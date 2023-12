PIPPITEL! – “BALLANDO CON LE STELLE” CONDOTTO DA MILLY CARLUCCI SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.9% DI SHARE, DAVANTI AGLI SVIPPATI DEL “GRANDE FRATELLO” BY SIGNORINI SU CANALE5 (17.8%) – SERENA BORTONE CON “CHE SARÀ” SU RAI3 (3.8%) BATTUTA DA “IN ALTRE PAROLE” DI GRAMELLINI SU LA7 (5.1%) - IN FASCIA POMERIDIANA, SU RAI2 LA SECONDA PUNTATA DEL DATING SHOW DI LORENA BIANCHETTI, "MI PRESENTO AI TUOI", FA L'1.8% DI SHARE…

Marco Zonetti per Dagospia

milly carlucci

Gli ascolti Tv di sabato 16 dicembre 2023, in prima serata, vedono la nona puntata di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai1 fronteggiare il ventisettesimo appuntamento della stagione con il Grande Fratello presentato da Alfonso Signorini su Canale5.

Per quanto riguarda i dati Auditel, la serata è stata ancora una volta conquistata dal talent danzante di Milly, affiancata dai giurati Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni.

Ballando con le Stelle svetta infatti a una media di 3.189.000 spettatori pari al 24.9% di share, mentre il reality di Signorini, spalleggiato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, con l'eliminazione di Sara Ricci e il caso di Massimiliano Varrese minacciato di squalifica per i suoi atteggiamenti contro Beatrice Luzzi, segna 2.290.000 teste pari al 17.8%, in calo rispetto alla scorsa settimana.

grande fratello alfonso signorini

Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta di Mario Tozzi ha siglato invece il 4.1% con 685.000 appassionati, mentre su La7 In altre parole di Massimo Gramellini - fra gli ospiti Patrick Dempsey, protagonista del film Ferrari - ha portato a casa il 5.1% di share con 891.000 teste.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Ballando con le Stelle (Rai1) - 3.189.000

2) Grande Fratello (Canale5) - 2.290.000

5) Il GGG - Il Grande Gigante Gentile (Italia1) - 1.163.000

4) In altre parole (La7) - 891.000

5) FBI (Rai2) - 869.000

6) Johnny Stecchino (Rete4) - 814.000

7) Sapiens - Un solo pianeta (Rai3) - 627.000

8) 4 Hotel (Tv8) - 355.000

9) Freddie Mercury, l' uomo dietro il mito (Nove) - 323.000

Johnny Stecchino banana

In access prime time, su Rai1 Ballando... Tutti in pista raccoglie il 20.9%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 si assesta al 15.3% e al 17.3%. Su Rai3, Serena Bortone con Che Sarà racimola - malgrado un nutrito parterre de roi - solo il 3.8% con una media di 685.000 affezionati, battuta da Gramellini. Stasera Italia Weekend con Augusto Minzolini su Rete4, dal canto suo, raduna il 3.2% con 579.000 spettatori complessivamente nelle sue due parti, e Tg2 Post su Rai2 il 2.9% con 526.000.

mi presento ai tuoi lorena bianchetti

In fascia pomeridiana, su Rai2 la seconda puntata del dating show di Lorena Bianchetti, Mi presento ai tuoi, crolla già a 342.000 individui all'ascolto con l'1.8% di share (ennesimo flop della nuova Rai meloniana e in ottima compagnia con il pomeriggio di Rai2 inchiodato sulla stessa esanime cifra, dalle 14.02 alle 18.01).

La fascia pomeridiana della Seconda Rete viene superata anche dai film natalizi di Tv8, che segnano rispettivamente il 2.2%, il 3.5% e il 4.4%. Su Rai3 la replica di Report di Sigfrido Ranucci conquista invece un eclatante 8.3% superando il milione di spettatori, preceduto da Gocce di Petrolio con Duilio Giammaria e il suo 5.6% con 566.000.

MILLY CARLUCCI BALLANDO CON LE STELLE

Prima Serata

Rai1: Ballando Con Le Stelle 3.189.000 (24.9%). Canale5: Grande Fratello 2.290.000 (17.8%), Grande Fratello Night 936.000 (18.2%), Grande Fratello Live 535.000 (13.5%). Rai2: F.B.I.869.000 (4.8%), F.B.I. International 754.000 (4.5%). Italia1: Il GGG – Il Grande Gigante Gentile1.163.000 (7%). Rai3: Sapiens – Un Solo Pianeta (presentazione) 525.000 (2.9%), Sapiens – Un Solo Pianeta 627.000 (4.1%). Rete4: Johnny Stecchino 814.000 (5.1%). La7: In Altre Parole891.000 (5.1%). Tv8: 4 Hotel 355.000 (2%), 4 Ristoranti 290.000 (2.2%). Nove: Freddie Mercury – L’Uomo Dietro il Mito 323.000 (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Ballando… Tutti in Pista 3.819.000 (20.9%). Canale5: Striscia Tra Poco 2.727.000 (15.3%), Striscia la Notizia 3.167.000 (17.3%). Rai2: Tg2 Post 526.000 (2.9%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.410.000 (7.8%). Rai3: Che Sarà… 685.000 (3.8%). Rete4: Stasera Italia Weekend582.000 (3.3%) nella prima parte, 578.000 (3.2%) nella seconda. Tv8: 4 Ristoranti 499.000 (2.8%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 356.000 (2%).

Preserale

ZIO DI JOHNNY STECCHINO

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.611.000 (18.8%), Reazione a Catena 3.836.000 (24.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.020.000 (15.4%), Caduta Libera 2.613.000 (17.1%). Rai2: Tg Sport Sera 354.000 (2.8%), 9-1-1 362.000 (2.4%) nel primo episodio, 397.000 (2.4%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 501.000 (3.5%), C.S.I. Miami 700.000 (4.2%). Rai3: Tgr 2.176.000 (13.4%), Blob 882.000 (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 546.000 (3.2%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 321.000 (2.6%). Tv8: 4 Hotel 339.000 (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: Metti Una Notte 536.000 (14.7%). Canale5: Tg5 Notte 420.000 (12.8%). Rai2: Tg2 Dossier 373.000 (2.8%). Italia1: Il Piccolo Principe 343.000 (4.2%). Rai3: Tg3 Mondo 411.000 (4.2%), Un Giorno in Pretura 238.000 (3.6%). Rete4: Confessione Reporter 143.000 (1.7%). La7: Gazzetta Sports Awards 2023 200.000 (1.9%), TgLa7 Notte 82.000 (1.1%). Tv8: 4 Ristoranti176.000 (2.1%). Nove: Queen – Nascita di un Mito 252.000 (2%) Freddie Mercury – L’Immortale158.000 (2.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 129.000 (7.6%), Tg1 Ore 7.00 278.000 (12.2%), Tg1 Ore 8.00 847.000 (17.4%), Uno Mattina in Famiglia 1.225.000 (22.8%) nella prima parte, 1.075.000 (21.6%) nella seconda, Telethon 885.000 (14.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 442.000 (17.9%), Tg5 Mattina 1.188.000 (23.1%), X-Style 734.000 (13.6%), Quando il Fiume Incontra il Mare – Parabole di Vita 439.000 (8.6%). Rai2: Il Confronto 40.000 (2%), Radio2 Social Club 49.000 (1.8%), Il Dolce Sapore dell’Amore 160.000 (3.4%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 184.000 (3.5%), DonnAvventura – Un’Esperienza Straordinaria 248.000 (4.9%), Coppa del Mondo di Sci Alpino – Val d’Isere - Discesa Femminile 508.000 (9.8%).

Johnny Stecchino banana

Italia1: Friends 106.000 (1.9%) nel primo episodio, 141.000 (2.6%) nel secondo, Will & Grace 105.000 (2%) nel primo episodio, 100.000 (2%) nel secondo, Big Bang Theory 107.000 (2.2%) nel primo episodio, 86.000 (1.7%) nel secondo. Rai3: Agorà Weekend(presentazione) 163.000 (3.3%), Agorà Weekend 200.000 (3.7%), Telethon 110.000 (2.1%). Rete4: I Cesaroni 61.000 (1.4%) nel primo episodio, 115.000 (2.2%) nel secondo, Testamento di Sangue97.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 117.000 (4%), TgLa7 185.000 (4.5%), Omnibus (Dibattito)183.000 (3.5%), Coffee Break - Sabato 164.000 (3.3%). Tv8: Un Felice Natale 93.000 (1.8%), Un Bianco Natale 127.000 (2.5%).

Mezzogiorno

ALFONSO SIGNORINI GRANDE FRATELLO

Rai1: Linea Verde Life 2.085.000 (18.5%). Canale5: Forum 1.155.000 (15.7%). Rai2: Coppa del Mondo di Sci Alpino – Val Gardena: Discesa Maschile 727.000 (8.8%). Italia1: Big Bang Theory112.000 (2%) nel terzo episodio, 129.000 (2.1%) nel quarto, Cotto e Mangiato – Il Menù 138.000 (1.8%), Sport Mediaset 913.000 (6.7%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 522.000 (6.9%), Telethon 283.000 (2.3%). Rete4: Il Segreto 138.000 (1.4%), La Signora in Giallo 511.000 (3.9%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 136.000 (2.1%), Inseparabili – Storie a 4 Zampe 185.000 (1.9%), Like Tutto Ciò che Piace Best 184.000 (1.5%). Nove: È Natale, Eve 98.000 (0.9%).

Pomeriggio

Rai1: Telethon 1.079.000 (8.9%), A Sua Immagine 908.000 (8.7%) nella prima parte, 1.001.000 (9.8%) nella seconda, Tg1 1.065.000 (10.5%), Telethon 1.234.000 (10.9%). Canale5: Beautiful2.703.000 (19.9%), Terra Amara 2.824.000 (24.4%), Verissimo 2.315.000 (22.7%), Verissimo – Giri di Valzer 2.243.000 (19%). Rai2: Mi Presento ai Tuoi 234.000 (1.8%), Bellissima Italia 200.000 (1.8%), Telethon 183.000 (1.8%), Full Contact – Notizie che Colpiscono 196.000 (1.8%).

milly carlucci

Italia1: Junior 531.000 (4.4%), Quantum Leap 311.000 (3%) nel primo episodio, 364.000 (3.4%) nel secondo, Freedom Pills 310.000 (2.6%). Rai3: Tgr 2.373.000 (17.6%), Tv Talk 916.000 (8.2%), Tv Talk Extra: 754.000 (7.3%). Gocce di Petrolio 566.000 (5.6%), Report (presentazione) 628.000 (6%), Report 1.003.000 (8.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 839.000 (6.7%), Slow Tour Padano 392.000 (3.7%), Colombo 432.000 (3.9%). La7: La Torre di Babele 313.000 (2.6%), La7 Doc204.000 (2%). Tv8: Un Progetto sotto l’Albero 279.000 (2.2%), Come ti Organizzo il Natale360.000 (3.5%), Natale a Winters Inn 522.000 (4.4%). Nove: Giuseppe Giacobazzi in: Io Ci Sarò198.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.539.000 (25.6%)

20.00 - 4.099.000 (24%)

TG2

13.00 - 1.372.000 (10.8%)

20.30 - 873.000 (4.9%)

TG3

14.25 - 1.810.000 (14%)

19.00 - 1.638.000 (11.1%)

TG4

11.55 - 292.000 (3.9%)

18.55 - 577.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.937.000 (22.6%)

20.00 - 3.237.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 948.000 (9.7%)

18.30 - 513.000 (4%)

TGLA7

13.30 - 618.000 (4.5%)

20.00 - 1.154.000 (6.7%)