PIPPITEL! – VITTORIA POCO ECLATANTE DEI “TIM MUSIC AWARDS” SU RAI1 NELLA GARA DEGLI ASCOLTI DI IERI SERA - LO SHOW MUSICALE HA CONQUISTATO 2.4 MILIONI DI AFFEZIONATI CON IL 16.6% DI SHARE - SU CANALE5, LA SERIE TURCA “LA RAGAZZA E L'UFFICIALE” HA INVECE SEGNATO IL 16.1% - LA PUNTATA DOMENICALE DI “DRITTO E ROVESCIO”, CON UN'INTERVISTA A GIORGIA MELONI, HA RAGGIUNTO IL 6.9% - “IN ONDA” (6.1%) – “STASERA ITALIA” (NELLA PRIMA PARTE 5.0% E NELLA SECONDA 5.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

CARLO CONTI VANESSA INCONTRADA

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 17 settembre 2023 vedono, in prima serata, la vittoria assai poco eclatante dei Tim Music Awards su Rai1. Lo show musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall'Arena di Verona ha conquistato 2.469.000 affezionati con il 16.6%. Su Canale5, la serie turca La ragazza e l'ufficiale ha invece segnato il 16.1% con 1.863.000 appassionati.

Per l'approfondimento, la puntata domenicale di Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, con un'intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha siglato 846.000 spettatori con 6.9%, mentre su La7 Abisso, lo speciale di Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli e dedicato all'immigrazione, si è fermato a un magro 2.1% con 284.000 individui all'ascolto.

Prima, sempre su La7, In Onda Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha invece segnato il 4.3% pari a 753.000 spettatori. Su Rai3, il debutto in prima serata de Il provinciale con Federico Quaranta ha appassionato 726.000 teste con il 4.5%.

Vediamo la classifica dei programmi del prime time per numero di spettatori:

1) Tim Music Awards (Rai1) - 2.469.000

2) La ragazza e l'ufficiale (Rai2) - 1.863.000

3) FBI Most Wanted (Italia1) - 970.000

4) Dritto e Rovescio (Rete4) - 846.000

5) In Onda Prima Serata (La7) - 758.000

6) Il provinciale (Rai3) - 726.000

7) I profondi segreti della mia famiglia (Rai2) - 693.000

8) Only Fun - Comico Show (Nove) - 336.000

9) Italia's Got Talent (Tv8) - 294.000

10) Speciale Piazza Pulita (La7, dopo In Onda) - 284.000

In access prime time, su Canale5, Paperissima Sprint Estate ha raccolto il 15.4% con 2.697.000 spettatori. Per l'approfondimento, Marianna Aprile e Luca Telese su La7 con In Onda hanno conquistato il 6.1% mentre su Rete4 Augusto Minzolini affiancato da Safiria Leccese con Stasera Italia Weekend ha raccolto il 5.0% e il 5.6%.

Nel pomeriggio, Domenica In con Mara Venier su Rai1 ha debuttato con la nuova stagione totalizzando il 15.7% con 1.982.000 spettatori nella presentazione, il 17.6% con 2.088.000 nella prima parte, il 15.0% con 1.583.000 nella seconda e il 13.2% con 1.282.000 nella terza, mentre a seguire Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera, sempre su Rai1, ha siglato 1.201.000 teste con il 12.1%.

Vincitore incontrastato della fascia, tuttavia, è stato Canale5. Prima con la soap turca Terra Amara, che ha segnato il 19,5% con 2.228.000 spettatori, e poi con Silvia Toffanin e i suoi Verissimo (21.2% - 2.054.000) e Verissimo - Giri di Valzer (17.0% - 1.715.000).

Su Rai3 Monica Maggioni al timone del suo In Mezz'ora - con ospiti Carlo Calenda e il segretario della Nato Jens Stoltenberg - totalizza il 7.3% con 867.000 spettatori e il 5.0% con 553.000 ne Il mondo di In mezz'ora. Complessivamente, sommando le due parti, il programma ha siglato il 6.1% con 694.000, in calo rispetto a sette giorni fa quando i dati erano stati di 731.000 spettatori pari al 6.8%.

Prima serata

mara venier

Rai1: Tim Music Awards 2.469.000 (16.6%), 1.044.000 (13.5%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.863.000 (16.1%) Rai2: I Profondi Segreti della Mia Famiglia 693.000 (4.1%). Italia1: FBI Most Wanted 970.000 (6%). Rai3: Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti 726.000 (4.5%) (presentazione 777.000 (4.4%). Rete4: Dritto e Rovescio, con un’intervista a Giorgia Meloni, 846.000 (6.9%). La7: In Onda Prima Serata 758.000 (4.3%). PiazzaPulita – L’Abisso 284.000 (2.1%). Tv8: Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da 294.000 (2%). Nove: Only Fun – Comico Show 336.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Tim Music Awards (presentazione) 2.711.000 (16%). Canale5: Paperissima Sprint 2.649.000 (15.3%). Italia1: NCIS 1.203.000 (7.1%). Rai3: Sapiens – Un Solo Pianeta 875.000 (5.1%). Rete4: Stasera Italia Weekend 827.000 (5%), nella prima parte, 976.000 (5.6%), nella seconda. La7: In Onda 1.036.000 (6.1%). Tv8: Quattro Ristoranti 476.000 (2.8%). Nove: Little Big Italy 504.000 (3.1%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.160.000 (18.5%) Reazione a Catena di 3.115.000 (22.2%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.488.000 (13.4%) Caduta Libera Story 1.893.000 (13.9%). Rai2: Novantesimo Minuto 535.000 (3.9%) Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 639.000 (4%). Italia1: CSI 535.000 (3.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 509.000 (3.2%). Rai3: Tgr 1.897.000 (12.8%). Blob 726.000 (4.5%). La7: Eden – Missione Pianeta 119.000 (1%). Tv8: Gran Premio di Formula1 di Singapore (differita) 1.538.000 (13.3%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 356.000 (8.2%). Canale5: Station 19 257.000 (7.8%). Rai2: La Domenica Sportiva 832.000 (8.6%), L’Altra Domenica Sportiva 255.000 (5.3%). Italia1: Law & Order Unità Speciale 477.000 (4.2%). Pressing 301.000 (6.5%), Pressing Highlights 340.000 (4.1%). Rai3: TG3 Mondo 344.000 (2.8%). Rete4: Little Boy (prima parte) 115.000 (3.9%). La7: #Intanto 68.000 (1.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 188.000 (10.9%) nella presentazione, 530.000 (16.5%) nella prima parte, 1.114.000 (21.6%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 960.000 (21.3%), Azzurro Storie di Mare 1.133.000 (20.4%), A Sua Immagine 1.210.000 (18.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 312.000 (14.4%), Tg5 Mattina1.033.000 (21.9%), Alla Ricerca del Volto di Gesù 578.000 (10.9%), Santa Messa 790.000 (14.1%). Rai2: Radio 2 Happy Family 156.000 (2.9%).

Italia1: Friends 57.000 (1.2%) nel primo episodio, 96.000 (1.9%) nel secondo, 117.000 (2.2%) nel terzo, Will and Grace 127.000 (2.4%, nel primo episodio, 149.000 (2.7%) nel secondo, 144.000 (2.5%) nel terzo. Rai3: Sulla Via di Damasco 59.000 (1.6%), Agorà Weekend 103.000 (2.1%), Mi Manda Rai3 233.000 (4.3%). Rete4: Casa Vianello 89.000 (1.7%), 219.000 (3.9%). La7: Omnibus (News) 105.000 (3.9%), Omnibus (Dibattito) 146.000 (2.9%), Camera con Vista 123.000 (2.2%), L’Ingrediente Perfetto 90.000 (1.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.287.000 (21.1%), Angelus 1.776.000 (21.8%), Linea Verde 2.652.000 (23.7%), presentazione 2.004.000 (21.2%). Canale5: Le Storie di Melaverde 563.000 (9.7%), 856.000 (13.1%), Melaverde 1.770.000 (18.9%). Rai2: Il Ranger – Una Vita in Paradiso 290.000 (3.6%). Italia1: Mom 144.000 (2.3%) nel primo episodio, 136.000 (2.7%) nel secondo, 175.000 (2.9%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 870.000 (6.9%), Sport Mediaset Magazine XXL 566.000 (4.4%).

Rai3: O Anche No Estate 117.000 (2.1%), Timeline 125.000 (2.1%), TG3 Ore 12.00 599.000 (7.2%), Il Posto Giusto 204.000 (1.6%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 234.000 (3.9%), presentazione 222.000 (4%), ultimo segmento 249.000 (3.6%), Agatha Christie – Delitto in Tre Atti 213.000 (1.8%). La7: Il Marito 122.000 (1.3%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 1.982.000 (15.7%), 2.088.000 (17.6%) nella prima parte, 1.583.000 (15%) nella seconda, 1.282.000 (13.2%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.201.000 (12.2%). Canale5: L’Arca di Noè 2.417.000 (18.7%), Beautiful 2.333.000 (18.5%), Terra Amara 2.228.000 (19.5%), Verissimo 2.054.000 (21.2%), Verissimo - Giri di Valzer 1.715.000 (17%). Rai2: Paesi che Vai.. 340.000 (2.8%), Tennis - Coppa Davis 451.000 (4.3%).

Italia1: E-Planet 470.000 (3.8%), L’Incredibile Storia di Winter – Il Delfino 335.000 (3%). Rai3: Tgr 1.843.000 (14.6%), In Mezz’Ora 867.000 (7.3%), Il Mondo di In Mezz’Ora 553.000 (5%), Rebus 475.000 (4.8%), Kilimangiaro Collection 611.000 (6.1%). Rete4: La Tigre è Ancora Viva – Sandokan alla Riscossa 246.000 (2.2%). La7: Eagle – Aquila 229.000 (2%). Sky: Formula1 - Gran Premio di Formula1 472.000 (4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.447.000 (26.8%)

20.00 - 3.675.000 (23.1%)

TG2

13.00 - 1.208.000 (10%)

20.30 - 1.153.000 (7%)

TG3

14.25 - 1.422.000 (11.5%)

19.00 - 1.370.000 (10.8%)

TG4

12.00 - 340.000 (4.1%)

18.55 - 400.000 (3.1%)

TG5

13.00 - 2.780.000 (22.7%)

20.00 - 2.992.000 (18.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.066.000 (10.4%)

18.30 - 394.000 (3.7%)

TGLA7

13.30 - 537.000 (4.2%)

20.00 - 939.000 (5.8%)