PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION BLANCA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.3% DI SHARE E 4.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO” RISTAGNA AL 18.5% - SU ITALIA1 “LE IENE – INSIDER” CON IL 5.8% SUPERANO FORMIGLI SU LA7 (5.2%) E DEL DEBBIO SU RETE4 (5.3%) - VESPA (21.6%), AMADEUS (24.3%), “STRISCIA” (16%) – GRUBER (7.6%), DAMILANO (7.1%), PORRO (3.9%) – SEMPRE FLOP PER PINO INSEGNO. MYRTA MERLINO VIENE SUPERATA DA MATANO E PURE DA SAGRAMOLA SU RAI3

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 9 novembre 2023 vedono, in prima serata, la vittoria schiacciante della fiction di Rai1, Blanca con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, che nel finale di stagione ha conquistato 4.439.000 spettatori pari al 24.3%. Il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini su Canale5 ha invece totalizzato il 18.5% con 2.512.000 appassionati.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha raccolto il 5.3% pari a 792.000 individui all'ascolto, testa a testa con Corrado Formigli e il suo Piazza Pulita su La7 che ha segnato il 5.2% con 758.000. Fra i due "litiganti", gode il reportage de Le Iene - Insider dedicato alla Sanità in Italia, realizzato da Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese, che ha siglato il 5.8% di share pari a 860.000 teste (migliorando in percentuale rispetto all'anno scorso quando il programma realizzò il 5.2%). Geppi Cucciari con Splendida Cornice su Rai3 ne ha invece divertite 850.000 pari al 4.8%.

Il programma di cronaca nera di Rai2, Delitti in Famiglia condotto da Stefano Nazzi e ieri dedicato al caso Carretta, ha segnato dal canto suo solo il 3.1% con 540.000 interessati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Blanca (Rai1) - 4.439.000

Grande Fratello (Canale5) - 2.512.000

Atalanta - Sturm Graz (Tv8) - 906.000

Le Iene - Insider (Italia1) - 860.000

Splendida Cornice (Rai3) - 850.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 792.000

Piazza Pulita (La7) - 758.000

Delitti in Famiglia (Rai2) - 584.000

Only Fun - Il meglio (Nove) - 430.000

In access prime time, I Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano su Rai1 il 21.6%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi totalizza il 24.3%. Striscia la Notizia su Canale5 conquista il 16.0%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.6%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre ottiene il 7.1%, Nicola Porro con Stasera Italia il 3.9% complessivamente nelle sue due parti, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 un esangue 2.6%.

In fascia preserale, il "diseredato" Pino Insegno, privato della conduzione dell'Eredità, arranca su Rai2 con Il Mercante in Fiera al solito tran tran del 2.1% e del 2.3%, mentre al pomeriggio Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 totalizza il 17.5% e il 19.6%, sgominando Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5, ferma al 14.6%, al 12.9% e all'11.2%, battuta anche da Geo con Sveva Sagramola che ieri su Rai3 ha raccolto il 12.6%. Sempre bene su Rai2 Ore14 con Milo Infante che conquista su Rai2 il 7.1%.

Al mattino, Fiorello con Viva Rai2! vola nuovamente al 20.9% con 1.088.000 spettatori, e a tarda sera Lodo Guenzi con Tutto quanto fa cultura - sempre sulla Seconda Rete - naufraga all'1.3% con 69.000 spettatori.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Blanca 2 4.439.000 (24.3%). Canale5: Grande Fratello 2.512.000 (18.5%), Grande Fratello Night 1.044.000 (27.2%), Grande Fratello Live 743.000 (21.7%). Rai2: Delitti in Famiglia 584.000 (3.1%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 860.000 (5.8%), anteprima 815.000 (3.8%). Rai3: Splendida Cornice 850.000 (4.8%). Rete4: Dritto e Rovescio 792.000 (5.3%). La7: Piazza Pulita 758.000 (5.2%). Tv8: Calcio - Europa League – Atalanta-Sturm Graz 906.000 (4.4%). Nove: Only Fun – Comico Show 430.000 (2.3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.442.000 (21.6%) Affari Tuoi 5.203.000 (24.3%). Canale5: Striscia la Notizia 3.416.000 (16%). Rai2: Tg2 Post 569.000 (2.6%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.376.000 (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.474.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.868.000 (8.7%). Rete4: Stasera Italia 804.000 (3.9%) nella prima parte, 858.000 (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.603.000 (7.6%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 679.000 (3.2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.281.000 (22.3%), Reazione a Catena 4.444.000 (25.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.720.000 (12.9%), Caduta Libera 2.998.000 (18.1%). Rai2: Tg Sport Sera 519.000 (3.8%), Castle 490.000 (2.9%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 393.000 (2.1%), Il Mercante in Fiera 457.000 (2.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 470.000 (3.1%), C.S.I. Miami 750.000 (4%). Rai3: Tgr 2.595.000 (14.3%), Blob 1.136.000 (5.8%), Nuovi Eroi 1.054.000 (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 559.000 (2.8%). La7: Padre Brown 203.000 (1.2%). Tv8: Celebrity Chef 429.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 541.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 688.000 (9%), Tg1 915.000 (9.4%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 235.000 (7.1%). Canale5: Tg5 Notte 489.000 (17.5%). Rai2: Il Commissario Lanz 290.000 (2.8%), Tutto Quanto fa Cultura 69.000 (1.3%). Italia1: The Visit 164.000 (4.6%). Rai3: Tg3 Linea Notte 273.000 (3.9%). Rete4: L’uomo del labirinto 86.000 (2.3%). La7: TgLa7 Notte 142.000 (3.3%). Tv8: Postpartita Europa e Conference League 378.000 (2.8%), Terzo Tempo 205.000 (2.6%). Nove: Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 146.000 (1.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 360.000 (8.4%), Tg1 Ore 7.00 400.000 (10.5%), Tg1 Ore 8.00 847.000 (16.8%), Uno Mattina 743.000 (17.6%), Storie Italiane (prima parte) 824.000 (20.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 571.000 (16.2%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.052.000 (21.1%), Mattino Cinque News 824.000 (19.7%) nella prima parte, 816.000 (20.6%) nella seconda, I Saluti 807.000 (19.3%). Rai2: Mattin Show! 344.000 (9.2%), Glass Cam 456.000 (11.3%), Viva Rai2! 1.088.000 (20.9%),

…E Viva il Videobox 338.000 (6.8%), Tg2 Ore 8.30 242.000 (5.2%), Radio2 Social Club 276.000 (6.7%). Italia1: Chicago Med 196.000 (4.4%) nel primo episodio, 174.000 (4.4%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 158.000 (3.6%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 412.000 (9.7%), Buongiorno Regione 498.000 (9.3%), Agorà (presentazione) 255.000 (5.1%), Agorà 239.000 (5.6%), Re Start 202.000 (5.1%). Rete4: Super Car 63.000 (1.5%), Miami Vice 42.000 (1%). La7: Omnibus (News) 126.000 (2.8%), TgLa7 a 235.000 (4.4%), Omnibus (Dibattito) 201.000 (4.4%), Coffee Break 173.000 (4.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 935.000 (18.9%), È Sempre Mezzogiorno 1.564.000 (16.8%). Canale5: Grande Fratello (737.000 – 16.8%), Forum 1.332.000 (19.5%). Rai2: Tg Sport Giorno 255.000 (5.5%), I Fatti Vostri 487.000 (9.1%) nella prima parte, 929.000 (10.7%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 235.000 (3.9%), Grande Fratello 489.000 (4.4%), Sport Mediaset 706.000 (5.9%), Sport Mediaset Extra 485.000 (4%). Rai3: Elisir (presentazione) 179.000 (4.2%), Elisir 283.000 (5.5%), Tg3 Ore 12.00 685.000 (9.2%), Quante Storie 632.000 (5.8%), Passato e Presente 500.000 (4.2%). Rete4: Hazzard 130.000 (2.7%), Il Segreto 146.000 (1.6%), La Signora in Giallo 548.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 230.000 (4.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 379.000 (4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.054.000 (17.1%), La Volta Buona 1.380.000 (11.8%) nella prima parte, 1.408.000 (14.2%) nella seconda, Il Paradiso delle Signore 1.550.000 (17.8%), Tg1 1.330.000 (14.8%), La Vita in Diretta (presentazione) 1.663.000 (17.5%), La Vita in Diretta 2.239.000 (19.6%). Canale5: Grande Fratello 2.351.000 (19.4%), Beautiful 2.583.000 (21.4%),Terra Amara 2.708.000 (23.1%), Uomini e Donne 2.449.000 (24.4%), Finale 1.924.000 (21.1%), Amici 1.568.000 (18.3%), La Promessa 1.740.000 (19.7%). Pomeriggio Cinque 1.426.000 (14.6%) nella prima parte, 1.431.000 (12.9%) nella seconda, I Saluti 1.355.000(11.2%). Rai2: Ore 14 788.000 (7.1%), BellaMa’464.000 (5.2%), Radio2 Happy Family 273.000 (2.8%), Saluti 235.000 (2.2%), Tg2 Ore 18.15 407.000 (3.3%).

Italia1: I Simpson 434.000 (3.6%) nel primo episodio, 461.000 (4%) nel secondo, 399.000 (3.8%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 380.000 (4.2%) nel primo episodio, 304.000 (3.4%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 380.000 (3.6%). Rai3: Tgr 2.051.000 (17%), Overland 402.000 (4.4%), Aspettando… Geo 759.000 (8.6%), Geo 1.443.000 (12.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 758.000 (6.8%), Tg4 Diario del Giorno 454.000 (5.1%), La Guida Indiana 634.000 (5.9%). La7: Tagadà (presentazione) 318.000 (2.8%), Tagadà 305.000 (3.3%) Tagadà #Focus 210.000 (2.4%), C’era una volta… il Novecento 177.000 (1.6%). Tv8: Il Natale della porta accanto 353.000 (4%), Natale a lume di candela 342.000 (2.9%). Nove: Little Big Italy 202.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.889.000 (24%)

20.00 - 4.618.000 (23.5%)

TG2

13.00 - 1.587.000 (14%)

20.30 - 870.000 (4.2%)

TG3

14.25 - 1.447.000 (12.5%)

19.00 - 2.109.000 (13.3%)

TG4

11.55 - 227.000 (3.2%)

18.55 - 599.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.732.000 (23.8%)

20.00 - 3.855.000 (19.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 957.000 (10.2%)

18.30 - 581.000 (4.4%)

TG LA7

13.30 - 577.000 (4.8%)

20.00 - 1.281.000 (6.5%)