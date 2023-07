PIPPITEL – PATRICK ZAKI COMINCIA IL SUO TOUR TELEVISIVO A “IN ONDA” (PARLANDO INGLESE) MA FRUTTA A LA7 SOLO IL 5,1% DI SHARE E 709MILA TELESPETTATORI – LE POLEMICHE FANNO BENE AD ANDREA GIAMBRUNO IN MELONI: IERI IL SUO “DIARIO DEL GIORNO” HA CHIUSO CON IL 6,5% DI SHARE (E NESSUNA SPARATA FINITA SUI SOCIAL, UN RECORD) - ALBERTO ANGELA VINCE LA SERATA CON “NOOS”, MA PERDE TERRENO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA (14%) – PIO E AMEDEO (11,3%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 27 luglio 2023 vedono, in prima serata, Noos - L'avventura della Conoscenza con Alberto Angela su Rai1 vincere la serata, perdendo tuttavia terreno rispetto a sette giorni fa. Il programma ha totalizzato una media di 1.850.000 spettatori con il 14%, quanto basta in ogni caso per superare su Canale 5 la replica di Felicissima Sera con Pio e Amedeo, ferma a 1.225.000 spettatori con l'11.3% di share.

Su Rai2 chiude dignitosamente Non sono una signora con Alba Parietti, segnando una media di 804.000 affezionati con il 6.7%. Numeri che nessuno si aspettava e che potrebbero significare un rinnovo per la gara di drag queen più volte rinviata e che, invece, ha ottenuto risultati migliori di vari programmi ben più esaltati dalla stampa. Su Rai3 l'omaggio ai Pooh. Un attimo ancora ha siglato dal canto suo 928.000 appassionati con il 6.6%.

In Onda - Prima Serata con l'intervista esclusiva a Patrick Zaki presente in studio con Marianna Aprile e Luca Telese ha fruttato a La7 non più di 709.000 individui all'ascolto con il 5.1% di share. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

1) Noos - L'Avventura della Conoscenza (Rai1) - 1.850.000

2) Felicissima sera (Canale5) - 1.225.000

3) Chicago Fire (Italia1) - 1.226.000

4) Pooh. Un attimo ancora (Rai3) - 928.000

5) Non sono una signora (Rai2) - 804.000

6) In Onda - Prima Serata (La7) - 709.000

7) Il segno della libellula - Dragonfly (Rete4) - 626.000

8) La maschera di Zorro (Nove) - 432.000

9) Prey - La preda (Tv8) - 363.000

In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista il 19.6% di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate raccoglie il 14.3%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Aprile-Telese su La7 svetta al 6.5%, Controcorrente su Rete4 raduna il 4.7% e il 3.9% e Tg2 Post Estate il 5%.

Sempre per l'approfondimento, è da segnalare, in fascia pomeridiana, il successo di Tg4 - Diario del Giorno condotto da Andrea Giambruno, che ieri ha chiuso un'altra puntata oltre il 6% di share, e precisamente al 6.5%.

Le polemiche sul "signor Meloni" come viene chiamato il conduttore, finito nell'occhio del ciclone per una serie di dichiarazioni rilasciate durante la rubrica del Tg4, evidentemente portano audience a tutto vantaggio della rete cadetta Mediaset (e del diretto interessato). Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Noos – L’Avventura della Conoscenza 1.850.000 (14%).

Canale5: Felicissima Sera 1.225.000 (11.3%) .

Rai2: Non Sono una Signora 804.000 (6.7%), presentazione 760.000 (5.1%).

Italia1: Chicago Fire 1.226.000 (8.5%).

Rai3: Pooh. Un Attimo Ancora 928.000 ( 6.6%).

Rete4: Il Segno Della Libellula – Dragonfly 626.000 (4.8%) .

La7: In Onda Prima Serata 709.000 ( 5.1%).

Tv8: Prey – La Preda 363.000 (2.7%).

Nove: La Maschera di Zorro 432.000 (3.4%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.005.000 (19.6%).

Canale5: Paperissima Sprint 2.184.000 ( 14.3%).

Rai2: TG2 Post Estate 763.000 (5%).

Italia1: NCIS 979.000 (6.5%).

Rai3: Via dei Matti N 0 992.000 (6.8%). Un Posto al Sole 1.529.000 (9.9%).

Rete4: Controcorrente 690.000 (4.7%) nella prima parte, 607.000 (3.9%) nella seconda.

La7: In Onda 993.000 (6.5%).

Tv8: 4 Hotel 391.000 (2.6%).

Nove: Cash or Trash 367.000 (2.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.045.000 (22.8%), Reazione a Catena 3.097.000 (27.8%).

Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.343.000 (15.9%), Caduta Libera 1.693.000 (15.8%).

Rai2: Campionati Mondiali di Scherma 255.000 (3.1%), NCIS 414.000 (3.2%).

Italia1: Studio Aperto Mag 286.000 (3%), CSI Miami 413.000 (3.3%).

Rai3: Tgr 1.795.000 (15.1%), Blob 736.000 (5.4%)

Rete4: Tempesta d’Amore 526.000 (3.9%).

La7: Padre Brown 57.000 (0.7%) nel primo episodio, 70.000 (0.7%) nel secondo.

Tv8: 4 Ristoranti 241.000 (2.1%).

Nove: Cash or Trash 288.000 (2.3%).

Seconda Serata

Rai1: Noos – Viaggio nella Natura 626.000 (10.7%).

Canale5: Tg5 Notte 315.000 (10.2%).

Rai2: Core ‘Ngrato 332.000 (6.6%).

Rai3: Tg3 Lineanotte 335.000 (3.5%), 100 Opere Tornano a Casa 145.000 (2.6%).

Italia1: Chicago Med 743.000 (8.6%), The Cleaning Lady 175.000 (4.8%).

Rete4: Il Monaco 152.000 (3%) .

La7: Brutti, Sporchi e Cattivi 144.000 (2.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 245.000 (11.6%), Tg1 Ore 7.00 448.000 (14.5%), TgUnoMattina 721.000 (17.9%), Tg1 Ore 8.00 852.000 (20.1%), Uno Mattina Estate 659.000 (16.7%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 484.000 (19%), Tg5 Mattina 1.006.000 (23.8%), Morning News 786.000 (19.8%) nella prima parte, 783.000 (21.9%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 134.000 (3.5%).

Italia1: Dr House 79.000 (2%), 62.000 (1.7%). CSI: NY 78.000 (2.1%).

Rai3: Agorà Estate (presentazione) 182.000 (4.3%), Agorà Estate 199.000 (5.1%), Agorà Extra 111.000 (3%), Elisir – A Gentile Richiesta 105.000 (3%).

Rete4: Un Detective in Corsia 84.000 (2.3%).

La7: Omnibus (News) 110.000 (3.6%), Omnibus (Dibattito) 132.000 (3.3%), Coffee Break 99.000 (2.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.173.000 (17.1%), Camper 1.569.000 (16.3%). Canale5: Forum 1.195.000 (19.2%).

Rai2: La Nave dei Sogni 323.000 (4.9%).

Italia1: CSI: NY 280.000 (4.9%), Sport Mediaset 653.000 (5.9%), Sport Mediaset Extra 466.000 (4.1%).

Rai3: Doc Martin 188.000 (4.1%), Tg3 Ore 12.00 579.000 (8.9%), Quante Storie 414.000 (5.1%), 410.000 (4%), Passato e Presente 509.000 (4.6%).

Rete4: Carabinieri 5 137.000 (3.3%), Il Segreto 182.000 (2.1%), La Signora del West 228.000 (2.1%).

La7: L’Aria che Tira Estate 172 .000 (3.8%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 270.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.912.000 (17.1%), Don Matteo 1.098.000 (11.1%) nel primo episodio, 988.000 (12.5%) nel secondo, Sei Sorelle 650.000 (9.3%), Tg1 918.000 (13.5%), Estate in Diretta 1.497.000 (20.2%), presentazione 1.192.000 (17.1%).

Canale5: Beautiful 2.428.000 (21.4%), Terra Amara 2.408.000 (23.3%), La Promessa 2.001.000 (23.4%), My Home My Destiny 1.601.000 (22.3%), Un Altro Domani 1.100.000 (15.4 %).

Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 689.000 (6.5%), Squadra Speciale Cobra 11 251.000 (3.3%) nel primo episodio, 349.000 (4.9%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 350.000 (3.2%) nel primo episodio, 398.000 (4%) nel secondo, I Griffin 329.000 (3.6%), Magnum PI 169.000 (2.2%) nel primo episodio, 250.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 285.000 (4%).

Rai3: Tgr 1.863.000 (17.1%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 273.000 (3.9%), Geo Magazine 700.000 (9.1%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 606.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 473.000 (6.5%).

La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 201.000 (2.5%).

Tv8: Ricetta d’Amore 221.000 (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 2.692.000 (23.8%)?20.00 - 3.511.000 (26%)

TG2?13.00 - 1.351.000 (12.7%)?20.30 - 912.000 (6.2%)

TG3?14.25 - 1.340.000 (13.3%)?19.00 - 1.378.000 (13.9%)

TG4?11.55 - 319.000 (4.9%)?18.55 - 383.000 (3.7%)

TG5?13.00 - 2.606.000 (24.2%)?20.00 - 2.571.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.178.000 (13.5%)?18.30 - 414.000 (5.2%)

TGLA7?13.30 - 439.000 (3.9%)?20.00 - 787.000 (5.8%)