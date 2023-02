PIPPITEL! – SU RAI1 “CHE DIO CI AIUTI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.6% DI SHARE E OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI. IL “GF VIP” FA IL 21.1%, MA CON 2.7 MILIONI DI SPETTATORI. TESTA A TESTA TRA DEL DEBBIO SU RETE4 (5.3%) E FORMIGLI SU LA7 (5.2%), BATTUTI DALLA PARTITA ROMA-SALISBURGO SU SKY E DAZN CHE FA IL 6.3% - SU RAI3 CUCCIARI SALE AL 4%, MINOLI SI ARENA SUL 2.2% - AMADEUS CON IL 21.3% SUPERA “STRISCIA” CON IL 15.9%. GRUBER E DAMILANO ENTRAMBI AL 7.2%, PALOMBA AL 4.1%

Marco Zonetti per Dagospia

che dio ci aiuti 7 3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 23 febbraio 2023 vedono, in prima serata, la fiction Che Dio ci aiuti 7 su Rai1 totalizzare il 21.6% di share con una media di 4.084.000 spettatori, mentre il Grande Fratello Vip su Canale5 segna il 21.1% a fronte di una media di 2.759.000 individui all'ascolto.

Testa a testa in percentuale fra Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 (5.3%) e Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7 (5.2%), battuti dalla partita di Europa League Roma-Salisburgo che ha tolto audience ai due talk segnando il 6.3%. Su Rai3 sale Geppi Cucciari con Splendida Cornice raggiungendo il 4% di share, senza però giovare a Giovanni Minoli che, a seguire in seconda serata con il suo Mixer- Vent'anni di televisione, non arriva per la seconda volta alla soglia del 3%, arenandosi questa volta al 2.2%.

grande fratello vip 7

In access prime time, Amadeus al 21.3% distacca Striscia e il suo 15.9%, ed è testa a testa fra Lilli Gruber e Marco Damilano, entrambi al 7.2% di share, mentre Barbara Palombelli raccoglie il 4.1% e il 3.5%, e Manuela Moreno con Tg2 Post il 3.8%.

che dio ci aiuti 7 2

Al mattino ottimi risultati su Rai2 per Fiorello che sfiora il 19% di share e per I fatti vostri di Guardì-Sottile-Falchi che raggiungono ancora una volta il 10%, mentre al pomeriggio, su Canale5, Maria de Filippi con il suo 27.5% distacca di ben 11 punti Serena Bortone su Rai1, ferma al 15.6%.

PAOLO DEL DEBBIO

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Che Dio Ci Aiuti 7 4.084.000 spettatori (21.6%). Canale 5: Grande Fratello Vip 7 2.759.000 spettatori 21.1% di share, Grande Fratello Night 1.243.000 (32.4%), Grande Fratello Live 542.000 (17.6%). Rai2 Il Giustiziere della notte – Death Wish: 982.000 spettatori (5%). Italia 1: Harry Potter e i doni della Morte – (Parte prima) 877.000 spettatori (5%). Rai3: Splendida Cornice 791.000 spettatori (4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 812.000 spettatori con il 5.3% di share. La7: Piazza Pulita 786.000 spettatori (5.2%). Tv8 Roma-Salisburgo (Europa League) 1.313.000 spettatori (6.3%), totale pre- e post- partita 989.000 (4.7%). Nove: What Women Want – Quello che le donne vogliono 339.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

che dio ci aiuti 7 1

Rai1: Soliti Ignoti 4.602.000 spettatori (21.3%). Canale5: Striscia la Notizia 3.443.000 spettatori (15.9%). Rai2: TG2 Post 827.000 spettatori (3.8%). Italia1: NCIS 1.397.000 spettatori (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.514.000 spettatori (7.2%), Un Posto al Sole 1.740.000 spettatori (8%). Rete4: Stasera Italia 867.000 spettatori (4.1%) nella prima parte, 752.000 (3.5%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.549.000 spettatori (7.2%). Tv8: Uefa Europa League 437.000 spettatori (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 643.000 spettatori (3%).

splendida cornice

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.199.000 spettatori (22.1%) L’Eredità 4.377.000 (25%). Canale 5: Avanti il Primo 2.354.000 spettatori (17%), Avanti un Altro 3.496.000 (20.6%). Rai2: Hawaii Five O 512.000 spettatori (3.1%), The Rookie 781.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 454.000 spettatori (2.9%), CSI 704.000 (3.7%). Rai3: TGR News 2.381.000 spettatori (13%), Blob 994.000 (5%), Caro Marziano 1.257.000 spettatori (6.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 792.000 spettatori (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 202.000 spettatori (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 282.000 spettatori (1.7%). Tv8: Home Restaurant 247.000 spettatori (1.3%). Nove: Cash or Trash (replica) 436.000 spettatori (2.3%).

che dio ci aiuti 8

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 751.000 spettatori (8.9%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 249.000 (6.7%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 407.000 spettatori (3.5%), Ancora 5 minuti 218.000 (2.8%). Rai3: Mixer Vent’anni di Televisione 295.000 spettatori (2.2%), Tg3 Linea Notte 206.000 (2.6%). Italia1: In Time 188.000 spettatori (3.4%). Rete 4: Finché c’è Guerra C’è Speranza (prima parte) 111.000 spettatori (2.7%). Tv8: Uefa Europa League 630.000 spettatori (4.5%), Champions League 221.000 spettatori (3.3%).

grande fratello vip 2

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 256.000 spettatori (10.8%), TG1 Ore 7 366.000 (9.4%), TgUnoMattina 651.000 (12.9%); TG1 ore 8 1.025.000 (19.9%), Uno Mattina 885.000, (19.3%), Storie Italiane (prima parte) 834.000 (19.2%). Canale5: Prima Pagina TG5 591.000 spettatori (18.7%), TG5 Mattina 1.187.000 (23.1%), Mattino Cinque News 1.018.000 (21.5%) nella prima parte, 748.000 (17.2%) nella seconda.

che dio ci aiuti 7

Rai 2: Viva Asiago 10! 165.000 (5.1%), Viva Rai2! Glass Cam 232.000 (6.6%), Viva Rai2! 914.000 (18.9%), … E Viva il Videobox 235.000 (4.6%), Radio 2 Social Club 330.000 (7.1%). Italia 1: Chicago Fire 167.000 spettatori (3.6%), Chicago PD 287.000 (6.1%). Rai3: Buongiorno Italia 428.000 spettatori (11.2%), TGR Buongiorno Regione 619.000 (12.2%), Agorà (presentazione) 299.000 (5.8%), 280.000 spettatori (5.8%), Agorà Extra 209.000 (4.8%). Rete4: Hazzard 68.000 spettatori (1.6%). La7: Omnibus News 84.000 spettatori (2.2%), Omnibus Dibattito 171.000 (3.5%), Coffee Break 158.000 spettatori (3.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 892.000 spettatori (16.8%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.729.000 spettatori (17.5%). Canale 5: Forum 1.471.000 (19.8%). Rai2: I Fatti Vostri 634.000 (10.6%) nella prima parte, 903.000 (9.5%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 331.000 spettatori (4.9%), Grande Fratello Vip 608.000 (5.3%), Sport Mediaset 590.000 (4.7%), Extra 487.000 (3.9%).

che dio ci aiuti 6

Rai3; Elisir (presentazione) 225.000 (5.2%), 311.000 spettatori (5.7%). TG3 ore 12 698.000 spettatori (8.7%), Quante Storie 646.000 spettatori (5.7%), Passato e Presente 613.000 (4.9%). Rete4: Monk 97.000 spettatori (1.8%), Il Segreto (replica) 143.000 (1.4%), La Signora in Giallo 512.000 (4.2%). La7: L’Aria che Tira 281.000 (5%) nella prima parte, 394.000 (3.9%) nel segmento intitolato ‘Oggi’.

corrado formigli

Pomeriggio

Rai1: 2.445.000 (19.9%), Oggi è un Altro Giorno (presentazione) 1.626.000 (13.7%), 1.566.000 (15.6%), Il Paradiso delle Signore 1.706.000 (19.8%), Tg1 1.348.000 (15.8%), La Vita in Diretta 2.154.000 (19.9%), presentazione 1.655.000 (18.7%). Canale5: Beautiful 2.604.000 spettatori (21%), Terra Amara 2.735.000 (23.1%), Uomini e Donne 2.713.000 (27.5%), finale 2.207.000 (26.2%), Amici 1.860.000 (21.6%),.Grande Fratello Vip 7 1.641.000 (18.8%), Un Altro Domani 1.176.000 (13.4%), Pomeriggio Cinque 1.604.000 spettatori (15.2%), saluti: 1.738.000 (13.9%). Rai2: TG2 Medicina 33 863.000 spettatori (6.9%), Ore 14 692.000 (6.2%), Bella Ma’ 523.000 (6%), Nei Tuoi Panni 372.000 (4%).

che dio ci aiuti 4

Italia1: I Simpson 438.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 506.000 (4.4%) nel secondo, 443.000 (4.3%), nel terzo, NCIS Los Angeles 326.000 (3.7%) nel primo episodio, 403.000 (4.7%) nel secondo, The Mentalist 355.000 spettatori (3.5%). Rai3: TGR Notizie 2.104.000 spettatori (17.5%), Rai Parlamento Question Time 259.000 (2.8%), Aspettando… Geo 677.000 (7.8%), Geo 1.325.000 (11.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 660.000 spettatori (5.9%), TG4 Diario del Giorno 283.000 (3.3%). La7: Tagadà (presentazione) 340.000 (2.9%), 329.000 (3.6%), Focus 293.000 (3.4%), Zelensky: Servitore del Popolo 148.000 (1.3%). TV8: L’Ultima San Valentino 326.000 spettatori (3.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.193.000 (25.3%)

20.00: 4.841.000 (24.2%)

TG2

che dio ci aiuti 3

13.00: 1.709.000 (14.4%)

20.30: 1.149.000 (5.4%)

TG3

14.25: 1.381.000 (11.7%)

19.00: 1.956.000 (12.2%)

TG4

11.55: 258.000 (3.4%)

18.55: 652.000 (4%)

TG5

13.00: 2.693.000 (22.3%)

20.00: 3.882.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.155.000 (11.5%)

18.30: 635.000 (4.8%)

TGLA7

13.30: 486.000 (3.9%)

che dio ci aiuti 2

20.00: 1.059.000 (5.2%)

mixer giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 4 mixer giovanni minoli

che dio ci aiuti che dio ci aiuti 1