 (10.7%)

TG4?11.55 - 303.000 (3.9%)?18.55 - 367.000 (3.5%)

TG5?13.00 - 2.625.000 (22.4%)?20.00 - 2.520.000 (20.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 963.000 (10%)?18.30 - 411.000 (4.4%)

TGLA7?13.30 - 484.000 (4%)?20.00 - 652.000 (5.2%)

