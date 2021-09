PIPPITEL! –“TALE E QUALE SHOW” SI PAPPA IL “GRANDE FRATELLO VIP”: IL PROGRAMMA SU RAI 1 DI CARLO CONTI CONQUISTA IL 21% DI SHARE CON 3.7 MILIONI DI SPETTATORI. IL REALITY DEI MORTI DI FAMA INCHIODA AL 5.8% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” AL 6.9%, IL CUCUZZARO DI “PROPAGANDA LIVE” AL 4.4% - BENE CROZZA AL 4.2% - AMADEUS (20.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.3%), PALOMBA (5.8%), GRUBER (6.9%) – LA STOCCATA DI ALFONSO SIGNORINI AD ALDO GRASSO - VIDEO

Fabio Fabbretti per “www.davidemaggio.it”

tale e quale show

Nella serata di ieri, venerdì 24 settembre 2021, su Rai1 Tale e Quale Show – dalle 21:31 alle 00:03 – ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip – dalle 21:40 all’1.08 – ha incollato davanti al video 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8% (Night di 10 minuti a 1.012.000 e il 22.1%, Live di 7 minuti a 570.000 e il 14.6%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.149.000 spettatori (5.2%) e Bull 839.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha raccolto 1.169.000 spettatori pari al 5.8%.

grande fratello vip 3

Su Rai3 Non sono un assassino è visto da 658.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori (6.9%). Su La7 Propaganda Live registra 660.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 341.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove l’esordio di Fratelli di Crozza è seguito da 860.000 spettatori (4.2%). Su Rai4 Thelma è visto da 252.000 spettatori (1.3%). Su Iris Joe Kidd arriva a 460.000 spettatori (2.2%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno realizza un ascolto pari a 615.000 spettatori e il 3%.

Access Prime Time

propaganda live 2

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.371.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 3.326.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 886.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.104.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 è visto da 812.000 spettatori (4.1%) e Un Posto al Sole da 1.418.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.219.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.056.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.482.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 305.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 392.000 spettatori (1.8%).

Preserale

rambo ii

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.643.000 spettatori pari al 22.2%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.037.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.368.000 spettatori (12.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.402.000 spettatori (15.9%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 261.000 spettatori (1.9%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 719.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 553.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.515.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 857.000 spettatori (4.5%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 133.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 237.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

tale e quale show 5

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 663.000 spettatori (13.9%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:54 e 898.000 spettatori (19%) dalle 8:30 alle 9:49; al suo interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.143.000 spettatori (21.7%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 781.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 548.000 spettatori con il 16.7% e Tg5 Mattina 977.000 spettatori con il 18.8%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 745.000 spettatori con il 16.1% nella prima parte e 722.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte (I Saluti a 691.000 e il 15.3%).

tale e quale show 2

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 208.000 spettatori (4.6%), mentre Tg2 Flash è visto da 146.000 spettatori (3.4%) e Tg2 Speciale da 100.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 107.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 130.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. Miami è scelto da 116.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà convince 277.000 spettatori pari al 5.9% (presentazione a 315.000 e il 6%, Extra a 245.000 e il 5.6%). A seguire Elisir segna 299.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 The Closer ha raccolto 79.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break di 121.000 spettatori (2.8%).

tommaso eletti 5

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 856.000 spettatori (16.5%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.491.000 spettatori (15%). Su Canale5 Forum totalizza 1.290.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 405.000 spettatori (7%) nella prima parte e 785.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. Su Italia1 C.S.I. New York è seguito da 191.000 spettatori (2.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 660.000 spettatori (5.5%) e Sport Mediaset a 785.000 spettatori (5.9%).

grande fratello vip 5

Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 785.000 spettatori (9.9%), Quante Storie conquista 677.000 spettatori (5.9%) e Passato e Presente arriva a 457.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 106.000 spettatori (2%) e, dopo il tg, Il Segreto 142.000 spettatori (1.4%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 591.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 241.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 397.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 82.000 spettatori (1.1%) e 4 Hotel 219.000 spettatori (1.8%).

Daytime Pomeriggio

quarto grado

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.346.000 spettatori (11.5%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.602.000 spettatori (17.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.754.000 spettatori con il 19.1% (presentazione a 1.487.000 e il 17.1%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.389.000 spettatori (18%) e Una Vita 2.529.000 spettatori (20%), mentre Uomini e Donne sigla 2.411.000 spettatori pari al 21.8% (Finale a 1.857.000 e il 19.4%), Amici 1.699.000 spettatori (18.7%), Grande Fratello Vip 1.581.000 spettatori (18.3%) e Love Is In The Air 1.413.000 spettatori (16.3%).

tale e quale show 3

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.092.000 spettatori pari al 12.9% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:45 e 1.247.000 spettatori pari al 13.5% dalle 17:49 alle 18:29 (I Saluti a 1.198.000 e l’11.5%). Su Rai2 Ore 14 conquista 557.000 spettatori con il 4.5%, mentre Detto Fatto incolla 372.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 621.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 618.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 502.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 389.000 spettatori (3.7%), Young Sheldon 314.000 spettatori (3.2%) e Mom 227.000 spettatori (2.6%); alle 18:03 Grande Fratello Vip interessa 176.000 spettatori (1.9%).

propaganda live

Su Rai3 Tg Regione informa 2.240.000 spettatori (17.2%); Il Commissario Rex è seguito da 500.000 spettatori (5%) e a seguire Aspettando Geo arriva a 469.000 spettatori (5.3%) e Geo 680.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 720.000 spettatori con il 5.9%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 300.000 spettatori con il 3%. Su La7 Tagadà è visto da 231.000 spettatori (2.2%) e Tagadoc da 108.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Delitto tra le vigne raccoglie 248.000 spettatori (2.1%) e Un matrimonio in campagna 224.000 spettatori (2.5%), mentre Vite da Copertina segna 88.000 spettatori pari all’1%.

Seconda Serata

tale e quale show 4

Su Rai1 Tv7 è seguito da 564.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 449.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 Dante segna 323.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Act of Valor è visto da 440.000 spettatori (5%). Su Rai3 La Grande Storia interessa 313.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 The Enemy Within è stato scelto da 231.000 spettatori (5.4%). Su La7 TgLa7 informa 134.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 MasterChef Italia sigla 142.000 spettatori (2%). Sul Nove La Confessione riparte da 244.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Il Castello delle Cerimonie totalizza 375.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.927.000 (21.8%)

Ore 20.00 4.585.000 (23.7%)

TG2

Ore 13.00 1.691.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.374.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.25 1.391.000 (11.1%)

grande fratello vip 2

Ore 19.00 1.620.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.488.000 (19.6%)

Ore 20.00 3.534.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.141.000 (11.4%)

Ore 18.30 536.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 277.000 (3.5%)

Ore 18.55 558.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 485.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.009.000 (5.1%)

GF VIP 2021, LA FRECCIATA DI SIGNORINI AD ALDO GRASSO: «BENVENUTI AL PARADISO TERRESTRE DI TUTTI I REALITY»

Marco Leandri per “www.davidemaggio.it”

alfonso signorini

Una frecciata sottile, ma ben assestata. Così, Alfonso Signorini ha risposto per le rime al critico televisivo Aldo Grasso, che nei giorni scorsi sulle pagine del Corriere della Sera aveva criticato il Grande Fratello Vip e in particolare il suo conduttore. In apertura dell’odierna puntata, il presentatore del reality di Canale5 ha trovato il modo di rispedire al mittente i suoi giudizi negativi.

“Benvenuti al Gf Vip, il paradiso terrestre di tutti i reality. Cosa dico paradiso terrestre… la casa delle bambole di tutti i reality!“

grande fratello vip

ha affermato Signorini introducendo il quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Una stoccata velata, ma allo stesso tempo affilatissima, ad Aldo Grasso, pronunciata proprio in riferimento alle critiche di quest’ultimo.

Sul Corriere, infatti, il giornalista aveva infierito sul presentatore Mediaset (e sul Gf Vip) con queste parole:

“Dopo aver esasperato il format originale, Signorini si sta godendo il paradiso terrestre, un eden fatto di pettegolezzi, di confessioni, di amorazzi, di labbra esagerate, di ‘qualche mano che si allunga di troppo’, di promiscuità, di solidarietà alle donne afghane indossando un niqab, di un’atmosfera tardo-adolescenziale, di ‘percorsi’, tanti ‘percorsi’…“.

valentina nulli agusti al grande fratello vip

Giudizi che Signorini non ha affatto digerito. E la replica in diretta non si è fatta attendere.

