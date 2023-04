PIPPITEL! – SU RAI1 “PRETTY WOMAN” AL 31ESIMO PASSAGGIO TELEVISIVO FA IL 15.2% DI SHARE E DÀ FILO DA TORCERE AL DEBUTTO DI “LUCE DEI TUOI OCCHI 2” SU CANALE5 (16.5%) – SU RAI2 “ROCCO SCHIAVONE” AL 10.8%. SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 10.9% - SU ITALIA1 PANICUCCI CON “BACK TO SCHOOL” SI ARENA AL 5.5% - GENTILI SU RETE4 SI FERMA AL 3.9%. PURGATORI SU LA7 SCENDE AL 2.4% - FLOPPA LA SERIE “A CASA TUTTI BENE” DI GABRIELE MUCCINO SU TV8 (0.8%) – AMADEUS (22.1%), “STRISCIA” (18.8%), GRUBER (7.3%), DAMILANO (6.5%), PALOMBA (3.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva alquanto variegata, quella di ieri di mercoledì 12 aprile 2023, che vede in primo luogo la sfida tra il classico Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere su Rai1 e la prima puntata della fiction Luce dei tuoi occhi 2 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin su Canale5.

La serie con Anna Valle ha debuttato con una non eclatante media di 2.707.000 spettatori (16.5% di share), seguita a ruota da Pretty Woman, che al trentunesimo passaggio in Tv, raduna ancora i suoi bei 2.529.000 spettatori con il 15.2%. L'ultima volta, il 4 luglio 2022, ne aveva totalizzati ben 3.352.000 pari al 21.9%. Necessario segnalare, tuttavia, che l'effettiva vittoria di Luce dei tuoi occhi 2 nei dati di ascolto segna per Canale5 la sesta consecutiva in prima serata contro Rai1.

Quanto agli altri programmi della serata, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3 ha interessato 1.761.000 spettatori (10.9%), mentre la seconda puntata della quinta stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini su Rai2 ne ha attirati 1.888.000 (10.8%). Entrambi i programmi Rai hanno doppiato il secondo appuntamento con Back to School condotto da Federica Panicucci su Italia1, arenatosi al 5.5% con 840.000 spettatori. Per quanto concerne l'approfondimento, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 si è fermata al 3.9% con 539.000 affezionati, superando però Atlantide con Andrea Purgatori su La7 e i suoi 429.000 (2.4%).

Partenza a dir poco esangue per la serie di Gabriele Muccino A Casa tutti bene con Emma Marrone, Francesco Scianna e Laura Morante, che - per la prima volta in chiaro dopo il passaggio su Sky - totalizza su Tv8 solo lo 0.8% di share con 139.000 spettatori, ampiamente superata da Matrimonio a prima vista su Real Time e dai film di Iris, Nove e 20. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Luce dei tuoi occhi 2 (Canale5): 2.707.000

2) Pretty Woman (Rai1): 2.529.000

3) Rocco Schiavone 5 (Rai2): 1.888.000

4) Chi l'ha visto? (Rai3): 1.761.000

5) Back to School (Italia1): 840.000

6) Controcorrente (Rete4): 539.000

7) Il tocco del male (Iris): 451.000

8) Atlantide (La7): 429.000

9) Lone Survivor (20): 383.000

10) Matrimonio a prima vista Italia (Real Time): 343.000

11) Il domani tra di noi (Nove): 310.000

12) A casa tutti bene - La serie (Tv8): 139.000

In access prime time, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno raccolto 4.109.000 spettatori con il 20.7%, mentre Amadeus con I Soliti Ignoti ha divertito 4.315.000 spettatori con il 22.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia, dal canto suo, ha siglato 3.668.000 spettatori con uno share del 18.8%. Nell'approfondimento, Gruber si assesta al 7.3%, Damilano al 6.5%, Palombelli al 3.7% e al 3.8%, e Tg2 Post al 5.8%.

Da segnalare, altresì, in fascia mattutina, il ritorno di Fiorello con Viva Rai2! che ha riportato la seconda rete al 17.5% (dopo l'agonia del 2%, e talvolta neanche, in sua assenza), e a mezzogiorno I Fatti Vostri con Guardì-Sottile-Falchi in doppia cifra in entrambe le parti. In seconda serata sempre su Rai2, invece, risultato non certo strabiliante per StraMorgan, che - condotto da Morgan e Pino Strabioli - non approfitta del prezioso traino di Rocco Schiavone e si arena al 4% con i soliti 341.000 spettatori.

Al pomeriggio, Uomini e donne con Maria de Filippi su Canale5 supera i tre milioni di spettatori (29.7%) e distacca di oltre tredici punti di share Serena Bortone con Oggi è un altro giorno (16.2%) su Rai1. Ma vediamo i dati di ascolto di tutti programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Pretty Woman 2.529.000 (15.2%). Canale 5: Luce dei Tuoi Occhi 2 2.707.000 (16.5%). Rai2: Rocco Schiavone 1.888.000 (10.8%). Italia1: Back to School 840.000 (5.5%), presentazione 687.000 (3.5%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.761.000 (10.9%), presentazione 1.331.000 (6.9%). Rete4: Controcorrente 539.000 (3.9%) . La7: Atlantide 277.000 (3.1%), Pasolini – Un Delitto Italiano, 429.000 (2.4%). Tv8: A Casa Tutti Bene – La Serie 139.000 (0.8%). Nove: Il Domani tra di Noi 310.000 (1.8%). Real Time: Matrimonio a Prima Vista 341.000 (1.8%). 20: Lone Survivor 383.000 (2.2%). Iris: Il Tocco del Male 451.000 (2.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.109.000 (20.7%). Soliti Ignoti 4.315.000 (22.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.668.000 (18.8%). Rai2: TG2 Post 1.147.000 (5.8%). Italia1: NCIS 1.346.000 (6.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.277.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.594.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia 730.000 (3.7%), nella prima parte, 741.000 (3.8%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.438.000 (7.3%). Tv8: 100% Italia 351.000 (1.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 415.000 (2.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.876.000 (23.2%), L’Eredità 3.984.000 (25.6%). Canale5: Avanti il Primo 2.250.000 (19.5%,) Avanti un Altro 3.396.000 (22.8%). Rai2: Hawaii Five O 510.000 (3.6%), The Rookie 695.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 306.000 (2.3%), CSI 535.000 (3.1%). Rai3: TGR 2.383.000 (14.4%), Blob 980.000 (5.4%), Generazione Bellezza 971.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 666.000 (3.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 203.000 (1.7%), Lingo – Parole in Gioco 281.000 (1.9%). Tv8: Celebrity Chef 281.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 456.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 635.000 (9.9%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 280.000 (9.5%). Canale5: Tg5 Notte 756.000 (9.6%), La Prima Cosa Bella 288.000 (7.3%). Rai2: StraMorgan 341.000 (4%). Rai3: Tg3 Linea Notte 538.000 (8.4%). Italia1: La Scuola Serale 315.000 (7.4%). Rete4: Dalla parte degli Animali 134.000 (4.4%), presentazione: 165.000 (3.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUno Mattina Rassegna Stampa 247.000 (9.4%), Tg1 Ore 7.00 392.000 (9.5%), TgUno Mattina 589.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 882.000 (17.3%), Uno Mattina 797.000 (17.4%), Storie Italiane (prima parte) 818.000 (18.7%), Storie Italiane (seconda parte) 1.011.000 (23.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 562.000 (17.2%), Tg5 Mattina 1.188.000 (23.4%), Mattino Cinque News 929.000 (19.9%) nella prima parte, 772.000 (17.6%) nella seconda, Saluti 704.000 (16.6%). Rai2: Viva Asiago 10 203.000 (5.8%), Viva Rai2! Glass Cam 311.000 (8.3%), Viva Rai2! 851.000 (17.5%), …E Viva il Videobox 300.000 (5.9%), Radio 2 Social Club 316.000 (6.8%).

Italia1: Chicago Fire 176.000 (3.8%), Chicago PD 283.000 (6.3%). Rai3: Buongiorno Italia 408.000 (10.1%), Tgr Buongiorno Regione 557.000 (11.2%). Agorà (presentazione) 336.000 (6.6%), Agorà 306.000 (6.4%), Agorà Extra 205.000 (4.6%). Rete4: Hazzard 91.000 (1.8%). La7: Omnibus (News) 123.000 (3.1%), Omnibus (Dibattito) 166.000 (3.4%). Coffee Break 188.000 (4.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato 816.000 (15.2%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.838.000 (18%). Canale5: Forum 1.521.000 (21.4%). Rai2: I Fatti Vostri 598.000 (10.3%) nella prima parte, 978.000 (10.5%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 391.000 (6.1%), Sport Mediaset 771.000 (6.2%), Extra 582.000 (4.7%). Rai3: Elisir (presentazione) 174.000 (4%), Elisir 313.000 (6%), Tg3 Ore 12.00 698.000 (9%), Quante Storie 631.000 (5.5%), Passato e Presente 520.000 (4.2%). Rete4: Hazzard 91.000 (1.8%), Il Segreto 149.000 (1.5%), La Signora in Giallo 568.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 257.000 (4.8%), L'Aria che tira (oggi) 361.000 (3.6%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.196.000 (18%), Oggi è un Altro Giorno 1.669.000 (16.2%), presentazione 1.650.000 (13.5%), Il Paradiso delle Signore 1.780.000 (20.7%), Tg1 1.452.000 (17.8%), La Vita in Diretta 2.156.000 (22.7%), presentazione 1.723.000 (20.9%). Canale5: Beautiful 2.678.000 (22%), Terra Amara 2.924.000 (24.1%). Uomini e Donne 3.009.000 (29.7%), finale: 2.490.000 (28.2%, Amici 2.063.000 (23.9%), Un Altro Domani 1.465.000 (17.7%), Pomeriggio Cinque 1.791.000 (18.9%) Presentazione 1.476.000 (17.1%), Saluti: 1.708.000 (16.3%). Rai2: Ore 14 724.000 (6.3%), Bella Ma’ 469.000 (5.3%), Candice Renoir 274.000 (3.2%).

Italia:1 I Simpson 459.000 (3.8%) nel primo episodio, 603.000 (5%) nel secondo, 583.000 (5.2%) nel terzo, I Griffin 307.000 (3%), NCIS New Orleans 252.000 (2.8%) nel primo episodio, 276.000 (3.3%) nel secondo, Person of Interest 222.000 (2.4%). Rai3: Tgr 2.092.000 (17.1%), Rai Parlamento Question Time 252.000 (2.6%), Aspettando… Geo 602.000 (7.2%), Geo 1.077.000 (11%). Rete4: Lo Sportello di Forum 820.000 (7.2%), Tg4 Diario del Giorno 344.000 (3.9%). La7: Tagadà (presentazione) 274.000 (2.3%), Tagadà 269.000 (2.8%), Tagadà (Focus): 228.000 (2.7%). Tv8: Rifugio d’Amore 190.000 2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.075.000 (24.8%)

20.00 - 4.388.000 (23.7%)

TG2

13.00 - 1.651.000 (13.8%)

20.30 - 1.147.000 (5.8%)

TG3

14.25 - 1.408.000 (11.7%)

19.00 - 1.733.000 (12.4%)

TG4

11.55 - 194.000 (2.6%)

18.55 - 545.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.968.000 (24.5%)

20.00 - 4.304.000 (22.8%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.119.000 (11.4%)

18.30 - 469.000 (4.3%)

TGLA7

13.30 - 457.000 (3.7%)

20.00 - 1.212.000 (6.4%)

