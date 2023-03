PIPPITEL! – SU RAI1 LA PARTITA ITALIA-INGHILTERRA SI PAPPA TUTTO CON IL 33.5% DI SHARE E CON 7.1 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “CAMBIO TUTTO!” SI FERMA AL 12.3% - SU RETE4 DEL DEBBIO SU RETE4 AL 7.7%, FORMIGLI SU LA7 AL 5.4% - SU RAI3 “SPLENDIDA CORNICE” DI CUCCIARI AL 4.6% TRAINA “MIXER” (4.1%) – LA PARTITA AFFOSSA I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DELL’ACCESS: DAMILANO (5.9%), GRUBER (5.4%). UNICA STABILE LA PALOMBA (4%) – NEL POMERIGGIO DE FILIPPI, CON LA PERCENTUALE MONSTRE DEL 30.5%, DOPPIA BORTONE (15.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

italia inghilterra 6

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 23 marzo 2023 appaiono rivoluzionati dalla partita di qualificazione per i campionati europei di calcio che ha visto su Rai1 l'Italia giocare (e soccombere per 2 a 1) contro l'Inghilterra. La partita ha totalizzato una media di 7.151.000 spettatori pari al 33.5% di share, mentre il film su Canale5 Cambio tutto! ne ha raccolti 2.252.000 con il 12.3%.

cambio tutto! 6

Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Rete4 (7.7%) ha distaccato ampiamente Piazza pulita di Corrado Formigli, fermo al 5.4% ben sotto il milione di spettatori, mentre Splendida cornice di Geppi Cucciari su Rai3 è rimasto stabile al 4.6%, trainando Mixer -Vent'anni di televisione condotto da Giovanni Minoli che raggiunge il 4.1%. Vediamo di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Italia-Inghilterra (Rai1): 7.151.000

2) Cambio tutto! (Canale5): 2.252.000

3) Quello che veramente importa (Rai2): 1.090.000

4) Dritto e rovescio (Rete4): 1.080.000

5) Il cacciatore e la regina di ghiaccio (Italia1): 892.000

6) Splendida cornice (Rai3): 890.000

7) Piazza Pulita (La7): 741.000

8) Shoot 'Em Up - Spara o muori (Canale 20): 362.000

9) Faking it: verità o bugie (Nove): 353.000

10) Pechino Express (SkyUno): 350.000

11) Point Break - Punto di rottura (Iris): 326.000

12) 4 Hotel (Tv8): 304.000

italia inghilterra 1

La partita della Nazionale ha affossato quasi tutti i talk di approfondimento in access prime time: Damilano è sceso al 5.9%, Gruber al 5.4%, Tg2 Post al 2.7%. Unica stabile è rimasta Barbara Palombelli con Stasera Italia, con il suo consueto 4% di media. In seconda serata, Stasera c'è Cattelan su Rai2 ha dimostrato ancora una volta l'importanza del traino raccogliendo il 4.9%, in calo rispetto ai giorni scorsi quand'era preceduto da programmi più forti rispetto al film di ieri.

In fascia mattutina, sempre bene Fiorello che sfiora il 19% di share, mentre a mezzogiorno volano all'11% I fatti vostri di Guardì-Sottile-Falchi. Al pomeriggio, note dolenti per Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno su Rai1 che, fermo al 15.4%, viene doppiato da Uomini e donne di Maria De Filippi che totalizza la percentuale monstre del 30.5%. Vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

corrado formigli

Prima serata

Rai1: Italia-Inghilterra (qualificazioni per i campionati europei di calcio) 7.151.000 spettatori (33.5%). Canale5: Cambio tutto! 2.252.000 spettatori con (12.3%). Rai2: Quello che veramente importa 1.090.000 spettatori (5.8%). Italia1: Il cacciatore e la regina di ghiaccio 892.000 spettatori (4.7%). Rai3: Splendida Cornice 890.000 spettatori (4.6%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.080.000 spettatori (7.7%). La7: Piazzapulita 741.000 spettatori (5.4%). Tv8: 4 Hotel 304.000 spettatori (1.9%). Nove: Faking It – Bugie o Verità? 353.000 spettatori (1.8%). Rai4: Hawaii Five-0 280.000 spettatori (1.5%). Iris: Point Break – Punto di rottura 326.000 spettatori (1.7%). RaiMovie: Replicas 252.000 spettatori (1.2%). 20: Shoot ‘Em Up – Spara o muori 362.000 spettatori (1.8%). SkyUno: Pechino Express 350.000 spettatori (1.8%).

cambio tutto! 5

Access Prime Time

Canale 5: Striscia la Notizia 3.312.000 spettatori (15%). Rai2: Tg2 Post 597.000 spettatori (2.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.409.000 spettatori (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.267.000 spettatori (5.9%), Un Posto al Sole 1.559.000 (7%). Rete4: Stasera Italia 871.000 spettatori (4.1%) nella prima parte, 899.000 spettatori (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.203.000 spettatori (5.4%). Tv8: 100% Italia 336.000 spettatori (1.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 493.000 spettatori (2.3%).

splendida cornice

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.154.000 spettatori (24.3%), L’Eredità 4.506.000 (27.3%). Canale5: Avanti il Primo 2.025.000 spettatori (16.7%), Avanti un Altro 3.265.000 (20.5%). Rai2: Hawaii Five-0 601.000 spettatori (3.9%), The Rookie 798.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 386.000 spettatori (2.7%), C.S.I. 710.000 (3.9%). Rai3: TgRegione 2.506.000 spettatori (14.3%), Blob 1.007.000 (5.2%), Generazione Bellezza 1.054.000 (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 729.000 spettatori (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 187.000 spettatori (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 282.000 (1.8%). Tv8: Celebrity Chef 298.000 spettatori (1.7%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di di Più? 460.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

italia inghilterra 2

Rai1: Porta a Porta 742.000 spettatori (9.1%), Viva Rai 2! Un po’ anche Rai1 297.000 spettatori (10.1%). Canale 5: Tg5 Notte 596.000 spettatori (6.9%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Raidue 451.000 spettatori (4.9%), Ancora Cinque Minuti su Raidue 231.000 (3.9%). Rai 3: Mixer – Vent’anni di Televisione 445.000 (4.1%). Italia1: Dracula Untold 345.000 spettatori (5.1%). Rete4: Energie in viaggio 180.000 spettatori (5.2%). La7: TgLa7 Notte 198.000 spettatori (5.2%).

DAYTIME

PAOLO DEL DEBBIO

Mattina

Rai1: TgUnonattina Rassegna Stampa 324.000 spettatori (11.1%), Tg1 Ore 7.00 366.000 (8.4%), TgUnomattina 530.000 (10.5%), Tg1 Ore 8.00 863.000 spettatori (17.1%), Unomattina 691.000 spettatori (16.4%), Storie Italiane (prima parte) 693.000 spettatori (17.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 610.000 (17.3%), Tg5 Mattina 1.103.000 spettatori (22%), Mattino Cinque News 940.000 spettatori (21.6%) nella prima parte, 874.000 spettatori (22.1%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 187.000 spettatori (5%), Viva Rai2 Glass Cam 324.000 (8%), Viva Rai2! 971.000 spettatori (18.7%), …E Viva il Videobox 303.000 spettatori (6%), Tg2 Ore 8.30 267.000 (5.6%), Radio 2 Social Club 315.000 (7.3%), Tg2 Italia 285.000 (7.2%).

italia inghilterra 3

Italia1: Chicago Fire 116.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 104.000 (2.6%) nel secondo, Chicago P.D. 111.000 (2.6%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 517.000 spettatori (11.9%), TgR Buongiorno Regione 596.000 (11.1%), Agorà (presentazione) 316.000 (6.3%), Agorà 293.000 spettatori (6.6%), Extra 220.000 (5.5%). Rete4: Miami Vice 77.000 spettatori (1.8%), Hazzard 98.000 spettatori (2.5%). La7: Omnibus 168.000 spettatori (3.5%), Coffee Break 133.000 (3.3%).

mixer

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 749.000 spettatori (15.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.689.000 (17.8%). Canale5: Forum 1.484.000 telespettatori (21.5%). Rai2: Tg Sport 299.000 spettatori (6.8%), I Fatti Vostri 610.000 spettatori (11.1%) nella prima parte, 918.000 spettatori (10.2%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. (secondo episodio) 264.000 spettatori (4.2%), Grande Fratello Vip 548.000 (4.8%), Sport Mediaset 647.000 (5.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 211.000 spettatori (5.2%), Elisir 290.000 (5.8%), Tg3 Ore 12.00 754.000 spettatori (9.9%), Quante Storie 620.000 (5.6%), Passato e Presente 481.000 (4%). Rete4: Monk 142.000 spettatori (2.9%), Il Segreto 215.000 spettatori (2.3%), La Signora in Giallo 574.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira (prima parte) 236.000 spettatori (4.7%), L'aria che tira (Oggi) 359.000 spettatori (3.7%).

Pomeriggio

italia inghilterra 4

Rai1: Tg1 Economia 2.305.000 spettatori (19.4%), Oggi è un Altro Giorno 1.451.000 spettatori (15.4%), presentazione 1.567.000 (13.8%), Il Paradiso delle Signore 1.617.000 spettatori (20.1%), Tg1 1.313.000 (17.2%), La Vita in Diretta 1.884.000 spettatori (20.3%), presentazione 1.354.000 (17.5%). Canale5: Beautiful 2.485.000 spettatori (20.8%), Terra Amara 2.697.000 (24.2%), Uomini e Donne 2.827.000 spettatori (30.5%), Finale 2.163.000 (26.8%), Amici 1.874.000 (23%), Grande Fratello Vip 1.557.000 (20%), Un Altro Domani 1.249.000 spettatori (16.1%), Pomeriggio Cinque 1.440.000 (15.8%), presentazione 1.212.000 (15%), I Saluti 1.517.000 (14.1%).

cambio tutto! 4

Rai2: Ore 14 624.000 spettatori (5.9%), BellaMa’ 571.000 spettatori (7%), Candice Renoir 257.000 spettatori (3.2%). Italia1: I Simpson 497.000 spettatori (4.4%), nel primo episodio, 459.000 (4.3%) nel secondo, 361.000 (3.8%), nel terzo, NCIS New Orleans 292.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 384.000 spettatori (4.9%) nel secondo, The Mentalist 328.000 spettatori (3.8%). Rai3: TgRegione 1.931.000 spettatori (16.6%); Aspettando… Geo 653.000 spettatori (8.2%), Geo 1.311.000 spettatori (12.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 634.000 spettatori (6.0%), TG4 Diario del Giorno 258.000 spettatori (3.1%), Due nel mirino 383.000 spettatori (4.3%).La7: Tagadà (presentazione) 254.000 (2.3%), Tagadà 270.000 spettatori (3.0%), Focus 217.000 (2.8%), C'era una volta il Novecento 110.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 2.886.000 (24.2%)

20.00: 5.174.000 (26.4%)

italia inghilterra 5

TG2

13.00: 1.597.000 (13.8%)

20.30: 1.124.000 (5.2%)

TG3

14.25: 1.233.000 (11.3%)

19.00: 1.967.000 (13.3%)

TG4

11.55: 295.000 (4.1%)

18.55: 640.000 (4.2%)

TG5

13.00: 2.886.000 (24.8%)

20.00: 3.829.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.134.000 (11.8%)

18.30: 432.000 (3.8%)

TGLA7

13.30: 482.000 (4.1%)

cambio tutto! 3

20.00: 1.214.000 (6.1%)

cambio tutto! 1 cambio tutto! 2