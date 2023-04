PIPPITEL! – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DEL “COMMISSARIO MONTALBANO” FA IL 16.6% DI SHARE, MA CON 3.1 MILIONI DI SPETTATORI. MENO TELEMORENTI PER “L’ISOLA DEI FAMOSI” CHE NE INCOLLA ALLA TV 2.9 MILIONI MA, DURANDO UN SPROPOSITO, CONQUISTA IL 23.3% DI SHARE - SU RAI2 “NAPOLETANO? E FAMME 'NA PIZZA” FA IL 9.6%. “REPORT” SU RAI3 AL 7.8%, “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 AL 4.5%. SU ITALIA1 “FREEDOM” (4.7%) – VESPA (20.9%). AMADEUS (21.4%). “STRISCIA” (19.8%) - GRUBER (7.7%), DAMILANO (7%), PALOMBA (3.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

isola dei famosi 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 17 aprile 2023 vedono, su Rai1 in prima serata, l'ennesima replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti (la quarta dell'episodio in questione, Gli arancini di Montalbano), scontrarsi con la prima puntata dell'Isola dei Famosi edizione numero diciassette, condotto da Ilary Blasi su Canale5.

I naufraghi dell'Honduras hanno esordito al 23.3% con 2.919.000 spettatori, mentre "l'usato sicuro" del commissario televisivo nato dalla penna di Andrea Camilleri ne ha attirati 3.179.000 con il 16.6%.

commissario montalbano 4

Per la cronaca, Gli arancini di Montalbano raccolsero in prima visione Tv, il 4 novembre 2022, una media di 9.892.000 spettatori (34,4%); il 5 agosto 2013 alla prima replica 4.505.000 (25%); il 23 settembre 2019 alla terza messa in onda, 4.733.000 (20,9%). Nella scorsa edizione, la sedicesima, L'Isola dei Famosi debuttò invece il 21 marzo 2022 con una media di 3.236.000 spettatori pari al 23.26% di share.

isola dei famosi 5

Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3, dal canto suo, si è occupato - fra gli altri argomenti - di Calciopoli e della contestata eredità di Marella Agnelli, totalizzando ieri sera una media di 1.508.000 spettatori con il 7.85%, doppiando Quarta Repubblica con Nicola Porro e i suoi 675.000 spettatori con il 4.54% di share su Rete4, e Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo che ha segnato 785.000 spettatori con il 4.72% su Italia1. Su Rai2 il teatro di Vincenzo Salemme ha divertito invece 1.924.000 spettatori con il 9.62% di share, salendo sul podio dei più visti. Ma vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il Commissario Montalbano (Rai1): 3.179.000

L'Isola dei Famosi (Canale5): 2.919.000

Napoletano? E famme 'na pizza (Rai2): 1.924.000

Report (Rai3): 1.508.000

Freedom - Oltre il confine (Italia1): 785.000

Quarta Repubblica (Rete4): 675.000

007 - Casino Royale (Tv8): 465.000

Le regole della casa del sidro (La7): 457.000

Only Fun - Comico Show (Nove): 444.000

isola dei famosi 6

In access prime time, i Cinque Minuti di Vespa su Rai1 hanno siglato il 20.94%, i "pacchi" di Amadeus con Affari Tuoi il 21.47% e Striscia su Canale5 il 19.86%. Nell'approfondimento, Gruber ha segnato il 7.7%, Damilano il 7.06%, Palombelli il 3.7% e il 3.5% e Tg2 Post il 3.6%. In seconda serata, Francesca Fialdini con Le Ragazze su Rai3 ha totalizzato il 7.1%, mentre Restart condotto da Annalisa Bruchi con la partecipazione di Aldo Cazzullo su Rai3 si è fermato al 3.3% malgrado il traino di Salemme.

SIGFRIDO RANUCCI

Al mattino, Fiorello con Viva Rai2! doppia clamorosamente il TgUnoMattina di Monica Maggioni, e a mezzogiorno - sempre su Rai2 - I Fatti Vostri di Guardì-Sottile-Falchi conquistano la doppia cifra in entrambe le parti. Al pomeriggio cresce su La7 C'era una volta il Novecento con Luca Sappino e Alessio Orsingher, mentre Uomini e donne con Maria de Filippi (27.6%) su Canale5 distacca di dodici punti Oggi è un altro giorno di Serena Bortone (15.3%) su Rai1. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

isola dei famosi 4

Prima serata

Rai1: Il Commissario Montalbano - Gli Arancini di Montalbano 3.179.000 (16.61%). Canale5: L’Isola dei Famosi 17 2.919.000 (23.33%), La Isla Bonita 1.084.000 (34.01%). Rai2: Napoletano? E famme ‘na pizza 1.824.000 (9.62%), presentazione 912.000 (4.21%). Italia1: Freedom – Oltre il Confine 785.000 (4.72%), presentazione 808.000 (3.76%). Rai3: Report 1.508.000 (7.85%), presentazione 1.433.000 (6.65%). Rete4: Quarta Repubblica 675.000 (4.54%). La7: Le regole della casa del sidro 457.000 (2.54%). Tv8: 007 – Casino Royale 465.000 (2.7%). Nove: Only Fun – Comico Show 444.000 (2.3%).

commissario montalbano 3

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.358.000 (20.94%), Affari Tuoi 4.617.000 (21.47%). Canale5: Striscia la Notizia 4.262.000 (19.86%). Rai2: Tg2 Post 776.000 (3.58%). Italia1: NCIS 1.469.000 (6.88%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.483.000 (7.02%), Un Posto al Sole 1.695.000 (7.84%). Rete4: Stasera Italia 775.000 (3.69%) nella prima parte, 763.000 (3.52%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.657.000 (7.7%). Tv8: 100% Italia 400.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 577.000 (2.7%).

isola dei famosi 3

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha 3.179.000 (24.71%), L’Eredità 4.443.000 (27.38%). Canale5: Avanti il Primo 2.139.000 (17.91%), Avanti un Altro 3.361.000 (21.67%). Rai2: Hawaii Five O 521.000 (3.5%)m The Rookie 762.000 (4.11%). Italia1: Studio Aperto Mag 390.000 (2.81%), CSI ha 624.000 (3.46%). Rai3: TGR 2.405.000 (14.09%), Blob 991.000 (5.23%). La Gioia della Musica 1.084.000 (5.32%). Rete4: Tempesta d’Amore 685.000 (3.57%). La7: Lingo – La Prima Sfida 150.000 (1.21%) Lingo – Parole in Gioco 239.000 (1.54%). Tv8: Celebrity Chef 318.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash 371.000 (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: Basco Rosso 748.000 (7.58%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 255.000 (5.22%). Canale5: Tg5 Notte 583.000 (23.68%). Rai2: Restart 284.000 (3.29%). Rai3: Tg3 Linea Notte 452.000 (6.6%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 277.000 (3.8%). Rete4: Le Nostre Verità 122.000 (3.3%). La7: Brutti, Sporchi e Cattivi 102.000 (1.8%).

freedom – oltre il confine

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 216.000 (8.96%), Tg1 Ore 7.00 353.000 (9.3%), TgUnoMattina 619.000 (12.67%), prima parte 411.000 (8.31%), seconda parte 853.000 (17.72%), Tg1 Ore 8.00 941.000 (18.78%), Uno Mattina 820.000 (18.41%), Storie Italiane (prima parte) 860.000 (18.66%). Canale5: Prima Pagina Tg5 576.000 (18.89%), 826.000 (16.36%), Tg5 Mattina 1.166.000 (23.36%), Mattino Cinque News 1.070.000 (23.5%) nella prima parte , 1.021.000 (22.35%) nella seconda, I Saluti 962.000 – (20.27%).

isola dei famosi 2

Rai2: Viva Asiago 10 141.000 (4.61%), Viva Rai2! Glass Cam 234.000 (6.89%), Viva Rai2! 845.000 (17.67%), …E Viva il Videobox 263.000 (5.26%), Radio 2 Social Club 319.000 (7.07%). Italia1: Chicago Fire 158.000 (3.45%). Chicago PD 257.000 (5.26%). Rai3: Mattina 24 247.000 (10.8%), Buongiorno Italia 429.000 (11.59%) Tgr Buongiorno Regione 489.000 (9.86%), Agorà (presentazione) 268.000 (5.36%), Agorà 244.000 (5.29%), Agorà Extra 199.000 (4.37%). Rete4: Un Detective in Corsia 66.000 (1.43%). La7: Omnibus (News) 113.000 (3.09%), Omnibus (Dibattito) 156.000 (3.3%), Coffee Break 154.000 (3.34%).

commissario montalbano 2

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 845.000 (15.74%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.759.000 (17.32%). Canale5: Forum 1.557.000 (20.91%). Rai2: I Fatti Vostri 601.000 (10.01%) nella prima parte, 1.015.000 (10.4%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 324.000 (4.85%), Sport Mediaset 739.000 (5.67%), Extra: 553.000 (4.19%). Rai3: Elisir (presentazione) 208.000 (4.4%), Elisir 304.000 (5.51%), Tg3 Ore 12.00 717.000 (8.87%), Quante Storie 678.000 (5.64%), Passato e Presente 566.000 (4.32%). Rete4: Hazzard 99.000 (1.84%), Il Segreto (replica) 154.000 (1.53%), La Signora in Giallo 573.000 (4.49%). La7: L’Aria che Tira 287.000 (5.06%), L'Aria che Tira (Oggi) 464.000 (4.37%).

isola dei famosi 1

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.595.000 (19.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.680.000 (15.32%), presentazione 1.587.000 (12.71%), Il Paradiso delle Signore 1.793.000 (19.8%), Tg1 1.510.000 (17.3%), La Vita in Diretta 2.153.000 (22.4%), presentazione 1.687.000 (19.6%). Canale5 Beautiful 2.777.000 (21.23%), Terra Amara 2.922.000 (23.56%), Uomini e Donne 2.997.000 (27.6%), finale 2.411.000 (25.78%), Amici 1.925.000 (21.26%), Un Altro Domani 1.505.000 (17.34%), Pomeriggio Cinque 1.612.000 (16.8%), presentazione 1.468.000 (16.59%), Saluti 1.525.000 (14.17%). Rai2: Ore 14 764.000 (6.36%), Bella Ma’ 507.000 (5.48%), Candice Renoir 239.000 (2.72%).

commissario montalbano 1

Italia1: I Simpson 463.000 (3.59%) nel primo episodio, 538.000 (4.36%), nel secondo, 526.000 (4.44%) nel terzo, I Griffin 367.000 (3.4%), NCIS New Orleans 306.000 (3.27%), nel primo episodio, 321.000 (3.68%) nel secondo . Person of Interest 307.000 (3.32%). Rai3: TGR 2.141.000 (16.78%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 308.000 (3.16%), Aspettando… Geo 531.000 (6%), Geo 970.000 (9.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 745.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 447.000 (4.8%). La7: Tagadà (presentazione) 332.000 (2.7%), Tagadà 375.000 (3.65%), Tagadà (Focus): 301.000 (3.4%), C'era una volta il Novecento 193.000 (2.1%). Tv8: La Ricerca del Vero Amore 219.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.300.000 (25.2%)

20.00 - 4.718.000 (24.4%)

TG2

vincenzo salemme foto di bacco (3)

13.00 - 1.678.000 (13.4%)

20.30 - 1.195.000 (5.6%)

TG3

14.25 – 1.381.000 (11.2%)

19.00 – 1.807.000 (12.4%)

TG4

11.55 - 266.000 (3.5%)

18.55 - 524.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.910.000 (23%)

20.00 - 4.231.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.123.000 (10.9%)

18.30 - 465.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 1.428.000 (7.2%)

20.00 - 553.000 (4.2%)

VINCENZO SALEMME